¿Quién tocará el 15 de septiembre durante el grito en CDMX y Edomex? Lista de artistas confirmados

En paralelo, ocho alcaldías y una veintena de municipios mexiquenses ya confirmaron sus propias verbenas para descentralizar la celebración patria. (Composición fotográfica/Archivo/EFE/Redes sociales)

Guardar

Intocable, Santa Fe Klan, Paty Cantú, Aleks Syntek y Lila Downs encabezan la lista de artistas confirmados para amenizar de forma gratuita la noche del Grito de Independencia, a lo que se suman: Víctor García, El Gran Silencio y 90’s Pop Tour para los festejos del próximo martes 15 de septiembre, en distintas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

La fiesta más grande se vivirá en el Zócalo capitalino, donde Intocable dará el concierto principal antes de la ceremonia oficial que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum. En paralelo, ocho alcaldías y una veintena de municipios mexiquenses ya confirmaron sus propias verbenas para descentralizar la celebración patria.

PUBLICIDAD

Desde el año pasado se esperaba la participación de la agrupación en los festejos del Zocalo capitalino. Los Vocalistas de Grupo Intocable asistieron a "La Mañanera" este jueves 7 de agosto. Crédito: X: @Claudiashein

Intocable revive el Zócalo con su gira “Cultura Tour”

Si te preguntas qué concierto gratuito habrá el 15 de septiembre en la capital, la respuesta central es Intocable en la Plaza de la Constitución.

La banda se presentará dentro de su Cultura Tour 2026, con actividades folclóricas desde las 19:00 horas, el show central a las 21:00 horas y la ceremonia oficial del Grito a las 23:00 horas, previa a los fuegos artificiales.

El grupo, fundado a principios de los años 90 en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez, es uno de los referentes del género norteño-tejano en México y Estados Unidos, con dos premios Grammy y varios Latin Grammy en su trayectoria.

PUBLICIDAD

Santa Fe Klan reflexiona sobre la pérdida de su amigo Lefty SM en una emotiva entrevista (Santa Fe Klan)

Entre los éxitos que el público espera escuchar están “¿Y todo para qué?”, “Fuerte no soy”, “Perdedor”, “Enséñame a olvidar” y “Eres mi droga”. La agrupación ya se presentó en el Zócalo en 2016 ante más de 140 mil asistentes, según registros de esa presentación. Las autoridades recomendaron llegar con varias horas de anticipación, dado que el acceso a la plaza estará sujeto a la capacidad del recinto.

Los integrantes del grupo musical Intocable posan frente a un diseño gráfico promocional con la frase Estamos Todos. (Composición/Redes sociales)

Alcaldías capitalinas con cartelera confirmada

Ocho demarcaciones de la Ciudad de México ya hicieron oficial su cartelera artística para la Noche del Grito:

Cuauhtémoc (Zócalo capitalino) Artista: Intocable

Horario: verbena desde las 19:00 horas; concierto a las 21:00 horas; ceremonia del Grito a las 23:00 horas Sede: Plaza de la Constitución, Centro Histórico

PUBLICIDAD

Una página de un evento en redes sociales anuncia el concierto del Grupo Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre de 2026. (Intocable Página oficial)

Benito Juárez Artistas: Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter Horario: actividades desde las 18:00 horas Sede: explanada de la alcaldía, avenida División del Norte y Uxmal, colonia Narvarte Poniente

Miguel Hidalgo Artistas: Paty Cantú y Yaguarú

Cuajimalpa de Morelos Artistas: Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga

Xochimilco Artistas: El Gran Silencio, Los Mismos Reyes (Norteño Banda) y Lorenzo Negrete Horario: 21:00 horas Sede: explanada de la Alcaldía Xochimilco, avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia El Rosario

La alcaldía Xochimilco anuncia la presentación del grupo El Gran Silencio y otros artistas para la Noche del Grito el 15 de septiembre de 2026. (Facebook oficial Alcaldías)

Iztacalco Artista principal: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, a las 20:45 horas Actividades desde las 16:00 horas: danza folclórica y regional, fuegos pirotécnicos, verbena y feria Coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026: 17:00 horas

PUBLICIDAD

Ceremonia del Grito de Independencia: 23:00 horas Sede: explanada de la Alcaldía Iztacalco, encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz

Un cartel promocional detalla los horarios y artistas para las celebraciones de las Fiestas Patrias el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Iztacalco. (Facebook oficial Alcaldías)

Álvaro Obregón Temática: “90’s Pop Tour” Artistas: Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Sonora Dinamita

Un cartel publicitario de la alcaldía Álvaro Obregón anuncia la cartelera musical para la celebración del 15 de septiembre. (Facebook oficial Alcaldías)

Tlalpan Nombre del evento: “Nuestra Patria Tlalpense” Artistas: Los Cojolites, Víctor García, Regina Orozco, Mexazon, Alberto Barros y DJ Erich Horario: inicio a las 17:00 horas

Sede: explanada de la Alcaldía Tlalpan

Un cartel anuncia el evento musical Nuestra Patria Tlalpense el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Tlalpan con la presentación de varios artistas. (Facebook oficial Alcaldías)

Dos de las figuras más destacadas de esta cartelera cuentan con trayectorias largas en la música popular mexicana. Aleks Syntek, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, es originario de Mérida, Yucatán, y comenzó su carrera en 1989 con el grupo Aleks Syntek y la Gente Normal.

PUBLICIDAD

A lo largo de más de tres décadas ha acumulado siete nominaciones al Grammy Latino y un premio Ariel por la música de la película Sexo, pudor y lágrimas. Entre su repertorio destacan “Duele el amor”, a dueto con Ana Torroja, “Intocable” y “Más fuerte de lo que pensaba”.

A lo largo de más de tres décadas ha acumulado siete nominaciones al Grammy Latino y un premio Ariel por la música de la película Sexo, pudor y lágrimas. EFE/Live Nation

Paty Cantú, nacida en Houston en 1983 y criada en Guadalajara, inició su carrera en el dueto Lu antes de lanzarse como solista con álbumes como Me quedo sola, Afortunadamente no eres tú y #333. Sus canciones más reconocidas incluyen “Déjame ir”, “Valiente” y “Cuenta pendiente”, este último tema grabado junto a Alejandro Sanz.

PUBLICIDAD

(Facebook Paty Cantú)

Alcaldías que aún no confirman su cartelera

Un bloque de demarcaciones capitalinas continúa sin hacer pública su cartelera artística para el 15 de septiembre iremos actualizando la información en cuanto se de a conocer por canales oficiales:

Azcapotzalco

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Las autoridades locales advirtieron que cualquier cartel de artistas que circule en redes sociales sin confirmación oficial debe tomarse con cautela hasta que sea difundido por los canales institucionales de cada demarcación.

Santa Fe Klan y Lila Downs lideran la fiesta en el Edomex

En el Estado de México, Naucalpan de Juárez será sede del concierto de Santa Fe Klan, acompañado por Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete, respectivamente.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato desmintió que policías municipales hayan agredido a familiares de Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, durante un operativo en la colonia Santa Fe. Crédito: Cuartoscuro

El rapero, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, nació en Guanajuato en 1999 y comenzó a componer desde los doce años en la colonia Santa Fe que le dio su nombre artístico. Su música mezcla rap con cumbia y sonidos regionales, con éxitos como “Cumbia pandillera”, “Infiel” y “Ya se hizo costumbre”.

En 2023 alcanzó el número uno en la lista Regional Mexican Airplay junto a Los Ángeles Azules y Cazzu con el tema “Tú y tú”.

Ecatepec de Morelos celebrará con Lila Downs, quien llevará al escenario su gira “Cambias mi Mundo” a las 23:00 horas, tras una serie de presentaciones previas desde las 17:00 horas a cargo de 3 Raíces, Subversión Norteña, Mariachi Femenil Amazonas, La Gozadera Orquesta y Calle 4.

PUBLICIDAD

Un cartel promueve las actuaciones de Lila Downs y varios grupos musicales para las festividades del 15 de septiembre en la Explanada Municipal de Ecatepec. (Gobierno de Ecatepec)

Downs, nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, en 1968, es antropóloga y cantante ganadora de un Grammy en 2013 por su disco Pecados y milagros, además de cinco premios Grammy Latino. Su repertorio incluye clásicos como “La sandunga”, “La llorona” y “Zapata se queda”.

