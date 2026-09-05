Ángela Aguilar prepara canción de amor para Christian Nodal, mientras él cuestiona sus gustos musicales: “No seas viejita”

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Ángela Aguilar prepara un nuevo disco y adelantó que el material incluirá una composición dedicada a Christian Nodal, con quien fue a los Premios Juventud 2026 en Marbella, España.

La cantante habló de su siguiente producción durante una entrevista con Alex Rodríguez para Siéntese quien pueda. Sin revelar la fecha de lanzamiento, dejó abierta la posibilidad de dar una noticia alrededor de su cumpleaños.

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El anuncio ocurrió días después de que Aguilar ganó junto a Marc Anthony el premio a La Mejor Mezcla en Premios Juventud. En redes sociales, el reconocimiento recibió acusaciones de un supuesto premio comprado y señalamientos sobre la aparición de presuntos bots en comentarios a favor de la intérprete.

Ángela Aguilar dijo que su nuevo álbum ya estaba terminado

Alex Rodríguez preguntó a la cantante si tenía un álbum en proceso. Ángela Aguilar corrigió la premisa y afirmó que el material ya había quedado listo.

“No, ya está hecho”, respondió la intérprete de música mexicana. Después habló sobre los planes que tenía para dar a conocer la producción: “Yo no sé si para mi cumpleaños voy a sacar una sorpresa”.

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El cantante y Ángela Aguilar ya llegaron a Marbella, sede que este año recibe por primera vez la gala de los premios fuera de América. (Captura de pantalla @univision / @machinrecords)

La artista explicó que este sería el segundo disco en el que asumiría tareas de producción. Dijo que participó en los arreglos y en la selección de las canciones que formarían parte del proyecto.

“Este es mi segundo disco produciéndolo yo, haciendo los arreglos y encargándome como también de escoger los temas”, contó Aguilar en la conversación para Siéntese quien pueda.

La cantante no detalló el nombre del álbum, la lista de temas ni una fecha de salida. Tampoco aclaró si su posible sorpresa de cumpleaños correspondería al lanzamiento completo o a un primer sencillo.

Una canción de amor estaría dedicada a Christian Nodal

Durante la charla, Ángela Aguilar habló de la manera en que las vivencias personales influyeron en sus composiciones. En ese punto reveló que escribió una canción de amor para su esposo, Christian Nodal.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje al cantante Marc Anthony en el escenario de los Premios Juventud. (X: Univision)

“Por primera vez compuse algo de amor para mi marido”, expresó. La declaración abrió la posibilidad de que ese tema forme parte del disco que la cantante aseguró tener terminado.

Rodríguez le preguntó si pensaba usar la música para contar los hechos que han rodeado su vida en los últimos años, como ocurre con otros artistas como Shakira. Aguilar descartó escribir letras dirigidas contra alguien o basadas en experiencias negativas.

“Yo, la verdad, nunca me sentiría cómoda, como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirada en algo negativo de alguien”, dijo la artista.

Aguilar sostuvo que busca cuidar la música y la energía de las canciones que lleva al escenario. “Para mí la música es supersagrada y quiero cuidarla lo más posible, también la energía que yo siento al repetirla en un escenario”, añadió.

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Nodal sobre los gustos musicales de Ángela

La intérprete explicó que los gustos de Christian Nodal contrastaban con su inclinación por los géneros tradicionales. De acuerdo con Aguilar, esa diferencia también influyó en la construcción de su nueva música.

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

“Mi marido tiene muy buen gusto musical, muy diferente al mío. Es que yo soy bien tradicional”, comentó. Después recordó una frase que Nodal solía decirle sobre lo que escucha.

“No seas viejita, ponte a escuchar esto nuevo”, compartió Aguilar al describir la recomendación que recibía de su esposo.

La cantante se presentó en Premios Juventud, ceremonia en la que interpretó una versión sinfónica de Cielito lindo. Explicó que eligió el tema por la identificación que tiene entre el público mexicano, aun fuera del país.

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“Si estamos en España, tan lejos de casa, qué mejor que cantar algo que nos haga sentir”, dijo sobre su actuación en Marbella.

Aguilar también habló de su disco sinfónico grabado en el Hollywood Bowl. Señaló que la idea surgió después de una conversación que sostuvo con el director de orquesta Gustavo Dudamel.

Ángela Aguilar se deslindó de la polémica dando “me gusta” al comunicado oficial y eliminando cualquier referencia personal a “Un Vals” en sus perfiles digitales. (@nodal / Ángela Aguilar)

“Canté con el maestro Dudamel y cuando nos fuimos a cenar después, así, entre plática y charla de amigos, le dije: ‘Tienes que hacer un concierto con mi familia’”, relató.

Redes acusaron un supuesto premio comprado en Premios Juventud

El triunfo de Ángela Aguilar y Marc Anthony en la categoría La Mejor Mezcla generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunas cuentas celebraron el reconocimiento, otras afirmaron que no conocían la canción y cuestionaron el proceso de votación.

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“¿Premio comprado? Porque si esto realmente se definía por el voto del público, cuesta entender cómo ganaron Ángela y Marc cuando precisamente el público no parece estar de su lado”, escribió un usuario.

Los comentarios incluyeron mensajes que acusaron, sin pruebas, un supuesto favoritismo hacia Aguilar. Otros señalaron que las felicitaciones hacia la cantante podrían provenir de bots o cuentas de seguidores.

“Jajaja un montón de bots y cuentas de fans, nadie conoce esa canción”, publicó otra cuenta. Hasta el momento, no había elementos que confirmaran que los mensajes de apoyo fueran automatizados ni que el premio hubiera sido comprado.

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