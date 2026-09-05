Fan ve a Diego Boneta y cree que es Luis Miguel: así reaccionó el actor ante la inesperada confusión

La peculiar escena ocurrió durante un encuentro con seguidores y provocó sonrisas entre quienes presenciaron el momento.

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Aunque han transcurrido varios años desde que Diego Boneta se puso en la piel de Luis Miguel para una de las series más exitosas de Netflix, parece que el personaje todavía acompaña al actor mexicano en su vida cotidiana.

Una peculiar situación ocurrida durante un reciente encuentro con seguidores volvió a demostrarlo. Una mujer se acercó a Boneta con la intención de conseguir un autógrafo, pero lo hizo convencida de que frente a ella se encontraba nada menos que el “Sol de México”.

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El curioso episodio provocó sonrisas entre las personas que estaban presentes y terminó convirtiéndose en una nueva muestra del impacto que tuvo la producción televisiva protagonizada por el actor.

Aunque han pasado años desde la serie, la caracterización del actor sigue tan presente que algunos admiradores todavía lo relacionan directamente con el cantante.

La fan estaba convencida de que era Luis Miguel

Todo ocurrió mientras Diego Boneta participaba en un evento. En determinado momento, una mujer se aproximó para solicitarle una firma, aunque se dirigió al actor llamándolo Luis Miguel.

Boneta, consciente de la confusión, decidió aclarar la situación de una manera amable. Con una sonrisa, le hizo saber que su nombre era Diego y no Luis Miguel.

Sin embargo, la respuesta de la admiradora hizo todavía más peculiar el momento. Pese a la explicación del mexicano, la mujer mantuvo su postura y dejó claro que, desde su perspectiva, continuaba viendo al cantante detrás del rostro del actor.

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La escena generó risas entre los presentes. Lejos de molestarse o incomodarse por la equivocación, Boneta decidió seguirle el juego a la situación y tomó la anécdota con buen humor.

El actor incluso accedió a firmarle el autógrafo que le había solicitado y, antes de continuar con sus actividades, tuvo un gesto afectuoso con la admiradora: la abrazó.

El papel que marcó la carrera de Diego Boneta

Diego Boneta se puso "en la piel" de Luis Miguel durante cinco años (Foto: Instagram)

La confusión no resulta tan descabellada si se considera el impacto que tuvo la interpretación de Boneta en “Luis Miguel, la serie”.

La producción llevó a la pantalla diferentes etapas de la vida del cantante mexicano y convirtió al actor en el rostro de una de las producciones latinoamericanas más comentadas de los últimos años.

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Boneta asumió el reto de interpretar al intérprete de “Ahora te puedes marchar” durante distintas etapas de su vida, incluyendo momentos de su juventud y su consolidación como una de las figuras más importantes de la música en México.

Luis Miguel La Serie - Temporada 3. Diego Boneta as Luis Miguel in Luis Miguel La Serie - Temporada 3. Cr. Camila Jurado/Netflix © 2021

El proyecto también permitió que una nueva generación de espectadores conociera algunos episodios de la trayectoria personal y profesional del cantante, mientras que para Boneta significó una exposición internacional todavía mayor.

Años después del estreno de la serie, aquella asociación continúa apareciendo de manera inesperada. El encuentro con la fan demuestra que para algunos seguidores la frontera entre actor y personaje todavía no está completamente marcada.

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Luis Miguel La Serie - Temporada 3. Diego Boneta as Luis Miguel in Luis Miguel La Serie - Temporada 3. Cr. Camila Jurado/Netflix © 2021

Boneta también recuerda un momento especial junto a Al Pacino

Durante su historia, la residencia fue parte de la 'Casa Blanca de invierno', escenario de Scarface y apareció en Miami Vice.

La anécdota con la admiradora no fue el único episodio significativo que el actor mexicano ha compartido recientemente.

Boneta también recordó un encuentro particularmente especial con una de las figuras más reconocidas de Hollywood: Al Pacino.

El mexicano tuvo la oportunidad de coincidir con el legendario intérprete de “El Padrino” durante un evento en el que participó para entregarle un reconocimiento por su trayectoria.

Para Boneta, encontrarse frente a Pacino ya representaba una experiencia extraordinaria. Sin embargo, el momento adquirió una dimensión todavía mayor cuando el actor estadounidense habló públicamente sobre su trabajo y le dedicó palabras que lo tomaron completamente por sorpresa.

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