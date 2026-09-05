México

Saskia Niño de Rivera pide apoyo psicológico para el hijo de Jonathan Meléndez: “Una de las grandes deudas del Estado”

La activista de ‘Reinserta’ pidió cautela sobre el multihomicidio en Atizapán que dejó entre sus víctimas al tecladista de Camilo Séptimo

saskia niño de rivera tecladista camilo septimo -México- 3 septiembre
(Instagram)
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Saskia Niño de Rivera, cofundadora Reinserta, pidió atención psicológica especializada para el hijo sobreviviente de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, antes de que el menor sea llamado a declarar ante las autoridades por el multihomicidio de su familia. La activista habló del tema en entrevista para Milenio.

Niño de Rivera advirtió que México mantiene una deuda pendiente en la atención a menores que sobreviven a hechos de violencia extrema.

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“Me parece que es una de las grandes deudas que tiene el Estado con la sociedad. Hemos olvidado que estos niños requieren de ciertos procesos y que requieren de cierta dignificación dentro de su proceso jurídico, pues al final es víctima”, afirmó.

Lo que dijo Saskia Niño de Rivera sobre el niño sobreviviente

La presidenta de Reinserta explicó que las fiscalías del país rara vez cuentan con la infraestructura necesaria para atender a menores expuestos a violencia extrema.

“En México, desafortunadamente, las fiscalías rara vez cuentan con los espacios necesarios y las psicólogas o los abogados necesarios con experiencia en trauma complejo para llevar a cabo la declaración de uno de estos menores en tiempo y en forma”, señaló.

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La activista utilizó una metáfora para explicar la importancia de estabilizar emocionalmente al menor antes de cualquier declaración.

“Hay que pensarlo como construir una casa sobre un lago o sobre lodo. Si el niño no está fuerte y los cimientos del niño no están fuertes, lo más seguro es que la declaración fracase del niño y que sea revictimizado”, explicó.

Niño de Rivera mencionó el programa Antenas, desarrollado por Julia Borbolla, como un ejemplo de metodología orientada a reducir la revictimización infantil.

“Los niños entran como esta especie de juego de Nintendo más o menos. Básicamente el niño platica con un sujeto animado, no es una declaración de un niño en un espacio completamente intimidante para él”, detalló.

La activista destacó que la existencia de cámaras de seguridad dentro del fraccionamiento donde ocurrió el ataque reduce la presión sobre el testimonio del menor.

“No se requiere al cien por ciento del testimonio de este menor para vincularlo siquiera a proceso. Eso nos da más tiempo en el que este niño pueda declarar sin que la permanencia en prisión o la culpabilidad de el hoy detenido sea dependiente de la declaración de este menor”, indicó.

Saskia Niño de Rivera sobre el proceso judicial

Niño de Rivera detalló que Reinserta mantiene un convenio de trabajo con el Sistema DIF del Estado de México para atender casos de esta naturaleza.

“La prioridad principal es que el niño sea salvaguardado y que se investigue un miembro de la familia, una red de apoyo para este niño, porque la prioridad es la no institucionalización del niño”, explicó.

La activista pidió cautela respecto a la situación jurídica de Gerardo “N”, identificado como chofer de Diego Sebastián “N” en el caso. “Hay que tener mucho cuidado ahí con el tema de Gerardo, porque parece que es inocente y que él no tenía nada que ver, pero que lo iban a clavar”, advirtió.

Niño de Rivera subrayó que la vinculación a proceso de ambos detenidos ya cuenta con elementos suficientes, algo que consideró inusual en casos de violencia contra menores.

“Sí nos pasa muchísimo, especialmente con temas de violencia sexual infantil, que no vinculan al agresor a prisión preventiva oficiosa porque la víctima no está lista para hablar”, explicó la presidenta de Reinserta.

Sobre si el menor tendrá que declarar de forma obligatoria, la activista señaló que la decisión dependerá de la estrategia legal de la defensa y del Ministerio Público.

No tenemos la información suficiente porque tendríamos que entender cuál va a ser la estrategia de defensa tanto de Diego como de Gerardo, y también el Ministerio Público qué pruebas tiene para vincular a estas personas”, indicó.

Qué se sabe de la cronología del multihomicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” planearon el ataque un día antes de ejecutarlo. El 31 de agosto, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” para conseguir cinchos, cinta adhesiva, guantes y otros insumos utilizados después para maniatar a las víctimas.

El origen de la agresión habría tenido como objetivo apoderarse de una caja fría con millones de dólares en criptomonedas, según la reconstrucción de la Fiscalía mexiquense. Diego Sebastián “N” prometió pagarle a Gerardo “N” dos millones de pesos por su ayuda una vez obtenidos esos recursos.

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento Grand Viure captaron el ingreso de Diego Sebastián “N” al edificio el 1 de septiembre a las 17:24 horas. Un amigo de Jonathan Meléndez, testigo clave en la investigación, declaró que el músico le pidió esperarlo afuera con una instrucción particular: “Espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda”.

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados con signos de haber sido maniatadas y amordazadas con cinta adhesiva industrial. El arma utilizada contaba con silenciador, según reconoció el propio Diego Sebastián “N” ante las autoridades.

Ambos detenidos ingresaron el 4 de septiembre al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, donde enfrentan cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad a los seres sintientes.

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