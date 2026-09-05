UFC París, EN VIVO: cuándo y dónde ver la pelea Dan Hooker vs Salahdine Parnasse en México

(UFC)

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UFC París tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse, quienes se medirán este sábado 5 de septiembre de 2026 en una pelea de peso ligero pactada a cinco asaltos.

Para Dan Hooker, el combate representa la posibilidad de dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas. El neozelandés llega como décimo clasificado del ranking de peso ligero de UFC y buscará volver al camino de la victoria ante un rival que hará su presentación dentro de la compañía.

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Del otro lado estará Salahdine Parnasse, quien debutará en UFC frente al público francés. El peleador de 28 años llega con un registro profesional de 23-2, cinco triunfos consecutivos y una trayectoria en la que conquistó campeonatos de peso pluma y ligero en KSW.

¿Cuándo y dónde será UFC París?

UFC París se realizará este sábado 5 de septiembre de 2026 en la Accor Arena de París, Francia, con Dan Hooker y Salahdine Parnasse como protagonistas de la pelea estelar.

La función comenzará a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con la cartelera preliminar. Posteriormente, la cartelera principal está programada para iniciar a las 13:00 horas.

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Cartelera principal

México: 13:00 horas

Cartelera preliminar

México: 10:00 horas

Dan Hooker busca regresar a la victoria

(Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

Hooker llegará a UFC París con una marca profesional de 24-14 y ubicado en el décimo lugar del ranking de peso ligero.

El neozelandés no gana desde 2024, cuando derrotó por decisión dividida a Mateusz Gamrot. Después sufrió una sumisión ante Arman Tsarukyan en noviembre de 2025 y perdió por nocaut técnico frente a Benoit Saint Denis en enero de 2026.

Ahora tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo en la pelea estelar de UFC París.

Salahdine Parnasse debuta en UFC

Parnasse llegará a su primera pelea dentro de UFC después de construir una trayectoria destacada en KSW. El francés suma 23 victorias y dos derrotas, además de cinco triunfos consecutivos.

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El peleador permanece invicto en sus siete combates disputados en las 155 libras y viene de conseguir un nocaut técnico sobre Kenny Cross en mayo.

Además, Parnasse ha terminado sus últimas nueve victorias y ahora tendrá su presentación en UFC directamente en una pelea estelar.

¿Cuál es el orden de las peleas de UFC París?

La cartelera contempla 14 combates, aunque el orden puede sufrir modificaciones antes del inicio del evento.

Uno de los cambios registrados fue en el enfrentamiento entre Nathaniel Wood y Mairon Santos. UFC informó que Santos quedó fuera por enfermedad y Pavel Andrusca tomó su lugar.

Cartelera principal

Dan Hooker vs Salahdine Parnasse | Peso ligero

Fares Ziam vs Axel Sola | Peso ligero

Michael Page vs Nursulton Ruziboev | Peso medio

Daniil Donchenko vs Punahele Soriano | Peso wélter

Kurtis Campbell vs Trevor Peek | Peso pluma

Losene Keita vs Muhammad Naimov | Peso pluma

Cartelera preliminar

Morgan Charriere vs Felipe Lima | Peso pluma

Mario Pinto vs Ryan Spann | Peso pesado

Oumar Sy vs Modestas Bukauskas | Peso semicompleto

Nathaniel Wood vs Pavel Andrusca | Peso pluma

Michael Aljarouj vs Fabia Sintes | Peso mosca

Nora Cornolle vs Klaudia Sygula | Peso gallo femenil

Matthieu Duclos vs Luis Felipe Dias | Peso medio

Delphine Benouaich vs Sofia Montenegro | Peso paja femenil

¿Dónde ver en vivo UFC París en México?

Los aficionados en México y Latinoamérica podrán seguir UFC París a través de Paramount+, tanto en la cartelera preliminar como en la función principal.

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