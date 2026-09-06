Sin Pablo Lemus en el escenario, Claudia Sheinbaum rindió cuentas en Jalisco donde reiteró Soberanía: “No somos colonia de nadie”

Claudia Sheinbaum durante la rendición de cuentas en Jalisco. (Foto: Presidencia)

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, decidió no acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el evento “Honestidad y Resultados” en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; donde la mandataria realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

La decisión del mandatario estatal se da previo al inicio del proceso electoral 2027, ya que en la entidad se elegirán diputaciones federales, pese a que el emecista se ausentó del evento oficialista, la administración de Pablo Lemus fue quien gestionó el lugar, incluso, el gobernador recibió a la presidenta junto a María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández y conocida públicamente como doña Cuquita.

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Pablo Lemus pide “favor” a la familia Fernández para recibir a Sheinbaum en la Arena VFG

Lemus Navarro explicó que la petición surgió en una reunión sostenida el 26 de agosto en Zapopan, donde el staff presidencial pidió apoyo para conseguir un espacio adecuado ante la apretada agenda de la mandataria, quien este sábado tendría actividades en al menos tres estados.

Ante esa necesidad de movilidad, el gobierno estatal recurrió a la familia Fernández, propietaria de la Arena VFG, para solicitar el préstamo del inmueble. La cercanía de la sede con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara resultó determinante, pues permite una llegada y salida ágil de la comitiva presidencial.

El video registra la llegada de Claudia Sheinbaum a un recinto amplio. Se encuentra con el gobernador de Jalisco y la viuda de Vicente Fernández.

“Se nos ocurrió pedir el favor a la familia Fernández para que nos facilitara la VFG, y nosotros la pusimos a disposición de la ayudantía”, relata Lemus. El mandatario estatal añadió que su gobierno asumiría las tareas de seguridad, Protección Civil y movilidad para el evento, un operativo que calificó como complejo por las condiciones del tráfico en la zona conocida como carretera a Chapala.

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Adelantó que se ausentaría del evento encabezado por Sheinbaum, a diferencia de 2025, cuando acompañó a la presidenta y mostró su respaldo a la administración morenista, dejando de lado el color del partido, ya que su administración llegó de la mano de Movimiento Ciudadano.

“No somos colonia de nadie”, advierte Sheinbaum

Sheinbaum recordó que en 36 años del modelo neoliberal se privatizaron empresas del Estado, se devaluó el peso y se rescató a los banqueros mediante el Fobaproa, hoy Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Por eso, dijo, su gobierno decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que hacen a ese instituto.

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La mandataria lleva a su gira el discurso en defensa de la “Soberanía Nacional”, por lo que dijo: “México defiende y seguirá defendiendo a su pueblo, que somos un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie”.

Claudia Sheinbaum durante la rendición de cuentas en Jalisco, en el evento reforzó el discurso de soberanía nacional. (Foto: Presidencia)

Sus declaraciones refuerzan su postura sobre un presunto intento de injerencia extranjera por parte de Estados Unidos, a quien ha acusado de intentar dividir a su gabinete por los recientes elogios al trabajo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Los datos de la Presidenta en Jalisco

Sheinbaum detalló la cobertura de los programas sociales federales en el estado. La Pensión Adultos Mayores llega a casi un millón de personas, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad beneficia a 64 mil 731. Jóvenes Construyendo el Futuro alcanza a 9 mil jaliscienses y la Beca para universidad a 7,125 estudiantes.

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En el nivel medio superior, la Beca de preparatoria cubre a 250 mil alumnos. Producción para el Bienestar atiende a 54,692 productores, Sembrando Vida a 1,616 y Precios de Garantía a 3 mil. El programa Leche para el Bienestar entrega leche a precio accesible a 456 mil familias, y La Escuela es Nuestra opera en 2,630 planteles de educación básica y 132 preparatorias.

La Presidenta mencionó también la Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Rita Cetina, que incluye apoyo en útiles y uniformes escolares. Sostuvo que estos programas “demuestran que el Gobierno ama a su pueblo” y que no puede haber prosperidad “si solo unos cuantos salen adelante”.

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Claudia Sheinbaum detalló el avance de los programas sociales en Jalisco. (Foto: Presidencia)

En infraestructura, citó la construcción de 70,310 viviendas mediante Vivienda para el Bienestar, la regularización de 15 mil escrituras y la reestructuración de créditos de cerca de 400 mil familias. Sumó la modernización del puerto de Puerto Vallarta, el saneamiento del río Lerma-Santiago y el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco.

Adelanta los proyectos del gobierno federal para 2027

La presidenta confirmó que las obras del Tren México-Guadalajara comenzarán el próximo año, uno de los proyectos insignia que su administración prevé concluir antes de que termine la década. El anuncio se dio en el mismo evento donde presentó el balance de programas sociales en Jalisco.

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Acuden más de 15 mil personas a informe de Sheinbaum en Jalisco. (Foto: Presidencia)

La mandataria vinculó ese proyecto ferroviario con otras obras de infraestructura en curso en la entidad, entre ellas la modernización y ampliación del Libramiento Lagos de Moreno, la construcción del Puente Amado Nervo y la edificación de la Central de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado.