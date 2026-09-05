El Charco de las Ranas, el restaurante al que habría ido el presunto multihomicida del tecladista de Camilo Séptimo a comer tacos

(Google Maps/Archivo)

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Diego Sebastián “N”, señalado como presunto autor material del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, habría intentado cenar tacos en la sucursal de Mixcoac de El Charco de las Ranas horas después del ataque contra la familia del músico, de acuerdo con una versión difundida por el periodista Carlos Jiménez.

La misma cadena de restaurantes, en su sucursal de Periférico Sur, fue escenario del asesinato del conductor Paco Stanley en 1999.

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Jiménez relató en su canal de YouTube que fue el primero en dar a conocer el caso la mañana del 2 de septiembre, antes de que trascendiera la identidad de las víctimas.

Lo que dijo Carlos Jiménez sobre El Charco de las Ranas

De acuerdo con la reconstrucción del comunicador, Diego Sebastián “N” habría abandonado el fraccionamiento Grand Viure poco después de cometer el ataque contra la familia de Meléndez.

“Después de haber matado a toda una familia, se fue al Charco de las Ranas de Mixcoac. Pero ya pasaba de la medianoche y el lugar ya estaba cerrado”, narró Jiménez.

Diego Sebastián "N" y su cómplice chofer Gerardo "N" fueron ingresados al penal de arrientos en Tlalnepantla por le asesinato de Jonathan Meléndez, de la bamnda Camilo Séptimo, su familia, niñera y canina Foto: Fiscalìa Edomex

El periodista señaló que, ante la imposibilidad de cenar en ese establecimiento, el presunto agresor habría continuado su trayecto hacia otra zona de la Ciudad de México.

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“Él quería cenar tacos después de haber matado a toda una familia. Como no lo logró, se fue a la colonia Del Valle a ver qué encontraba de cenar”, relató.

Según el relato del periodista, mientras el presunto responsable buscaba dónde comer, las autoridades ya trabajaban en la escena del crimen dentro del departamento donde fueron halladas las víctimas.

Los detenidos fueron ingresados al penal de Barrientos en Tlalnepantla donde fueron recibidos con rechiflas por parte de otros internos Foto: fuscalìa Edomex

“Mientras el tipo este estaba tratando de cenar sus tacos, la policía y la fiscalía estaban encontrando toda la escena del crimen”, señaló el periodista, quien atribuyó esta información a fuentes cercanas al caso sin que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo haya confirmado de manera oficial.

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Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, identificado como su chofer, fueron detenidos horas después del ataque. Según la versión de Jiménez, el presunto autor material del crimen ofreció a los agentes que lo capturaron un millón y medio de pesos en criptomonedas a cambio de su libertad, propuesta que las autoridades rechazaron.

Por qué El Charco de las Ranas es un nombre conocido en la crónica policial mexicana

El Charco de las Ranas ganó notoriedad en México por un caso distinto, ocurrido más de dos décadas antes del multihomicidio de Atizapán de Zaragoza.

El 7 de junio de 1999, el conductor de televisión Francisco “Paco” Stanley fue asesinado a balazos en el estacionamiento de la sucursal de este restaurante ubicada al sur de la Ciudad de México.

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Tras el asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999, el restaurante subió su popularidad. (Arte Jesús Aviles)

Stanley había desayunado esa mañana en el establecimiento junto con su equipo del programa “Una tras otra”, entre ellos el comediante Mario Bezares y el periodista de espectáculos Jorge Gil.

De acuerdo con declaraciones de Bezares, el conductor sugirió la visita al lugar con la frase: “¿Qué te parece un charcazo?”.

Stanley ordenó un bistec con chile pasilla, acompañado de frijoles y totopos, además de un agua de tamarindo, según el mismo reporte. Tras el desayuno, el conductor se adelantó a esperar en su camioneta mientras Bezares permanecía en el sanitario del restaurante.

El establecimiento se encuentra sobre Periférico Sur y es posible verlo desde el segundo piso de la vialidad (Foto: Archivo)

Minutos después, al menos 20 disparos impactaron contra el vehículo de Stanley, cuatro de los cuales alcanzaron su cabeza y cuerpo, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

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El caso derivó en la detención y el procesamiento de varias personas, entre ellas Bezares, Gil y la conductora Paola Durante, aunque el crimen permanece rodeado de especulaciones sobre sus autores intelectuales y su móvil real.

La coincidencia entre ambos casos, separados por 27 años, radica únicamente en el nombre del restaurante, sin que exista relación alguna entre los hechos ocurridos en 1999 y el multihomicidio de la familia de Meléndez en 2026.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, donde enfrentan cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad a los seres sintientes.

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