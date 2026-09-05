México

Ataque de hombres armados deja a dos hermanos muertos y una bebé herida en Michoacán

Daniel Israel y Diana A. M., de 18 y 23 años, fueron asesinados dentro de una vivienda de la colonia El Vergel; una bebé de ocho meses resultó gravemente herida

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este viernes en una vivienda de la calle Camelinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dos hermanos fueron asesinados y una bebé de ocho meses resultó gravemente herida durante un ataque a balazos registrado la mañana de este viernes en el municipio de Zamora, Michoacán.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 horas dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Camelinas, en la colonia El Vergel, hasta donde ingresaron de manera violenta al menos dos hombres armados, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

PUBLICIDAD

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Israel y Diana A. M., de 18 y 23 años de edad, respectivamente. Ambos eran hermanos y se encontraban dentro del inmueble cuando se registró el ataque.

Durante la agresión también resultó lesionada una bebé de apenas ocho meses, quien es familiar de las víctimas. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada a un hospital regional para recibir atención médica.

Hombres armados irrumpieron en una vivienda

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los responsables llegaron hasta el domicilio y entraron por la fuerza para posteriormente disparar contra las personas que se encontraban en el interior.

PUBLICIDAD

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
La Fiscalía de Michoacán investiga el ataque y analiza una posible relación con actividades de narcomenudeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía se trasladaron hasta la vivienda para realizar las primeras diligencias y comenzar con la recopilación de indicios que permitan establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado abrió diversas líneas de investigación para determinar el móvil del doble homicidio.

Entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que el ataque esté relacionado con una venganza derivada de actividades de venta de droga al menudeo, aunque esta línea forma parte de las investigaciones y hasta el momento no se ha establecido públicamente como el móvil definitivo del crimen.

Las autoridades buscan determinar si las víctimas tenían algún vínculo con actividades ilícitas o si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguna de las personas que se encontraban en el domicilio.

Disputa entre grupos criminales mantiene violencia en Zamora

El ataque ocurrió en Zamora, municipio que durante los últimos años ha registrado elevados niveles de violencia y homicidios relacionados con la disputa entre organizaciones criminales.

Primer plano en blanco y negro de la mano de un bebé de 14 meses reposando sobre una almohada. Se aprecia la textura suave de la tela.
Dos hermanos fueron asesinados dentro de una vivienda de la colonia El Vergel, en Zamora; una bebé de ocho meses resultó gravemente herida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades, en la región tienen presencia distintas células delictivas que mantienen una confrontación por el control de actividades ilícitas.

Entre los grupos identificados se encuentran células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios, organizaciones que se disputan territorios y fuentes de ingresos vinculadas con actividades como el narcomenudeo y la extorsión.

Esta disputa también ha generado hechos violentos que afectan a personas que no necesariamente tienen participación directa en las actividades criminales, además de enfrentamientos entre integrantes de los distintos grupos.

El municipio de Zamora forma parte de una de las zonas de Michoacán donde las autoridades han reforzado los operativos de seguridad debido a la presencia y actividad de organizaciones delictivas.

En el caso registrado este viernes, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y determinar las circunstancias en las que la bebé resultó herida.

Personal especializado continúa con las diligencias correspondientes para establecer la identidad de los responsables y determinar el móvil de la agresión.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades recaban testimonios y otros elementos que permitan reconstruir el ataque ocurrido durante las primeras horas de la mañana en la colonia El Vergel.

Temas Relacionados

ZamoraMichoacánviolenciahomicidioasesinatoataque armadohermanos asesinadosbebé heridaFGEnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 5 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 5 de septiembre

Checo Pérez sufre en Monza y admite la superioridad de Bottas en la clasificación: “No pude igualarlo”

El piloto mexicano ya había advertido desde el jueves que Cadillac tendría dificultades en Italia por las características del circuito y la falta de potencia del monoplaza

Checo Pérez sufre en Monza y admite la superioridad de Bottas en la clasificación: “No pude igualarlo”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Anabel Hernández y la infiltración narco en las instituciones

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Anabel Hernández y la infiltración narco en las instituciones

Ceci Flores niega que haya pedido primer monumento a madres buscadoras en Sonora: “Yo ni debería ser madre buscadora”

Se trata del primer monumento en honor a madres buscadoras en México y está ubicado en Hermosillo, Sonora

Ceci Flores niega que haya pedido primer monumento a madres buscadoras en Sonora: “Yo ni debería ser madre buscadora”

El Charco de las Ranas, el restaurante al que habría ido el presunto multihomicida del tecladista de Camilo Séptimo a comer tacos

Esta cadena de restaurantes se vio involucrada en el caso del asesinato Paco Stanley en 1999

El Charco de las Ranas, el restaurante al que habría ido el presunto multihomicida del tecladista de Camilo Séptimo a comer tacos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro integrantes de una banda de Venustiano Carranza por el robo a la boutique Gucci de Masaryk

Caen cuatro integrantes de una banda de Venustiano Carranza por el robo a la boutique Gucci de Masaryk

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Anabel Hernández y la infiltración narco en las instituciones

Con droga y armas fueron capturados presuntos integrantes de la Unión Tepito: Karka, Harmuni, Diego y Donovan

Mexicano admite en EEUU lavado de 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas

FGR, Sedena y Guardia Nacional: así habría penetrado el Cártel de Sinaloa las instituciones, según Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Rockdrigo, del “Metro Balderas” a víctima del sismo del 85: a 41 años de su muerte, el “profeta del nopal” tendrá homenajes

Rockdrigo, del “Metro Balderas” a víctima del sismo del 85: a 41 años de su muerte, el “profeta del nopal” tendrá homenajes

Wendy Guevara responde a supuesta guerra de rating entre La Casa de los Famosos y La Granja VIP 2: “Que lo demuestren”

Fan ve a Diego Boneta y cree que es Luis Miguel: así reaccionó el actor ante la inesperada confusión

El Charco de las Ranas, el restaurante al que habría ido el presunto multihomicida del tecladista de Camilo Séptimo a comer tacos

¡Tiembla ACME! El Coyote acude a Profeco para denunciar los productos que arruinaron sus planes de atrapar al Correcaminos

DEPORTES

México vs Benín: sigue EN VIVO el minuto a minuto al Tri Femenil en el Mundial Sub-20: llega el segundo gol

México vs Benín: sigue EN VIVO el minuto a minuto al Tri Femenil en el Mundial Sub-20: llega el segundo gol

Checo Pérez sufre en Monza y admite la superioridad de Bottas en la clasificación: “No pude igualarlo”

Wolves vs Birmingham City: a qué hora y dónde ver desde México EN VIVO a Raúl Jiménez en Inglaterra

Averno traiciona a Místico y le arranca la máscara tras vencer a Zandokan Jr. y Star Jr.

UFC París, EN VIVO: cuándo y dónde ver la pelea Dan Hooker vs Salahdine Parnasse en México