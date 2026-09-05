Ataque de hombres armados deja a dos hermanos muertos y una bebé herida en Michoacán

El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este viernes en una vivienda de la calle Camelinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hermanos fueron asesinados y una bebé de ocho meses resultó gravemente herida durante un ataque a balazos registrado la mañana de este viernes en el municipio de Zamora, Michoacán.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 horas dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Camelinas, en la colonia El Vergel, hasta donde ingresaron de manera violenta al menos dos hombres armados, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Israel y Diana A. M., de 18 y 23 años de edad, respectivamente. Ambos eran hermanos y se encontraban dentro del inmueble cuando se registró el ataque.

Durante la agresión también resultó lesionada una bebé de apenas ocho meses, quien es familiar de las víctimas. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada a un hospital regional para recibir atención médica.

Hombres armados irrumpieron en una vivienda

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los responsables llegaron hasta el domicilio y entraron por la fuerza para posteriormente disparar contra las personas que se encontraban en el interior.

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Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

La Fiscalía de Michoacán investiga el ataque y analiza una posible relación con actividades de narcomenudeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía se trasladaron hasta la vivienda para realizar las primeras diligencias y comenzar con la recopilación de indicios que permitan establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado abrió diversas líneas de investigación para determinar el móvil del doble homicidio.

Entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que el ataque esté relacionado con una venganza derivada de actividades de venta de droga al menudeo, aunque esta línea forma parte de las investigaciones y hasta el momento no se ha establecido públicamente como el móvil definitivo del crimen.

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Las autoridades buscan determinar si las víctimas tenían algún vínculo con actividades ilícitas o si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguna de las personas que se encontraban en el domicilio.

Disputa entre grupos criminales mantiene violencia en Zamora

El ataque ocurrió en Zamora, municipio que durante los últimos años ha registrado elevados niveles de violencia y homicidios relacionados con la disputa entre organizaciones criminales.

Dos hermanos fueron asesinados dentro de una vivienda de la colonia El Vergel, en Zamora; una bebé de ocho meses resultó gravemente herida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades, en la región tienen presencia distintas células delictivas que mantienen una confrontación por el control de actividades ilícitas.

Entre los grupos identificados se encuentran células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios, organizaciones que se disputan territorios y fuentes de ingresos vinculadas con actividades como el narcomenudeo y la extorsión.

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Esta disputa también ha generado hechos violentos que afectan a personas que no necesariamente tienen participación directa en las actividades criminales, además de enfrentamientos entre integrantes de los distintos grupos.

El municipio de Zamora forma parte de una de las zonas de Michoacán donde las autoridades han reforzado los operativos de seguridad debido a la presencia y actividad de organizaciones delictivas.

En el caso registrado este viernes, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y determinar las circunstancias en las que la bebé resultó herida.

Personal especializado continúa con las diligencias correspondientes para establecer la identidad de los responsables y determinar el móvil de la agresión.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades recaban testimonios y otros elementos que permitan reconstruir el ataque ocurrido durante las primeras horas de la mañana en la colonia El Vergel.

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