México

Ronald Johnson lamenta la muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: “Su sacrificio es un solemne recordatorio”

A través de su cuenta de X, el diplomático estadounidense reconoció los riesgos que enfrenta el personal encargado de la procuración de justicia y expresó solidaridad con los familiares de los elementos que fallecieron en el ataque armado

El embajador envió condolencias a familiares de las víctimas. REUTERS/Raquel Cunha
El embajador envió condolencias a familiares de las víctimas. REUTERS/Raquel Cunha
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó la muerte de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron atacados con disparos de arma de fuego mientras realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz. El diplomático se sumó a las condolencias expresadas por el secretario Omar García Harfuch y calificó el hecho como “un solemne recordatorio” de los riesgos que enfrenta el personal de seguridad y procuración de justicia en el país.

Seguridad, Penal, Sinaloa
Los elementos federales fueron atacados en Veracruz. (imagen ilustrativa) Crédito: Especial

El ataque ocurrió en inmediaciones del poblado Paso Amapa, donde integrantes de la delincuencia organizada dispararon contra los elementos federales que investigaban células dedicadas al secuestro y la extorsión en la región, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la SSPC. Dos agentes perdieron la vida, una compañera resultó herida y recibió atención médica, mientras un elemento cuyo paradero se desconoció tras la agresión fue localizado horas después en buen estado de salud.

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Estados Unidos honró “su sacrificio” y deseó recuperación a la agente herida

Johnson expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los agentes caídos a través de su cuenta de X, en un mensaje publicado horas después de la primera comunicación de Omar García Harfuch sobre el ataque. “Me uno al secretario para expresar mis más sentidas condolencias a las familias y compañeros de los dos agentes federales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en Veracruz”, escribió el embajador.

Tweet del embajador de EEUU en México tras el asesinato de dos agentes de la SSPC. Crédito: X - @USAmbMex
Tweet del embajador de EEUU en México tras el asesinato de dos agentes de la SSPC. Crédito: X - @USAmbMex

El diplomático deseó además “una pronta y completa recuperación” a la agente que resultó lesionada durante la agresión armada.

El embajador cerró su mensaje con un compromiso declarativo hacia el trabajo conjunto entre ambos países en materia de seguridad. “Honramos su servicio al continuar trabajando por comunidades más seguras para proteger a aquellas personas por quienes dieron su vida”, escribió Johnson en la publicación que acompañó el tuit original de García Harfuch.

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