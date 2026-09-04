México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 4 de septiembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 19,62 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,3% respecto al precio de cierre anterior de 19,68 pesos de la sesión previa. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del -0,53%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un 8,2%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, cayendo durante tres jornadas consecutivas. La volatilidad actual se sitúa en 2,3%, lo que es notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,37%, indicando una fase de estabilidad en el mercado.

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