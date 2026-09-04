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Checo Pérez no encuentra el ritmo en Monza durante la FP2 del Gran Premio de Italia 2026

Para el mexicano, la segunda practica libre estuvo enfocada principalmente en recuperar kilometraje y continuar con la recopilación de información del Cadillac

(REUTERS/Leonhard Foeger)
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George Russell fue el piloto más rápido durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia 2026, en una sesión donde Mercedes volvió a marcar el ritmo en Monza. El británico registró un tiempo de 1:22.559, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

La pelea entre Mercedes y Ferrari volvió a hacerse presente durante la jornada de este viernes. Antonelli llegó a colocarse en lo más alto de la clasificación con los neumáticos blandos, pero Russell respondió para recuperar la primera posición, mientras Leclerc se mantuvo cerca después de haber terminado como el más rápido en la FP1.

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El piloto de Maranello tuvo un momento complicado durante los minutos finales al protagonizar un trompo en la segunda chicana. Sin embargo, logró continuar con la sesión sin mayores consecuencias.

Mercedes toma ventaja en la FP2 de Monza

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Mercedes mostró nuevamente un buen ritmo durante las simulaciones de clasificación. Russell terminó al frente con una diferencia de apenas 0.120 segundos sobre Leclerc, mientras Antonelli quedó tercero.

McLaren también se mantuvo entre los protagonistas de la sesión. Lando Norris terminó cuarto y Oscar Piastri sexto, con Lewis Hamilton intercalado entre ambos en la quinta posición.

Otro de los nombres destacados fue Arvid Lindblad, quien colocó a Racing Bulls en el séptimo puesto y terminó como el mejor piloto del grupo relacionado con Red Bull.

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Por su parte, Max Verstappen finalizó noveno después de realizar modificaciones en el alerón delantero. El neerlandés había reportado malas sensaciones relacionadas con la carga aerodinámica durante la sesión.

Liam Lawson concluyó en la posición 12, mientras Franco Colapinto consiguió el undécimo lugar con Alpine.

Checo Pérez rueda por primera vez en Monza

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Después de no participar en la FP1, debido a que cedió su Cadillac a Colton Herta, Sergio ‘Checo’ Pérez finalmente tuvo su primer contacto con la pista durante la segunda práctica libre.

El mexicano completó su programa de trabajo y consiguió mejorar su registro conforme avanzó la sesión, aunque el ritmo de su auto no terminó de acompañarlo.

Su mejor vuelta fue de 1:25.082, un tiempo que lo dejó en la vigésima posición de la FP2.

Pérez terminó por delante de su compañero Valtteri Bottas, quien registró 1:25.149, y de Lance Stroll, que cerró la clasificación con 1:25.253.

Para el mexicano, la segunda practica libre estuvo enfocada principalmente en recuperar kilometraje, continuar con la recopilación de información del Cadillac y trabajar en la preparación del monoplaza.

Ahora, Checo tendrá la FP3 y la clasificación de este sábado 5 de septiembre para intentar encontrar mayor ritmo y mejorar la posición mostrada durante la segunda práctica.

Resultados de la FP2 del Gran Premio de Italia

(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
  1. George Russell | Mercedes | 1:22.559
  2. Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679
  3. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700
  4. Lando Norris | McLaren | 1:22.943
  5. Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016
  6. Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028
  7. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349
  8. Oliver Bearman | Haas | 1:23.370
  9. Max Verstappen | Red Bull | 1:23.377
  10. Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455
  11. Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619
  12. Liam Lawson | Red Bull | 1:23.660
  13. Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.732
  14. Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773
  15. Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776
  16. Alexander Albon | Williams | 1:23.853
  17. Carlos Sainz | Williams | 1:23.900
  18. Esteban Ocon | Haas | 1:24.407
  19. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027
  20. Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.082
  21. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.149
  22. Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.253

Rayo McQueen llega al Gran Premio de Italia 2026

(@f1 / Instagram)
(@f1 / Instagram)

Más allá de la actividad en pista, el Gran Premio de Italia contará con un invitado especial. Como parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la película Cars de Disney Pixar, el coche de seguridad estará caracterizado como Rayo McQueen, protagonista de la cinta animada.

El personaje será uno de los atractivos adicionales del fin de semana para los aficionados más jóvenes y seguidores de la franquicia.

El safety car entra en acción cuando existe una situación de peligro en el circuito, como un accidente, un monoplaza detenido o restos sobre la pista. Durante su presencia, los pilotos deben reducir la velocidad y mantenerse agrupados mientras se recuperan las condiciones de seguridad.

¿Qué pilotos han ganado el Gran Premio de Italia?

(Europa Press)
(Europa Press)

Dentro de la actual parrilla de Fórmula 1, cinco pilotos ya conocen la victoria en Monza.

Lewis Hamilton es el piloto activo con más triunfos en el Gran Premio de Italia, con cinco victorias, la misma cantidad que consiguió el histórico Michael Schumacher.

Después aparece Max Verstappen, quien suma tres triunfos en el circuito italiano, mientras Fernando Alonso y Charles Leclerc cuentan con dos victorias cada uno.

Leclerc consiguió su segundo triunfo en Monza en 2024, después de comenzar aquella carrera desde la cuarta posición. El monegasco buscará volver a imponerse en territorio italiano y sumar su segunda victoria de la temporada.

El otro integrante de la parrilla que sabe lo que significa ganar en Italia es Pierre Gasly, quien consiguió una de las victorias más sorprendentes de la temporada 2020 en un caótico Gran Premio cuando competía para AlphaTauri.

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