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Wolves vs Birmingham City: a qué hora y dónde ver desde México EN VIVO a Raúl Jiménez en Inglaterra

El equipo del mexicano sigue en la competencia de llegar a los primeros lugares para conseguir el pase a la Premier League

El Lobo de Tepeji continúa escribiendo su historia en el futbol inglés.
El Lobo de Tepeji continúa escribiendo su historia en el futbol inglés. (TW Wolves)
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El delantero tepejano Raúl Jiménez sostendrá una dura prueba cuando el Wolverhampton Wanderers visite la cancha del Birmingham City en el emblemático St. Andrew’s Stadium este domino 6 de septiembre.

El compromiso, correspondiente a la jornada 5 de la temporada 2026-2027 de la EFL Championship, promete emociones al máximo al enfrentar a dos de las escuadras más competitivas de la división de plata en Inglaterra.

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Tras culminar su paso por el Fulham y concretar su emotivo retorno con los Wolves para encarar el objetivo prioritario de regresar a la Premier League, Jiménez ha caído con el pie derecho en esta nueva etapa.

El ariete azteca arranca el torneo encendido, marcando el ritmo en el ataque de una escuadra que aspira a adueñarse de la parte alta de la clasificación. Este duelo de rivalidad regional ante el Birmingham no solo pondrá a prueba la solidez del cuadro visitante, sino que servirá como termómetro para medir las verdaderas credenciales de ambos conjuntos en sus aspiraciones de ascenso.

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El mexicano contribuyó a una nueva victoria de los Wolves.
El mexicano contribuyó a una nueva victoria de los Wolves. (TW Wolves)

¿Cómo llegan los Wolves y cuál es su posición en la tabla general?

El Wolverhampton Wanderers transita por un arranque de campaña sumamente sólido y consistente en la EFL Championship. La escuadra dirigida por César Peixoto se ubica en el 2.° lugar de la tabla general con 7 puntos cosechados en sus primeras tres presentaciones, ostentando un balance invicto de dos victorias y un empate.

En su duelo más reciente, la ofensiva aurinegra hizo gala de todo su arsenal al aplastar 4-1 como local al Stoke City, partido en el que Raúl Jiménez se hizo presente en la pizarra con una de las anotaciones.

La escuadra licántropa ha mostrado un rendimiento colectivo letal en el último tercio de la cancha, registrando una media de 3 goles anotados por juego fuera de casa en el inicio de torneo. Con la posibilidad latente de asaltar el liderato de la categoría, el cuadro de las Midlands viaja con la firme convicción de adueñarse de los tres puntos en patio ajeno.

Tras convertirse en el máximo anotador del club en la Premier League, el “Sí, señor” evolucionó como símbolo de pertenencia y agradecimiento entre Ra Jiméne, su familia y los seguidores del Wolverhampton más allá del estadio. (X/ @Wolves)
Tras convertirse en el máximo anotador del club en la Premier League, el “Sí, señor” evolucionó como símbolo de pertenencia y agradecimiento entre Ra Jiméne, su familia y los seguidores del Wolverhampton más allá del estadio. (X/ @Wolves)

¿Cómo llega el Birmingham City y cuál es su posición en la tabla general?

Por su parte, el Birmingham City ha tenido un inicio competitivo pero más intermitente que le permite mantenerse firme en la contienda por los puestos de liguilla. Los Blues ocupan actualmente la 8.ª posición de la tabla general con 5 unidades, producto de una victoria y dos empates en su registro inicial de tres partidos disputados.

En la fecha previa, el conjunto azul logró un triunfo revitalizador al imponerse 2-1 en condición de visitante frente al Wrexham. Con la motivación a tope tras sumar sus primeros tres puntos de forma categórica, el cuadro local intentará hacer valer la fortaleza defensiva en el St. Andrew’s Stadium para frenar a uno de los ataques más temidos de la división.

Con apenas tres goles permitidos en lo que va del certamen, Birmingham apuestan por la efectividad al contragolpe para inclinar la balanza a su favor en este derbi.

