Ceci Flores niega que haya pedido primer monumento a madres buscadoras en Sonora: “Yo ni debería ser madre buscadora”

Inauguran primer monumento en México en honor a madres buscadoras, está en Sonora

Guardar

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, niega que haya pedido al gobernador Alfonso Durazo ni al presidente municipal de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, la construcción de un monumento para madres que buscan a familiares desaparecidos en Hermosillo. La activista aclaró que fue invitada a la inauguración de este monumento en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, pero no promovió la obra.

La madre buscadora realizó esta aclaración tras denunciar que recibió mensajes ofensivos de personas que le atribuyen la gestión del monumento y que le reprochan haber exigido recursos para ese propósito. Flores rechaza esa versión y asegura que no tiene interés en recibir un reconocimiento de ese tipo.

PUBLICIDAD

“Jamás le he pedido al gobernador que me haga un monumento por todo lo que estoy haciendo y viviendo, jamás”, expresó la activista a través de un video difundido en sus redes sociales.

Flores sostuvo que las madres buscadoras no deberían asumir las labores de localización de sus hijos. Señaló que esa responsabilidad corresponde a las autoridades y que las familias salen a campo por necesidad, ante la falta de resultados en las investigaciones, por lo que es un reconocimiento por hacer el trabajo de las autoridades.

Ceci Flores afirma que otra madre promovió el monumento

La activista explica que la petición del monumento, ubicado en lo que ahora se llama Plaza de las Buscadoras, en Hermosillo, Sonora, fue presentada por Cecilia Delgado, de Buscadoras por la Paz y precisó que ella acudió al acto inaugural porque fue invitada a participar y porque celebra que existan espacios para hablar de las desapariciones y de las búsquedas que sostienen las familias.

PUBLICIDAD

“Yo solamente agradecí la invitación que se me hizo, porque agradezco siempre que me inviten a participar y alzar la voz por mis desaparecidos”, expresa Ceci Flores.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora sostuvo que no habría solicitado una obra dedicada a las familias. Para ella, un monumento remite a la ausencia de las personas desaparecidas y al dolor que enfrentan madres que continúan sin saber dónde están sus hijos, y es una labor que ninguna persona debería hacer.

“Yo ni debería de ser madre buscadora”, afirmó. Flores añadió que las que ahora son integrantes de los colectivos, en realidad deberían estar en sus casas, con sus familias, y no buscando en terrenos, carreteras o zonas de difícil acceso a sus familiares desaparecidos.

PUBLICIDAD

La activista pidió a quienes la cuestionan que no la responsabilicen por una obra cuya gestión, según su versión, no encabezó. También reclamó que los mensajes de burla e insulto provienen de personas que no conocen la experiencia de tener un familiar desaparecido.

Aseguró que no desea que otras familias enfrenten esa ausencia. “Ni aun así les deseo que tengan un hijo desaparecido”, señala en su mensaje.

Madre buscadora reconoce apoyo para las búsquedas en Sonora

Ceci Flores es madre buscadora y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y se convirtió en activista tras la desaparición de sus hijos Alejandro Guadalupe, en 2015, y Marco Antonio, en 2019.

PUBLICIDAD

Desde entonces encabeza jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora y otros estados. Junto con otras familias, recorre terrenos, atiende reportes anónimos y exige a las autoridades avances en las investigaciones y la identificación de restos localizados.

En marzo de 2026, la identificación genética confirmó que unos restos encontrados en Hermosillo correspondían a Marco Antonio. Actualmente, Ceci Flores mantiene la búsqueda de Alejandro Guadalupe, cuyo cuerpo podría encontrarse en Sinaloa. Flores se ha convertido en una de las voces más visibles de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México.

Recientemente sostuvo que no tiene señalamientos contra el apoyo que recibe para las búsquedas en Hermosillo y en Sonora. Afirmó que Alfonso Durazo ha mantenido una postura sensible frente a las familias de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

“Tenemos un gobernador empático y sensible con nuestra lucha”, dice la madre buscadora. Añade que, de haber solicitado un monumento, considera que el mandatario habría atendido la petición, aunque reitera que nunca realizó esa gestión.

Flores Armenta también ha agradecido a las personas que acompañan a los colectivos y que aportan recursos, información o respaldo durante las jornadas de búsqueda. Señala que esa solidaridad permite a las familias continuar con la localización de sus desaparecidos.