Quién es Gabriel Martinelli, la joya mundialista de Brasil que Pumas pudo fichar casi gratis y terminó bateando ‘por malo’

El defensor no fue bien visto por los del Pedregal. (REUTERS/Jeenah Moon)

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En el fútbol profesional, la línea entre concretar un fichaje histórico y cometer un error de apreciación suele ser delgada. Sin embargo, pocos episodios resultan tan ilustrativos como el revelado recientemente por Aílton da Silva. El exjugador brasileño y figura del bicampeonato de los Pumas de la UNAM en 2004 dio a conocer que, entre 2018 y 2019, ofreció a los Universitarios la contratación de un joven Gabriel Martinelli.

La respuesta directiva fue un rotundo rechazo, sin imaginar que el delantero se convertiría poco después en estrella del Arsenal de la Premier League y seleccionado absoluto de Brasil.

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El defensor es un constante seleccionado brasileño. (Reuters/Paul Childs)

Pumas se perdió de un fichaje estrella

La revelación se dio durante una intervención en el programa Faitelson sin Censura, conducido por el periodista David Faitelson en TUDN. Durante la charla, Aílton detalló cómo aprovechó su faceta como representante y sus vínculos en el fútbol sudamericano para presentar la propuesta a la alta cúpula del Club Universidad Nacional, encabezada en aquel periodo por Rodrigo Ares de Parga como presidente del patronato.

De acuerdo con el relato del exatacante brasileño, la directiva auriazul cuestionó de inmediato la procedencia y la calidad de Martinelli, quien en ese momento disputaba el Campeonato Paulista y el Brasileirão Série D con el Ituano FC.

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“A Martinelli lo ofrecí a Pumas y un presidente me dijo que era malo, por Dios. Pasó, Gabriel Martinelli yo lo ofrecí a un presidente alto que tenía Pumas, uno altote, lo ofrecí; él jugaba en el Ituano y me dijo: ‘¿Cómo voy a llevar a un jugador de Ituano, por favor?’. El presidente no quiso”, rememoró Aílton da Silva.

El exjugador auriazul tiene una relación cercana con el equipo mexicano, pero no logró concretar el traspaso de Martinelli. (Foto: Instagram/ailtondasilva10)

El exjugador auriazul enfatizó que, tras evaluar las cualidades de su compatriota —a quien incluso consideraba con un perfil futbolístico afín al suyo por velocidad y encarador por las bandas—, estaba convencido de que el atacante encajaría en el balompié mexicano. No obstante, los prejuicios sobre la categoría del club de origen frenaron cualquier negociación.

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Poco tiempo después de ser desestimado por el club del Pedregal, los visores del Arsenal de Inglaterra detectaron el potencial del habilidoso atacante. En el verano de 2019, el conjunto londinense desembolsó cerca de 6.7 millones de euros para llevarlo a la Premier League, donde su cotización y nivel futbolístico experimentaron un crecimiento exponencial.

Martinelli disputó el más reciente Mundial con la selección verdeamarella. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Hay un sistema fallido en Pumas?

El testimonio de Aílton da Silva dejó al descubierto una falla en los sistemas de scouteo y evaluación de talento en el fútbol mexicano. Mientras Pumas dejó ir la oportunidad de incorporar a una joya sudamericana a un precio accesible, Martinelli se consolidó en la élite europea, disputando torneos de máxima exigencia internacional como la UEFA Champions League y la Premier League inglesa.

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Esta anécdota resurgió en un contexto especial para la afición universitaria, en el que se debaten las decisiones administrativas del pasado y su impacto en la competitividad deportiva del club frente a las exigencias de la Liga MX.

¿Quién es Gabriel Martinelli?

Aunque el conjunto de la UNAM no quiso sus servicios en su momento, los clubes en donde se ha posicionado el defensor brasileño demuestran que las visorías de Da Silva han sido correctas. Aquí te dejamos su trayectoria hasta el momento:

Ituano FC (2017–2019): Realizó su proceso formativo tras un paso por las inferiores de Corinthians. Debutó profesionalmente con el Ituano a los 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el club en el siglo XXI. En la temporada 2019 brilló en el Campeonato Paulista, registrando 6 goles en 14 partidos, lo que le valió ser nombrado el Jugador Revelación del torneo.

Arsenal FC (2019–Presente): Se incorporó al club inglés en julio de 2019. En su primera campaña anotó 10 goles en todas las competencias, convirtiéndose en el primer prospecto joven del club en alcanzar doble dígito anotador desde Nicolas Anelka. Con los Gunners se afianzó como titular por la banda izquierda, obteniendo títulos como la FA Cup (2019-20) y la FA Community Shield (2020, 2023), además de superar los 150 partidos oficiales en el balompié europeo.

El defensa se ha convertido en uno de los elementos más importantes del Arsenal. (REUTERS/Marton Monus)

Trayectoria con la Selección de Brasil

Categorías Inferiores y Selección Olímpica: Integró la selección Sub-23 de Brasil que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021), donde conquistó la medalla de oro al derrotar a España en la final.

Selección Absoluta: Debutó con la Canarinha en marzo de 2022 durante las Eliminatorias Sudamericanas. Formó parte del plantel brasileño en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, participando en tres encuentros del certamen. Ha sido convocado de manera recurrente para disputar las Eliminatorias de CONMEBOL y certámenes continentales como la Copa América 2024.