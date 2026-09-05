¡Tiembla ACME! El Coyote acude a Profeco para denunciar los productos que arruinaron sus planes de atrapar al Correcaminos

El Coyote busca justicia en México: así fue recibido en la Profeco tras denunciar a ACME

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Después de décadas de explosiones, caídas, trampas fallidas y artefactos que terminaron jugando en su contra, Wile E. Coyote finalmente decidió cambiar de estrategia. En lugar de volver a perseguir al Correcaminos por el desierto, el famoso personaje de Looney Tunes llegó hasta las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México para presentar una peculiar queja contra ACME.

La curiosa visita quedó registrada en un video compartido por Zima Entertainment, distribuidora de “Coyote vs. Acme”, donde se observa al personaje siendo atendido por Iván Escalante, titular de la Profeco.

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La escena rápidamente llamó la atención porque llevó al mundo real uno de los conflictos más conocidos de los dibujos animados: los constantes problemas que el Coyote ha tenido con los productos de ACME, compañía a la que durante años ha recurrido para intentar atrapar al Correcaminos.

El Coyote lleva sus problemas con ACME ante la Profeco

(TikTok / Profeco)

En el material difundido en redes sociales, Escalante aparece explicándole al personaje que su caso será atendido por la institución, en una referencia directa a los innumerables accidentes que ha sufrido debido a los productos que compra para intentar cumplir su objetivo.

“Tenemos aquí al señor Coyote que va a presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor por una serie de productos que han sido defectuosos, que no le han permitido llevar a cabo su cometido, que es cazar a esta criatura del desierto, al Correcaminos. Y bueno, eh, con toda confianza en la institución, el señor Coyote vino a presentar una queja porque él sabe que su derecho y la Procuraduría Federal del Consumidor defiende a todas y todas, incluida la fauna consumidora del desierto”, comentó el director de la Profeco.

(TikTok / Profeco)

La visita no pasó desapercibida para quienes se encontraban alrededor de las instalaciones. El Coyote recibió muestras de apoyo de sus seguidores, quienes aprovecharon la peculiar aparición para acompañarlo en su intento de conseguir justicia.

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Así, uno de los personajes más desafortunados de la animación encontró una nueva vía para enfrentar a su eterno proveedor de productos fallidos.

De las trampas del desierto a una batalla legal

(TikTok / Profeco)

La visita del Coyote a la Profeco tiene una relación directa con la historia de “Coyote vs. Acme”, película que lleva a la pantalla grande el conflicto entre el personaje y la compañía que le ha proporcionado prácticamente todo su arsenal durante sus intentos por capturar al Correcaminos.

En la cinta, Wile E. Coyote llega a un punto límite después de que numerosos productos de ACME terminan fallando y provocándole todo tipo de accidentes. Cansado de la situación, decide recurrir a la justicia y emprender una batalla legal contra la corporación.

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Para llevar adelante su caso, el Coyote cuenta con la ayuda del abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte. Sin embargo, el proceso se complica debido a que el principal adversario de Avery es precisamente el representante de ACME, interpretado por John Cena.

“Coyote vs. Acme” llega con una mezcla de animación y acción real

(Especial)

La producción, dirigida por Dave Green, combina personajes animados con actores de acción real y presenta una nueva versión de la clásica historia del Coyote y el Correcaminos.

Además de Will Forte y John Cena, el reparto incluye a Lana Condor y Tone Bell. La película conserva el humor físico característico de los Looney Tunes, pero incorpora una historia centrada en la búsqueda de justicia y en el enfrentamiento contra una poderosa corporación.

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El largometraje llegó a las salas de cine mexicanas el 27 de agosto de 2026, con una duración cercana a los 98 minutos y bajo la distribución de Zima Entertainment.

La película parte de una premisa tan sencilla como inesperada: ¿qué ocurriría si el Coyote pudiera demostrar que todos aquellos productos de ACME realmente eran defectuosos?

El Coyote finalmente quiere cobrar la factura

(BF Distribution)

Después de tantos años de intentos fallidos, Wile E. Coyote parece haber encontrado una alternativa a las persecuciones interminables. Ahora quiere que ACME responda por las consecuencias de sus productos.

Y aunque su visita a la Profeco forma parte de la promoción de la película, la imagen del personaje frente a las autoridades mexicanas dejó una pregunta que seguramente muchos fanáticos de Looney Tunes se han hecho alguna vez: después de tantas explosiones, golpes y caídas al vacío, ¿cuánto dinero le debería ACME al Coyote?

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(BF Distribution)

Por ahora, el eterno perseguidor del Correcaminos parece haber cambiado de objetivo. Ya no busca atraparlo a toda costa; esta vez, quiere que ACME pague por todos sus fracasos.