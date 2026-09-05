Con droga y armas fueron capturados presuntos integrantes de la Unión Tepito: Karka, Harmuni, Diego y Donovan

José “N” y Donovan “N”, identificados como presuntos integrantes de la organización delictiva. Durante la intervención se aseguraron diversas dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina. La dependencia precisó que el segundo operativo se realizó en la alcaldía Coyoacán, donde fueron detenidas Karla “N” y Harmuni “N”, señaladas como integrantes del mismo grupo. fpto: SSC CDMX

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Este sábado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Ciudad de México (CDMX) detuvieron a cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud, según informó el secretario Pablo Vázquez Camacho.

La autoridad señaló que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia y del seguimiento a una carpeta de investigación. En ese contexto, se cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Cuauhtémoc, en coordinación con la Fiscalía CDMX y con apoyo del Gabinete de Seguridad.

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En Cuauhtémoc, la SSC detuvo a José “N” y Donovan “N”, identificados como presuntos integrantes de la organización delictiva. Durante la intervención se aseguraron diversas dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina.

La dependencia precisó que el segundo operativo se realizó en la alcaldía Coyoacán, donde fueron detenidas Karla “N” y Harmuni “N”, señaladas como integrantes del mismo grupo.

En ese punto, los agentes aseguraron aproximadamente 4 kilogramos de marihuana, además de una maleta y un arma de fuego, de acuerdo con el reporte de la SSC.

Vázquez Camacho sostuvo que las detenciones y aseguramientos formaron parte de las acciones para desarticular a grupos generadores de violencia en la capital. “Seguiremos trabajando de manera firme para combatir y desarticular a los grupos generadores de violencia y erradicar los delitos que atentan contra las y los habitantes de la CDMX”, afirmó.

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Las autoridades no detallaron en el informe el contenido de la maleta ni el tipo de arma asegurada, ni precisaron el número de dosis aseguradas en Cuauhtémoc.

La SSC detuvo a cuatro personas en Cuauhtémoc y Coyoacán por una investigación de delitos contra la salud.

Se cumplimentaron dos órdenes de cateo y se aseguraron dosis de posibles drogas.

En Coyoacán decomisaron aproximadamente 4 kilogramos de marihuana y un arma de fuego.

Esta semana cayeron el sobrino de El Betito y Bryan

La SSC informó que el 4 de septiembre de 2026 detuvo en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc a Bryan N y Rafael N, identificados como “El Loco Bryan” y “El Macaco”, a quienes señaló como presuntos integrantes de La Unión Tepito.

La corporación indicó que los dos hombres quedaron vinculados con la venta y distribución de droga, además del cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes en la misma demarcación, como parte de las indagatorias para desarticular células delictivas.

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De acuerdo con la SSC, “El Loco Bryan” era sobrino de un presunto líder del grupo conocido como “El Betito”, quien ya se encontraba preso. La dependencia lo ubicó como una referencia dentro de esa estructura delictiva.

La detención ocurrió cuando policías realizaban vigilancias fijas y móviles en seguimiento a investigaciones. En ese contexto, se percataron de que dos hombres manipulaban un objeto con apariencia de pistola en la esquina del Eje 1 Norte Guerrero y la calle Héroes.

Les aseguraron un arma y 193 dosis de aparente droga

Al aproximarse para descartar un posible hecho delictivo, los uniformados señalaron que los sospechosos intentaron escapar. Los interceptaron en la misma zona y les hicieron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial.

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En la inspección, la SSC aseguró un arma de fuego corta con cargador y cinco cartuchos útiles, la cual los detenidos no acreditaron portar de manera legal, según el reporte oficial.

También les decomisaron 193 dosis de aparente droga: 98 bolsitas traslúcidas con una sustancia que se parecía a metanfetamina y 95 envoltorios con un material sólido similar a la cocaína en piedra, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

La SSC presentó el caso como resultado de trabajos de investigación y de acciones implementadas para el combate a la incidencia delictiva en la alcaldía Cuauhtémoc, dentro de operativos orientados a la identificación de presuntos generadores de violencia.

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