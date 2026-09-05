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Andy Ruiz vuelve al ring tras más de dos años y sufre dolorosa derrota ante Damian Knyba

El polaco dominó buena parte del combate y mandó a la lona al excampeón mundial durante el séptimo asalto

El mexicano reconoció que la inactividad influyó en su desempeño y aseguró que todavía quiere continuar con su carrera.
El mexicano reconoció que la inactividad influyó en su desempeño y aseguró que todavía quiere continuar con su carrera.
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Andy Ruiz volvió a ponerse los guantes después de más de dos años alejado de los cuadriláteros, pero su esperado regreso terminó con un resultado adverso. El mexicano fue superado por el polaco Damian Knyba, quien se llevó la victoria por decisión unánime en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

El regreso de Ruiz había generado expectación debido al pasado reciente del excampeón mundial. En 2019, el pugilista nacido en California, pero representante de México, protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los pesos completos al derrotar a Anthony Joshua y arrebatarle los campeonatos mundiales que estaban en juego.

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Sin embargo, después de aquella noche histórica, la trayectoria del mexicano tomó un rumbo complicado. La falta de continuidad, problemas relacionados con su preparación y diferentes episodios fuera del ring terminaron afectando su carrera, hasta llevarlo a permanecer durante un prolongado periodo sin competir.

Knyba dominó a Ruiz durante la pelea

El excampeón mundial de peso completo fue superado durante 12 asaltos y sufrió su tercera derrota como profesional.
El excampeón mundial de peso completo fue superado durante 12 asaltos y sufrió su tercera derrota como profesional.

Frente a Damian Knyba, Ruiz intentó comenzar una nueva etapa, aunque las señales sobre su falta de actividad fueron evidentes desde los primeros episodios.

El polaco aprovechó su ritmo y movilidad para controlar buena parte de las acciones, mientras que el mexicano tuvo dificultades para encontrar la distancia y conectar golpes que pudieran cambiar el rumbo del enfrentamiento.

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Las tarjetas de los jueces terminaron favoreciendo a Knyba por 117-110, 114-113 y 114-113. Aunque dos de las puntuaciones reflejaron una diferencia reducida, el desarrollo de la pelea mostró a un polaco con mayor iniciativa durante largos periodos.

El peleador mexicano mostró falta de ritmo en su regreso y los jueces otorgaron el triunfo al polaco.
El peleador mexicano mostró falta de ritmo en su regreso y los jueces otorgaron el triunfo al polaco.

Uno de los momentos más complicados para Ruiz llegó en el séptimo round. Knyba consiguió llevarlo a la lona y puso en serios problemas al mexicano, quien logró recuperarse y continuar en el combate gracias a que la campana marcó el final del episodio.

Ruiz consiguió completar los 12 asaltos, pero no encontró la fórmula para revertir la superioridad de su adversario.

Del triunfo sobre Anthony Joshua a una carrera marcada por altibajos

Andy Ruiz quiere pelear contra Oleksandr Usyk (EFE)
(EFE)

La derrota representa un nuevo capítulo complicado para Ruiz, cuya carrera cambió radicalmente después de su histórica victoria sobre Anthony Joshua.

Tras convertirse en campeón mundial, el mexicano reconoció públicamente que atravesó dificultades para mantener la disciplina necesaria en el máximo nivel. Su preparación también se vio afectada y llegó a la revancha contra Joshua en condiciones diferentes a las que mostró en su primera pelea.

El británico aprovechó aquella situación y recuperó los títulos en la segunda confrontación. Posteriormente, Ruiz también atravesó cambios importantes en su equipo de trabajo, incluida su separación de Manny Robles y posteriormente su vínculo con Eddy Reynoso, quien lo incorporó al entorno de entrenamiento relacionado con Saúl “Canelo” Álvarez.

El tiempo fuera del ring terminó siendo otro obstáculo para el excampeón.

Andy Ruiz promete volver a pelear

Andy Ruiz vs Luis Ortiz
Foto: EFE

Después de sufrir su tercera derrota como profesional, Ruiz explicó que la inactividad tuvo un peso importante en su desempeño, aunque dejó claro que no pretende abandonar el boxeo.

“No quería tomar una pelea fácil después de tanto tiempo de inactividad, por eso elegí a Damian quien fue un gran oponente, teníamos que tomar riesgos”, indicó.

El mexicano también manifestó su intención de mantenerse activo y buscar una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

“Todavía lo tengo en mí. Solo tengo que mantenerme activo y quiero pelear otra vez”.

Con este resultado, el récord profesional de Andy Ruiz quedó en 39 combates, con 35 victorias, un empate y tres derrotas.

Ahora, el excampeón mundial deberá decidir cuál será el siguiente paso de su carrera. Después de una larga ausencia, su regreso no terminó como esperaba, pero sus propias declaraciones apuntan a que la derrota frente a Knyba no significa el final de su trayectoria.

Ruiz tendrá que recuperar ritmo, mejorar su preparación y encontrar nuevamente la versión que en 2019 consiguió sorprender al mundo del boxeo.

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