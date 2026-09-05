Wendy Guevara responde a supuesta guerra de rating entre La Casa de los Famosos y La Granja VIP 2: “Que lo demuestren”

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Wendy Guevara responde a la supuesta guerra por el rating entre La Casa de los Famosos México y La Granja VIP, luego de que ambas producciones se colocan frente a frente en la programación.

La conductora celebra que existan proyectos fuertes en otras televisoras y sostiene que la competencia obliga a redoblar el esfuerzo.

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Durante un encuentro con la prensa, Wendy Guevara asegura que el equipo de La Casa de los Famosos México mantiene buenos resultados en sus espacios digitales y adelanta que la siguiente emisión dominical tendrá movimientos que, según dice, sorprenderán a la audiencia.

“Este miércoles, por ejemplo, nos fue súper bien; el domingo nos ha ido súper bien. Este domingo ni se imaginan lo que va a pasar”, comenta la ganadora de la primera temporada del reality, sin revelar detalles sobre la dinámica.

La influencer también descarta la entrada de Yeri Mua a la casa, una versión que circuló entre seguidores del programa. “No va a entrar Yeri, pero va a estar muy fuerte, es lo único que les puedo decir”, señala.

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La ganadora de la primera temporada propuso entrar junto a los otros ganadores para generar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guevara destaca el desempeño de la pregala y la posgala en ViX. “Nos ha ido espectacular y yo estoy muy agradecida con eso. El público ha tenido muy buena reacción con nosotros”, afirma frente a los cuestionamientos sobre los cambios de audiencia del programa.

Wendy Guevara ve una competencia sana por el rating

La conductora fue cuestionada sobre si La Granja VIP representa una competencia directa para La Casa de los Famosos México. Wendy Guevara evita hablar de una guerra entre ambas producciones, pero reconoce que la existencia de formatos similares eleva la exigencia para quienes trabajan en televisión.

“Se vale y está muy padre que el vecino de al lado siempre tenga otro proyecto, y eso te da más ganas de ponerle más entusiasmo y más ganas”, dice Wendy Guevara.

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Para la integrante de las galas de ViX, el reto no debe convertirse en ataques entre televisoras ni entre los elencos. “No me gusta decir que compites, pero me gusta tener a alguien fuerte para que tú te esmeres más y lo des todo. Que sientas esa competencia, pero bien sana”, sostiene.

Alfredo Adame, uno de los nombres ligados a La Granja VIP, habría dicho que el proyecto de TV Azteca puede imponerse frente a la producción de Televisa-Univision. Guevara responde que la actitud competitiva es válida, aunque deja claro que el otro lado también buscará defender su lugar.

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Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

“Está padre que tengan esa garra y que tengan esa fuerza y que lo traten de hacer. Que lo demuestren también está chingón, pero también nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, bebés”, expresa entre risas.

La conductora recuerda que el año pasado también hacía bromas sobre el enfrentamiento entre televisoras. “Yo jugaba mucho y decía: ‘Les voy a mandar a la televisora de enfrente’. Pero está bien padre”, comenta.

Wendy Guevara habla de Marlon y exige pruebas ante señalamientos

En otro momento del encuentro, Wendy Guevara se refiere a Marlon Colmenarez, aunque evita nombrarlo de forma directa. La influencer responde a los dichos que el joven ha publicado en redes sociales tras una declaración de la conductora sobre una camioneta.

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La también actriz señala que tiene derecho a contar episodios de su vida y niega que exista alguna conducta irregular de su parte. “Si tú dices que yo soy eso, ve a llevar pruebas y denuncia, porque eso te convierte en cómplice”, afirma.

Guevara dice que espera pruebas o el testimonio de alguna presunta víctima, porque asegura tener la conciencia tranquila. “Estoy esperando que saque las pruebas o que tenga una víctima o algo que yo hice, porque en realidad para eso estoy súper bien”, comenta.

Tiktoker exhibe a Marlon; así le coqueteaba mientras Wendy estaba en LCDLFM (Fotos: RS)

La exhabitante de La Casa de los Famosos México sostiene que Marlon suele responder cada vez que ella aborda asuntos personales, aun cuando no menciona su nombre.

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“Yo no digo nombres y él se pone el saco. En lugar de ignorar y de decir: ‘Pues bueno, que la otra loca hable’, a él le encanta también figurar”, declara.

Wendy Guevara también rechaza que hubiera una relación formal entre ambos. “Nunca fue mi novio, ni fue mi esposo ni nada. O sea, nada”, dice, antes de reconocer que construyó expectativas en torno a esa historia.

“Yo me armé historias, pero él se aprovechó de las historias. Aquí los dos fuimos bien putos locos, pero yo no le deseo el mal”, añade la conductora, quien asegura que incluso mantiene una comunicación cordial con la madre de Marlon.

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La Granja VIP llega este 6 de septiembre frente a La Casa de los Famosos México

La conversación sobre el rating ocurre a unas horas del estreno de La Granja VIP 2026, previsto para este 6 de septiembre en TV Azteca y Disney+. El formato pondrá a celebridades a realizar labores de campo, convivir sin comodidades y enfrentar nominaciones, pruebas de inmunidad y eliminaciones.

La Granja VIP 2

La segunda temporada busca competir por la audiencia con personalidades que han generado conversación en redes sociales y un formato centrado en tareas rurales.

La llegada de La Granja VIP cambia la estrategia frente a la edición anterior, cuando el reality de TV Azteca inició después de que terminara La Casa de los Famosos México. Esta vez, los dos proyectos coinciden en pantalla y abren una disputa por la audiencia de los realities.

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Wendy Guevara, por su parte, insiste en que la competencia puede servir para elevar el contenido. “Está padre porque así dices: ‘Le echo más ganas, más empeño’, y de eso se trata”, concluye.