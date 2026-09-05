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Lindsay Clancy: ¿se puede ver desde México el documental sobre la mujer acusada de matar a sus tres hijos y cuyo caso paraliza a EEUU?

Un tribunal en Massachusetts anuló el proceso penal tras siete jornadas sin consenso. Varias plataformas ofrecen producciones que reconstruyen los hechos del caso

FILE PHOTO: Lindsay Clancy looks on as Judge Sullivan indicates he will rule a mistrial, in Plymouth Superior Court, in Plymouth, Massachusetts, U.S., September 4, 2026. Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo
FILE PHOTO: Lindsay Clancy looks on as Judge Sullivan indicates he will rule a mistrial, in Plymouth Superior Court, in Plymouth, Massachusetts, U.S., September 4, 2026. Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo
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Lindsay Clancy vuelve a ocupar la atención pública en Estados Unidos después de que el juicio por la muerte de sus tres hijos termina sin veredicto. Mientras la fiscalía de Massachusetts define si impulsa un nuevo proceso, el caso revive el debate sobre la psicosis posparto y lleva a buscar el documental que reconstruye los hechos.

La acusada enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, ocurridas en enero de 2023 en su casa de Duxbury, Massachusetts. El primer juicio incluyó más de 80 testigos y más de 300 pruebas.

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“La culpa es de los malditos medicamentos y de la pésima atención médica que recibió”, sostiene Kevin Reddington, abogado de Lindsay Clancy, durante sus alegatos finales.

El juez Sullivan declara nulo el juicio de Lindsay Clancy en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, EE. UU., el 4 de septiembre de 2026. Greg Derr/Pool vía REUTERS
El juez Sullivan declara nulo el juicio de Lindsay Clancy en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, EE. UU., el 4 de septiembre de 2026. Greg Derr/Pool vía REUTERS

El documental A Mother’s Mental State: Inside the Clancy Case aborda las circunstancias del expediente, el estado mental de la exenfermera y el proceso judicial que divide a la fiscalía y a la defensa. La producción vuelve a ser buscada desde México tras la nulidad del juicio.

¿Qué pasó con el juicio de Lindsay Clancy?

El juez William Sullivan declara la nulidad después de siete días de deliberaciones. El jurado no logra un acuerdo unánime sobre la responsabilidad penal de Clancy, quien se declara no culpable de los cargos presentados por la fiscalía del condado de Plymouth.

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“Me reuniré con nuestro equipo y abordaremos este caso con mayor detalle en el momento oportuno, en el marco de un procedimiento judicial oficial”, dijo Timothy Cruz, fiscal del condado de Plymouth, tras la decisión.

FILE PHOTO: Lindsay Clancy looks at jurors as Judge Sullivan asks them to start deliberations in the triple murder trial of the Duxbury mother in Plymouth Superior Court, in Plymouth, Massachusetts, U.S., September 3, 2026. Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS/File Photo
FILE PHOTO: Lindsay Clancy looks at jurors as Judge Sullivan asks them to start deliberations in the triple murder trial of the Duxbury mother in Plymouth Superior Court, in Plymouth, Massachusetts, U.S., September 3, 2026. Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS/File Photo

La defensa no cuestiona que Clancy haya cometido los actos que derivaron en la muerte de sus hijos. Su postura sostiene que la mujer atravesaba un episodio de psicosis posparto y que no podía comprender el alcance de sus decisiones ni distinguir entre el bien y el mal.

La fiscalía mantiene una versión distinta. Reconoce que Clancy padecía depresión y agotamiento, aunque argumenta que sus acciones fueron deliberadas. Durante el juicio, los fiscales señalaron que habría enviado a su esposo, Patrick Clancy, a comprar comida y pasar por una farmacia para quedarse sola en casa.

“Creo que es totalmente posible que avancen con un nuevo juicio por un par de razones”, dijo Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y analista legal de CBS News. “A veces se observa una gran variación entre los jurados de un juicio y otro”.

La anulación no equivale a una absolución. El expediente regresa a la fase previa al juicio oral y la fiscalía puede solicitar una nueva fecha, negociar un acuerdo con la defensa, reducir los cargos o retirar la acusación. Por ahora, Clancy permanece detenida sin derecho a fianza en el Hospital Estatal de Tewksbury.

People watch the Lindsay Clancy murder trial in Plymouth Superior Court, Plymouth, Massachusetts, U.S., August 26, 2026. Greg Derr/Pool via REUTERS
People watch the Lindsay Clancy murder trial in Plymouth Superior Court, Plymouth, Massachusetts, U.S., August 26, 2026. Greg Derr/Pool via REUTERS

El juez Sullivan contempla que un eventual segundo juicio se realice más adelante durante el otoño. También convoca a una audiencia de seguimiento para este 29 de septiembre, fecha en la que las partes podrían conocer los siguientes pasos del Ministerio Público.

El documental de Lindsay Clancy revisa el debate sobre la psicosis posparto

A Mother’s Mental State: Inside the Clancy Case, estrenada este 2026 y producida por Fox Nation pone el foco en los antecedentes médicos de Lindsay Clancy, las versiones que se enfrentan en el tribunal y el debate sobre la salud mental después del parto.

Defendant Lindsay Clancy listens to the testimony during the trial in Plymouth Superior Court, Plymouth, Massachusetts, U.S., August 25, 2026. Greg Derr/Pool via REUTERS
Defendant Lindsay Clancy listens to the testimony during the trial in Plymouth Superior Court, Plymouth, Massachusetts, U.S., August 25, 2026. Greg Derr/Pool via REUTERS

¿Se puede ver desde México?

El documental A Mother’s Mental State: Inside the Clancy Case está disponible en Prime Video dentro de su catálogo de producciones de crimen real, no obstante, sólo puede reproducirse actualmente desde EEUU. Se desconoce si posteriormente la plataforma liberará el contenido para este país.

Apple TV también ofrece episodios y contenidos vinculados con la cobertura del juicio de Lindsay Clancy, pero tampoco se encuentran disponibles para México.

Para quienes buscan contenido en español, ViX cuenta con Lindsay Clancy: ¿Psicosis o crimen?, una breve producción que revisa el juicio y las preguntas surgidas alrededor de la psicosis posparto. El caso seguirá abierto mientras la fiscalía de Massachusetts decide si lleva a Clancy ante un nuevo jurado.

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