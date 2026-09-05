Averno traiciona a Místico y le arranca la máscara tras vencer a Zandokan Jr. y Star Jr.

La pareja consiguió imponerse en la lucha estelar, aunque Averno aprovechó el final para atacar nuevamente a su acérrimo rival. (CMLL / Marco Valles)

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La rivalidad entre Averno y Místico volvió a escribir un nuevo capítulo en la Arena México. Aunque durante la función del viernes 4 de septiembre ambos luchadores dejaron sus diferencias a un lado para formar equipo, la tregua apenas duró lo necesario para completar la batalla estelar.

El “Amo y Señor” y el “Rey de Plata y Oro” consiguieron imponerse de manera contundente sobre Zandokan Jr. y Star Jr., dos gladiadores que también se encuentran bajo los reflectores rumbo al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

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Sin embargo, cuando parecía que la noche había terminado con una inesperada celebración conjunta, Averno volvió a demostrar que su enemistad con Místico continúa más viva que nunca.

Místico aplica La Mística, pero Averno responde con traición

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La definición del combate llegó cuando Místico consiguió ejecutar su movimiento característico. Después de que Averno neutralizara a Star Jr., el “Seminarista de los Ojos Blancos” aprovechó la oportunidad para atrapar a Zandokan Jr. y someterlo con “La Mística”, consiguiendo así la rendición de su rival.

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Los dos vencedores festejaron momentáneamente el resultado, pero la celebración se transformó rápidamente en un nuevo enfrentamiento.

Averno atacó a Místico con una falta y posteriormente le arrancó la máscara frente al público de la Arena México. El ataque no terminó ahí, pues el rudo también arremetió contra Kemonito antes de abandonar la zona.

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La acción dejó claro que la aparente alianza solamente fue circunstancial y que Averno mantiene intacto su objetivo de enfrentarse nuevamente con Místico en una lucha donde pueda poner en juego la identidad de su rival.

Averno quiere la máscara de Místico

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El rudo no ha ocultado sus intenciones y busca que la rivalidad llegue a una confrontación de apuestas. Su principal objetivo es conseguir la máscara de Místico, por lo que la celebración del 93 Aniversario aparece como un escenario ideal para intentar concretar ese desafío.

La gran función del CMLL se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre, una fecha en la que podrían definirse algunas de las rivalidades más importantes que actualmente atraviesan a la empresa.

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Mientras tanto, Zandokan Jr. y Star Jr. también mantienen una historia que podría llevarlos a poner en juego sus respectivas máscaras y cabelleras, por lo que el resultado de esta lucha estelar añade todavía más tensión al panorama previo al aniversario.

Templario y Último Guerrero brillan como maestro y alumno

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En otro de los combates destacados de la velada, Templario y Último Guerrero mostraron una faceta diferente al trabajar como pareja frente a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

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La dupla integrada por maestro y alumno consiguió destacar sobre el cuadrilátero ante dos experimentados representantes del CMLL, en una lucha que permitió observar una alianza distinta entre dos generaciones de luchadores.

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Máscara Dorada y Neón consiguen boleto al 93 Aniversario

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La noche también dejó definido a otro equipo que estará presente en la celebración de los 93 años del CMLL.

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Máscara Dorada y Neón, integrantes del Sky Team, superaron un triangular correspondiente a la segunda eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial de Parejas. El desenlace tuvo un momento espectacular cuando Máscara Dorada logró revertir una plancha de Stuka Jr. y aprovechó la posición para conseguir las tres palmadas.

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Con este resultado, el Sky Team aseguró su presencia en el 93 Aniversario. Ahora deberá enfrentarse a Los Hermanos Chávez, Los Villanos y una pareja que será determinada el viernes 11 de septiembre.

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El Sky Team sobrevivió a un triangular y consiguió avanzar en la eliminatoria por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL

STARDOM y CMLL continúan su intercambio

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La colaboración entre CMLL y STARDOM también tuvo actividad durante la función. Maika perdió su condición de invicta en territorio mexicano después de caer ante Lluvia, quien consiguió llevarse el triunfo luego de un espectacular lance desde la tercera cuerda.

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Por otro lado, Mei Seira y Ema Maishima mantuvieron la racha perfecta de las representantes de STARDOM en México. Las japonesas derrotaron a Kira y Tabata en el Match Relámpago de Parejas y continúan sin conocer la derrota.

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Finalmente, Hijo del Pantera y Pantera Jr. consiguieron su primera victoria de la noche al imponerse a Infarto y Cerebro Negro Jr.

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Con el 93 Aniversario cada vez más cerca, el CMLL continúa definiendo sus principales historias. Entre eliminatorias, alianzas inesperadas y traiciones, la Arena México volvió a dejar claro que cualquier tregua puede romperse en cuestión de segundos.

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