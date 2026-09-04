Kristal Silva defiende a María Vargas tras supuestos desplantes a concursantes de Miss Universe México: “Mujer con experiencia”

Infobae México charló con la conductora de La Granja VIP 2. Crédito: Infobae México

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Kristal Silva respaldó a María Vargas, nueva Miss Universe México 2026, ante las críticas que surgieron tras su coronación. La conductora y exreina de belleza sostuvo que la representante de Jalisco merecía el triunfo y consideró que las controversias alrededor del certamen también devolvieron atención pública a los concursos de belleza.

En entrevista con Infobae México durante la conferencia de prensa de la segunda temporada de La Granja VIP, Silva habló sobre los videos que circularon en redes sociales y que fueron interpretados por usuarios como presuntos desplantes de Vargas hacia otras concursantes.

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La conductora explicó que siguió la competencia de principio a fin y defendió el desempeño de la jalisciense durante la final del 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.

María Vargas, de 28 años, recibió la corona que dejó Fátima Bosch y se convirtió en la representante de México rumbo a Miss Universe 2026, cuya final está programada para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

(Instagram)

Silva también habló de la presión que enfrentan las figuras públicas frente a los comentarios en redes sociales. Desde su experiencia como Miss Universe México 2016 y conductora de TV Azteca, aseguró que las críticas no terminaron cuando dejó los certámenes de belleza y comenzó su trayectoria en la televisión.

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Kristal Silva dijo que María Vargas se ganó la corona de Miss Universe México

Kristal Silva consideró que la polémica alrededor de la nueva ganadora abrió una conversación que los certámenes de belleza no habían generado durante varios años. Para la tamaulipeca, la atención no necesariamente debía leerse como algo negativo para las participantes ni para la organización.

“Me da gusto que el público voltee a ver los concursos de belleza y, a pesar de que sea polémico, porque tristemente es así, da de qué hablar y eso no pasaba en muchos años”, dijo Kristal Silva a Infobae México.

La conductora señaló que los concursos podían abrir rutas profesionales distintas para quienes buscaban representar a México en una competencia internacional. Recordó que varias exreinas habían llegado a espacios de conducción, empresas, política y otros ámbitos públicos después de su participación en este tipo de plataformas.

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El estreno generó revuelo entre los televidentes, no solo por la presentación oficial del elenco, sino también porque se reveló al primer nominado. (La Granja VIP, Facebook)

“México sabe que seguimos trabajando por las reinas de belleza que quieran llegar a ser Miss Universo y que tienen después, no sé, más adelante, una oportunidad como la mía, como la de otras misses que son ahora políticas, que probablemente tienen un puesto importante en una empresa”, expresó.

Sobre María Vargas, Silva fue directa. La exreina explicó que vio toda la transmisión de Miss Universe México 2026 y concluyó que la representante de Jalisco obtuvo la corona por su desempeño en la competencia.

“Yo la verdad es que vi el concurso de principio a fin, se lo ganó”, afirmó la conductora durante el encuentro con medios.

Silva destacó que Vargas regresó a los certámenes con mayor preparación después de una experiencia anterior. La nueva reina nacional participó en Miss Jalisco 2018, obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 y compitió en Mexicana Universal 2022 antes de buscar nuevamente el título nacional.

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Vargas se coronó como Miss Universo México 2026. (IG: mariavargas.n)

“Me da mucho gusto que sea una mujer madura, si no me equivoco tiene 28 años, y es una mujer con experiencia. Le pasó como a mí, tuvo que perder una vez para regresar a un concurso más preparada, va a hacer un gran papel”, sostuvo.

La conductora también habló de Fátima Bosch, quien entregó la banda y la corona a Vargas durante la ceremonia en Los Cabos. Silva señaló que admiraba la fortaleza de Bosch y su manera de enfrentar la exposición pública durante su reinado.

“Es una mujer muy inteligente y ha hecho de la polémica un gran trabajo como reina de belleza. Está por terminar Miss Universo y nadie le ha quitado la corona. Entonces eso es una gran señal”, comentó.

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Fátima Bosch incitó a participantes de Miss Universo México a abrazar a la nueva reina María Vargas de Jalisco (RS)

Kristal Silva habló de la presión de encabezar La Granja VIP

La conductora también presentó la segunda temporada de La Granja VIP, reality show de TV Azteca en el que volvería a formar parte del elenco principal. Silva dijo que asumió el proyecto con otra perspectiva después de la respuesta que tuvo la primera edición.