El City está necesitado de puntos si quiere meterse en zona de clasificación. (Reuters/Jason Cairnduff)
El City está necesitado de puntos si quiere meterse en zona de clasificación. (Reuters/Jason Cairnduff)

Resultados de los últimos 5 enfrentamientos directos

La rivalidad entre el Wolverhampton Wanderers y el Birmingham City cuenta con una rica tradición en el fútbol inglés. El dominio en el historial reciente pertenece a los Wolves, quienes se han impuesto en tres de los últimos cinco choques oficiales disputados entre ambas instituciones:

  • 15 de abril de 2018 (EFL Championship): Wolverhampton 2-0 Birmingham City
  • 4 de diciembre de 2017 (EFL Championship): Birmingham City 0-1 Wolverhampton
  • 24 de febrero de 2017 (EFL Championship): Wolverhampton 1-2 Birmingham City
  • 20 de agosto de 2016 (EFL Championship): Birmingham City 1-3 Wolverhampton
  • 13 de marzo de 2016 (EFL Championship): Wolverhampton 0-0 Birmingham City
El conjunto naranja tiene una racha positiva enfrentando a los azules. (Reuters/Jason Cairnduff)
El conjunto naranja tiene una racha positiva enfrentando a los azules. (Reuters/Jason Cairnduff)

Jugadores a seguir para el partido

Wolverhampton Wanderers: el factor Raúl Jiménez

El delantero mexicano de 35 años atraviesa por un momento dulce en su regreso a Molineux. Raúl Jiménez acumula 2 goles y 1 asistencia en sus primeros compromisos de la temporada, consolidándose como la referencia absoluta en el esquema ofensivo. Su capacidad para aguantar la pelota de espaldas al marco, asociarse en el circuito de juego con los volantes y su contundencia en el remate de cabeza lo convierten en la principal amenaza para la zaga rival.

Junto al atacante hidalguense, la escuadra de las Midlands cuenta con piezas desequilibrantes a seguir de cerca:

  • Fernando López: El joven volante ha sido una de las gratas revelaciones en el medio campo, sumando 2 anotaciones en el certamen.
  • Rodrigo Gomes: Extremo portugués de gran velocidad en el mano a mano que ya contabiliza 2 tantos en el arranque del torneo.
  • José Sá: El experimentado guardameta internacional aporta solidez y liderazgo bajo los tres arcos para sostener el orden en la zona baja.
El Lobo de Tepejí respondió al respaldo de la afición con gestos públicos, como repartir prendas con la leyenda, tras volver al Wolverhampton luego de superar una fractura de cráneo. (Instagram/ @ raulalonsojimenez9)
El Lobo de Tepejí respondió al respaldo de la afición con gestos públicos, como repartir prendas con la leyenda, tras volver al Wolverhampton luego de superar una fractura de cráneo. (Instagram/ @ raulalonsojimenez9)

Birmingham City: fortaleza física y contundencia

La escuadra local dispone de futbolistas con capacidad para marcar la diferencia en duelos apretados:

  • Phil Neumann: El pilar defensivo se ha convertido en una pieza sorpresiva al ataque, metiéndose entre los mejores artilleros del club en este inicio con 2 goles.
  • Krystian Bielik: Mediocampista de recuperación cuya presencia física y sentido de la anticipación resultarán fundamentales para interrumpir los circuitos de pase de los visitantes.
  • Jay Stansfield: Delantero dinámico de gran movilidad en el área chica que buscará capitalizar los espacios ante la zaga visitante.

Ficha del partido: Día, hora y dónde ver en México EN VIVO

Para toda la afición mexicana que desea seguir minuto a minuto las acciones del ariete tricolor en la segunda división de Inglaterra, a continuación se presentan todos los datos oficiales de transmisión para el territorio nacional:

  • Partido: Birmingham City vs. Wolverhampton Wanderers
  • Torneo: EFL Championship (Jornada 5)
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 05:00 horas (Tiempo del Centro de México, CST) / 12:00 horas (Tiempo local de Inglaterra)
  • Estadio: St. Andrew’s Stadium (Birmingham, Inglaterra)
  • Canal de Televisión en México: ESPN
  • Streaming Online en México: Disney+

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