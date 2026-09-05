Valencia vs Barcelona, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 4 de LaLiga

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Barcelona buscará mantener el liderato de LaLiga española cuando visite al Valencia este domingo 6 de septiembre, en la Jornada 4 de la temporada 2026/27.

El encuentro se disputará en Mestalla, en un duelo entre el líder del campeonato y uno de los equipos que todavía no consigue ganar.

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Los culés llegan con paso perfecto después de las primeras tres jornadas, con tres victorias en igual número de partidos. Además, el conjunto azulgrana suma 12 goles, la mayor cantidad en el arranque de la competencia, luego de imponerse por varios goles al Elche, Athletic y Rayo.

Uno de los protagonistas de este inicio de temporada ha sido Raphinha, quien ha ocupado la posición de falso ‘nueve’ y actualmente es el Pichichi de LaLiga con cinco anotaciones.

Del otro lado estará un Valencia que atraviesa un comienzo complicado. El conjunto ché suma apenas un punto y ocupa el lugar 17 de la clasificación, después de empatar ante el Celta y posteriormente caer frente al Betis y el Dépor.

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¿Cuándo y dónde ver el Valencia vs Barcelona?

(REUTERS/Bruna Casas)

El partido correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga se disputará este domingo 6 de septiembre en Mestalla.

El encuentro será el primero de la jornada dominical en el futbol español y comenzará a las 16:15 horas, tiempo local.

Para México, el horario y la señal serán:

08:15 horas por Sky Sports.

Valencia vs Barcelona: últimos enfrentamientos

(REUTERS/Bruna Casas)

De acuerdo con la base de datos de Transfermarkt, Valencia y Barcelona se han enfrentado en 232 ocasiones, con ventaja para el conjunto catalán.

El Barcelona suma 115 victorias, mientras que el Valencia consiguió 60 triunfos y se registraron 57 empates.

Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria para el equipo ché. En la Jornada 38 de la temporada anterior, el Valencia se impuso 3-1 al Barcelona, resultado con el que terminó una racha de 12 partidos sin vencer a los blaugrana.

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Los últimos tres enfrentamientos fueron:

Jornada 38 LaLiga 2025/26: Valencia 3-1 Barcelona

Jornada 4 LaLiga 2025/26: Barcelona 6-0 Valencia

Cuartos de final de Copa del Rey 2025: Valencia 0-5 Barcelona

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en Mestalla, con realidades distintas en este inicio de la temporada 2026/27.