La lista de municipios mexiquenses con conciertos confirmados es extensa:

Huixquilucan: Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio

Zumpango: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Tenancingo: Los Acosta Ixtapan de la Sal: Saúl “El Jaguar”

Villa del Carbón: El Komander

Atlacomulco: El Poder del Norte de Arturo Buenrostro

Chimalhuacán: El Poder del Norte, Banda Zeta y Simba

Valle de Chalco: Memo Garza, Ponzoña Musical y Banda La Bucanera

Melchor Ocampo: La Sonora Dinamita, Banda Tierra Dora y Banda Trueno

Tlalnepantla: Sonido La Changa, Manoella Torres y Despechadas (integrado por María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres)

La Paz: Pequeños Musical y Los Cadetes de Linares

Chicoloapan: Montez de Durango, Banda Pequeños Musical y Orquesta La Típica

Metepec: Lenin Ramírez

Aculco: Los Marticillos y Banda Los Montañeses

Xonacatlán: Grupo Kien, Emperadores del Norte y Adrián Alvarado

Soyaniquilpan: Claudio Alcaráz

Jilotepec: Los 2 de la S

Amecameca: Banda La Única del Rancho

Villa Victoria: Grupo Mojado

Nota: Edwin Luna está confirmado en dos eventos distintos, es necesario revisar a detalle los canales del artista, la hora confirmada en CDMX es 20:45 en Edomex no se dispone del horario en el que tocará.

La agenda patria no se limita a los conciertos

Además de la música, septiembre trae consigo otras actividades gratuitas relacionadas con las Fiestas Patrias.

El 16 de septiembre se realizará el tradicional desfile cívico-militar, que iniciará a las 10:00 horas en las inmediaciones del Zócalo y avanzará por la calle 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte. En esta edición participarán 12 mil 804 efectivos de distintas corporaciones, 536 vehículos y 424 caballos.

Por primera vez, el Servicio de Transmisiones mostrará un componente de drones tácticos, mientras que la Brigada de Fusileros Paracaidistas celebrará 80 años de tradición dentro del contingente.

La capital también ofrece otras actividades gratuitas durante el mes: la Feria Nacional del Elote, del 12 al 16 de septiembre en Tlalpan; el Festival del Pan Dulce Mexicano, del 11 al 13 de septiembre en Coyoacán; y la Guelaguetza de Oaxaca en la alcaldía Miguel Hidalgo, disponible hasta el 13 de septiembre.

Fuera del área metropolitana, otras entidades también preparan sus propios festejos: en Pachuca se presentará Carlos Rivera; en Puebla, la ceremonia del Grito se realizará en el Palacio Municipal a las 23:00 horas, seguida del desfile cívico-militar al día siguiente a las 9:30 horas; y en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cartelera incluye a Los Tucanes de Tijuana, Calibre 50 y Yuridia, entre otros artistas, a lo largo de varias fechas de septiembre.

El 16 de septiembre se realizará el tradicional desfile cívico-militar, que iniciará a las 10:00 horas en las inmediaciones del Zócalo y avanzará por la calle 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte. REUTERS/Raquel Cunha

Así fue el Grito de Independencia 2025

ARCHIVO - La presidenta Claudia Sheinbaum hace sonar la campana al dar el grito de independencia anual desde el balcón del Palacio Nacional para dar inicio a las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)

La edición 2025 del Grito de Independencia quedó marcada como un hecho histórico: fue la primera vez que una mujer presidenta encabezó la ceremonia desde el balcón central del Palacio Nacional, tras más de dos siglos en que la tradición estuvo reservada a mandatarios varones.

Las actividades musicales de aquella noche comenzaron a las 20:00 horas con el colectivo Legado de Grandeza, integrado por 18 músicos de regional mexicana, seguido por la cantante Alejandra Ávalos y el show de La Arrolladora Banda El Limón, que interpretó temas como “Traicionera” y “Y que quede claro”.

A las 23:00 horas, Sheinbaum salió al balcón portando la bandera nacional, entregada por una escolta compuesta únicamente por mujeres militares del Heroico Colegio Militar, un hecho sin precedentes en la historia del país. La presidenta dedicó su arenga a las mujeres, los migrantes y la soberanía nacional, hizo sonar la campana de Dolores y cerró con el tradicional triple “¡Viva México!”.

De acuerdo con cifras del Gobierno de México, la plaza reunió a aproximadamente 280 mil personas esa noche, en una ceremonia que se desarrolló bajo presencia militar y con la asistencia de autoridades federales, estatales y representantes diplomáticos.