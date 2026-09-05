Checo Pérez sufre en Monza y admite la superioridad de Bottas en la clasificación: “No pude igualarlo”

(REUTERS/Jakub Porzycki)

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Sergio “Checo” Pérez tuvo una complicada sesión de clasificación en el Gran Premio de Italia, donde terminó inicialmente en el vigésimo puesto, aunque los cambios de motor de Kimi Antonelli, Alex Albon y Liam Lawson le permitirán avanzar posiciones para la carrera.

El piloto mexicano ya había advertido desde el jueves que Cadillac tendría dificultades en Monza por las características del circuito y la falta de potencia del monoplaza. Sus pronósticos se cumplieron durante la qualy de este sábado, en la que el equipo estadounidense tuvo problemas para acercarse al ritmo de otros competidores.

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Además, Pérez terminó por detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien volvió a imponerse en la batalla interna durante la clasificación. Sin embargo, el mexicano reconoció abiertamente el buen trabajo realizado por el finlandés.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy de Monza?

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

Pérez salió temprano a la pista y desde su primer intento quedó en una zona complicada. Su primer registro fue de 1:25.649, mientras que en su segundo intento logró mejorar hasta 1:25.502, aunque momentáneamente cayó al último lugar.

Con tres minutos restantes, el mexicano regresó al circuito para buscar una última oportunidad. En ese intento consiguió mejorar considerablemente y marcó 1:24.595, tiempo que le permitió superar a Fernando Alonso y Lance Stroll, cumpliendo así con el objetivo que se había planteado para la clasificación.

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El propio Pérez declaró ante los medios que el rendimiento de su Cadillac no le permitía aspirar a mucho más que pelear con los Aston Martin.

“Aún tenemos terreno que ganar, sobre todo con miras a la carrera, pero creo que tenemos buenas posibilidades de pelear con los Aston Martin”

Checo reconoce que Bottas fue superior

(@Cadillac_F1)

La batalla dentro de Cadillac volvió a favorecer a Valtteri Bottas, quien terminó la clasificación por delante de Pérez.

El finlandés consiguió un tiempo de 1:24.364, mientras que el mexicano cerró con 1:24.595. Pérez reconoció que su compañero tuvo una mejor sesión y descartó que incluso utilizando el rebufo hubiera podido superarlo.

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“No, creo que Valtteri hizo un trabajo bastante sólido durante la clasificación. Creo que no pude igualarlo. Tuve problemas en el intento uno y dos. El intento tres fue bastante limpio y solo me faltaron un par de décimas. Pero generalmente, sí, Valtteri ha hecho un buen trabajo”.

Para Checo, uno de los principales factores que marcaron la diferencia fue la dificultad para aprovechar correctamente el rebufo en las largas rectas de Monza.

“El no poder maximizar el remolque es bastante costoso por aquí, así que probablemente estaba un poco demasiado lejos del auto de adelante”.

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El mexicano explicó que perder la posición adecuada respecto al monoplaza que circula adelante puede representar varias décimas en este circuito.

“Fácilmente dos o tres décimas. Si estás a segundo y medio dentro o fuera, pueden ser dos o tres décimas, al menos con la energía que tenemos actualmente... Es bastante costoso, te das cuenta de inmediato. Creo que en Monza con este motor, esa es la parte más importante de la sesión. Estar en el momento correcto con el remolque correcto hace una diferencia masiva”, finalizó el mexicano.

¿Cuándo es la carrera del GP de Italia?

(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El Gran Premio de Italia se disputará este domingo a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

Parrilla de salida actualizada

1. Pierre Gasly — Alpine

2. George Russell — Mercedes

3. Charles Leclerc — Ferrari

4. Lewis Hamilton — Ferrari

5. Max Verstappen — Red Bull

6. Oscar Piastri — McLaren

7. Franco Colapinto — Alpine

8. Lando Norris — McLaren

9. Arvid Lindblad — Racing Bulls

10. Gabriel Bortoleto — Audi

11. Oliver Bearman — Haas

12. Nico Hülkenberg — Audi

13. Carlos Sainz — Williams

14. Esteban Ocon — Haas

15. Yuki Tsunoda — Racing Bulls

16. Valtteri Bottas — Cadillac

17. Sergio Pérez — Cadillac

18. Fernando Alonso — Aston Martin

19. Lance Stroll — Aston Martin

20. Kimi Antonelli — Mercedes

21. Liam Lawson — Red Bull

22. Alexander Albon — Williams