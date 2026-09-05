México

México exporta más tecnología que autos: el sector que está cambiando el comercio exterior

Durante el último año y medio, el sector tecnológico registró un superávit superior a 20 mil millones de dólares

El empleo ligado a las exportaciones no tradicionales cayó 5,8%, mientras que el de productos tradicionales aumentó 27,3%.
Aumentan las exportaciones de tecnología en México
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México atraviesa una transformación en sus exportaciones, impulsada por el crecimiento de la industria tecnológica vinculada a la inteligencia artificial (IA). En el último año, las ventas al exterior de este tipo de productos aumentaron un 148% y superaron los 163 mil millones de dólares acumulados en 12 meses, de acuerdo con un informe de UBS Global Research.

El avance permitió que las exportaciones tecnológicas rebasaran al conjunto de las correspondientes al sector transporte, incluidos los automóviles, considerado hasta ahora como la principal industria del país. El cambio plantea la posibilidad de que los productos electrónicos se conviertan en un nuevo motor de expansión industrial, aunque todavía existen importantes desafíos para que ese crecimiento tenga un mayor impacto dentro del país.

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A través de un reporte, la firma suiza señaló que el auge está relacionado con el incremento de la inversión de Estados Unidos en la IA y con el papel que la nación ha adquirido como ensamblador y exportador de tarjetas de cómputo y servidores. Sin embargo, el incremento no se ha reflejado con la misma intensidad en la producción, el empleo y el valor agregado nacional.

Tecnología gana terreno en las exportaciones mexicanas

La transformación también puede observarse en la balanza comercial, debido a que durante el último año y medio, el sector tecnológico registró un superávit superior a 20 mil millones de dólares, mientras que el sector automotriz, aunque continúa generando un saldo positivo considerablemente mayor, ha mostrado un deterioro.UBS estimó que la mejora de aproximadamente 23 mil millones de dólares en la balanza tecnológica durante 18 meses representa el equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos anualizados. Después de ajustar el efecto de los precios de importación y exportación, la contribución se ubica en cerca de 0.6 puntos porcentuales.

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Este desempeño significa que la tecnología aportó más de la mitad en el crecimiento de la economía mexicana a lo largo del último año.

Infografía con un mapa de México, un buque de carga, gráficos de pastel, un brazo robótico y textos sobre comercio tecnológico.
Una infografía de Infobae detalla que el sector tecnológico aportó 23 mil millones de dólares a la balanza comercial de México, pese a su alta dependencia de componentes importados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción y empleo avanzan a un ritmo menor

Pese al fuerte incremento de las exportaciones, la actividad productiva interna del sector digital muestra un comportamiento más moderado. La fabricación de computadoras y aparatos electrónicos apenas creció 1.2% durante los últimos 12 meses.

En una medición trimestral anualizada, UBS identificó una mejora cercana al 16%, aunque calificó este resultado como todavía modesto frente al dinamismo observado en las ventas internacionales.

Mientras que el empleo también aumentó en el periodo de un año y medio, pero el crecimiento no fue suficiente para compensar los puestos de trabajo perdidos en las empresas de vehículos. Además enfrenta presiones arancelarias provenientes de Estados Unidos en distintos frentes, entre ellos el acero y el aluminio.

El desafío: generar mayor valor dentro de México

Para el organismo, uno de los principales obstáculos es la elevada dependencia de insumos extranjeros. Más de 95% de los componentes empleados en computadoras y aparatos electrónicos procede del exterior, frente a alrededor de 71% en la industria automotriz.Esto significa que México todavía desempeña una función de reensamblaje de componentes importados destinados posteriormente a la exportación. Por ello, el crecimiento de las ventas tecnológicas no necesariamente se traduce en una expansión equivalente de la actividad económica nacional.El país ocupó además el segundo lugar, solo detrás de Taiwán, en el aumento de participación dentro de las importaciones estadounidenses de estos productos, pero este avance responde principalmente al cambio en la demanda de EEUU y no necesariamente a una mayor competitividad mexicana.El reto será incrementar el valor agregado generado dentro del territorio nacional para que el auge tecnológico pueda consolidarse como un motor de fortalecimiento económico más amplio.

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