“Siento obviamente nervios. Siento la presión y me da mucha emoción y mucho orgullo el hecho de que repitamos en una segunda temporada”, contó.

Kristal Silva recordó que, cuando recibió la propuesta para participar en el reality, no anticipó el alcance que tendría la emisión. Con el paso de los programas, dijo, entendió la responsabilidad que implicaba estar al frente de una producción con participantes, competencias y una audiencia que siguió cada detalle.

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La Granja VIP (Redes Sociales)

“Cuando arrancó y se empezó a formar una historia y a crecer de una manera tan increíble, de verdad que ahí sí me di cuenta de la responsabilidad que era estar frente a La Granja VIP”, relató.

La conductora explicó que la experiencia previa le permitió llegar con mayor seguridad a la nueva temporada. Aun así, sostuvo que cada edición cambiaba por completo a partir de las personalidades de los llamados granjeros y granjeras.

“Ahora vengo sí con más experiencia, ya sé a lo que voy, pero no deja de sentirse ese no sé qué”, señaló entre risas.

Silva agradeció que parte del equipo repitiera en la producción, aunque adelantó que la convivencia y las competencias tomarían una ruta distinta con los nuevos participantes. Su trabajo, explicó, la colocaría de frente a los concursantes durante los retos.

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“Gracias a Dios por tener a los mismos compañeros, pero la dinámica va cambiando. Yo estoy frente a los granjeros en las competencias y nada como conocer las diferentes personalidades de esta segunda temporada”, declaró.

La boda de Kristal Silva se realizará mañana 13 de agosto (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

Las polémicas que involucraron a María Vargas tras la coronación

La coronación de María Vargas generó comentarios divididos en redes sociales desde las primeras horas posteriores a la final. El primer video que se viralizó mostró un intercambio entre la representante de Jalisco y Karel Espinoza, Miss Morelos, antes del desfile de trajes típicos.

En el clip, Vargas dijo: “Miss Morelos, Miss Morelos, voy a pasar”. Usuarios de X e Instagram cuestionaron el tono y el lenguaje corporal de la nueva reina. Algunos internautas interpretaron la escena como una actitud grosera o prepotente, aunque el video no mostró el contexto completo de la interacción.

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La conversación aumentó después de que circuló otro video de la transmisión de la final. En las imágenes, Vargas habría retirado la mano a Fernanda Abaroa, representante de Guerrero, en instantes previos al anuncio del Top 2.

La escena ocurrió cuando permanecían en el escenario las representantes de Jalisco, Guerrero y Michoacán. Abaroa buscó tomar de la mano a sus dos compañeras mientras esperaban la decisión del jurado. En el video, Vargas habría soltado la mano de Miss Guerrero en dos ocasiones.

El anuncio de María Vargas como ganadora definió el cierre del evento y el inicio de su preparación rumbo a la competencia internacional

Usuarios en redes sociales señalaron el momento como un presunto desplante. La organización de Miss Universe México no emitió una postura pública sobre los videos ni sobre las interpretaciones que circularon en redes sociales.

Otra parte de las críticas se concentró en el traje nacional de Jalisco, llamado Cosmos Wixárika, que también ganó una competencia interna del certamen. Algunos usuarios cuestionaron que la propuesta, diseñada por Joel García, representara elementos suficientes de México ante una audiencia internacional.

La pieza incluyó un body con cristales y lentejuelas en tonos rosas, un tocado con plumas y una estructura posterior que formaba la silueta de un flamenco. El reconocimiento al traje típico y la victoria de Vargas llevaron a parte del público a cuestionar que Jalisco concentrara dos triunfos en la misma edición.

María Vargas habló de su valor como mujer en su primer discurso

Después de recibir la corona de manos de Fátima Bosch, María Vargas habló de la forma en que esperaba ser reconocida durante su reinado. La jalisciense puso el foco en su trabajo fuera de los certámenes y en el servicio a otras personas.

“Lo que me gustaría que conocieran de mí es que el valor de una mujer no puede medirse por lo que una mujer busca, en este caso una corona”, dijo.

La representante de Jalisco agregó que el valor de una mujer estaba en “su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás”.

Vargas es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria, modelo y escritora. Entre sus proyectos se encuentra el libro Miss Trouble, la reina de los problemas, en el que abordó experiencias personales relacionadas con los juicios y comentarios públicos que enfrentó a lo largo de su carrera.

Tras la coronación, inició una gira de medios en Miami y compartió mensajes sobre la responsabilidad de llevar la banda nacional. “La banda pesa, pero la fuerza con la que se lleva es aún mayor”, escribió en redes sociales.