“Hasta que se nos hizo”, Lucero y Mijares de nuevo juntos para concierto gratuito de Grito de Independencia: ¿Dónde se presentarán?

El concierto será gratuito y arrancará después de la ceremonia oficial del Grito. (Mijares: Instagram en su pasada presentación en Auditorio Nacional)

Guardar

Lucero y Mijares encabezarán la celebración del 216 Aniversario del Grito de Independencia en Cancún. La expareja de cantantes se presentará este 15 de septiembre con su espectáculo Hasta que se nos hizo, como cierre de los festejos organizados por el Ayuntamiento de Benito Juárez.

El concierto será gratuito y arrancará después de la ceremonia oficial del Grito. La sede será la explanada del Palacio Municipal, sobre Avenida Tulum, en el centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Pablo Gutierrez Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez/Facebook

Cuándo y dónde será el concierto en Cancún

Un cartel promocional anuncia el concierto de Lucero y Manuel Mijares en el Palacio Municipal de Cancún como parte de las festividades del Grito de Independencia. (Municipio de Cancún)

El Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó que las actividades por las Fiestas Patrias iniciarán a las 7:00 pm del martes 15 de septiembre. La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 10:50 pm, y de inmediato dará paso al show de Lucero y Mijares, previsto para las 11:35 pm.

El secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, informó que será Landy Canché Pantoja, encargada de despacho de la Presidencia Municipal, quien encabece la ceremonia oficial. Según las autoridades, se espera una asistencia aproximada de 24 mil personas, cifra que se ha mantenido constante en ediciones anteriores.

PUBLICIDAD

El acceso será completamente libre, sin costo de entrada ni necesidad de boletos. Las autoridades no permitirán el consumo de alcohol durante la noche, medida que, según explicaron, ha garantizado un “saldo blanco” en los festejos de años recientes. También habrá venta de alimentos y productos típicos mexicanos en los alrededores de la explanada.

Debido a la magnitud del evento, se prevé el cierre de calles y avenidas en el centro de Cancún, así como afectaciones al transporte público. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación.

De un set de filmación a una boda transmitida por televisión

La historia entre Lucero y Mijares comenzó en 1987, durante el rodaje de la película Escápate Conmigo. Lucero admitió, en una entrevista con CNN en octubre de 2022, que quedó flechada por el cantante desde ese primer encuentro en el set.

PUBLICIDAD

El romance, sin embargo, tardó años en concretarse. Ambos ya tenían carreras consolidadas cuando el noviazgo inició formalmente en 1996. La relación avanzó con rapidez y, apenas un año después, la pareja decidió casarse.

Lucero y Mijares se conocieron en 1987 en el rodaje de una película, iniciaron su noviazgo en 1996 y se casaron en 1997 en una boda transmitida por televisión. Tuvieron dos hijos, se divorciaron en 2011 tras 14 años juntos y hoy mantienen una amistad que los llevó a compartir escenario en la gira Hasta que se nos hizo.

La boda se celebró el 18 de enero de 1997 en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. La ceremonia religiosa fue transmitida por televisión bajo la conducción de Silvia Pinal y alcanzó un rating histórico de 52 puntos, aunque la fiesta posterior se realizó a puerta cerrada.

PUBLICIDAD

La familia creció con la llegada de dos hijos: José Manuel, nacido en noviembre de 2001, y Lucerito Mijares, en febrero de 2005. Durante los años de matrimonio, ambos artistas mantuvieron agendas profesionales intensas, con giras, grabaciones de telenovelas y presentaciones simultáneas que redujeron el tiempo de convivencia familiar.

¿Cuánto le pagó Emilio Azcárraga a Lucero y Manuel Mijares por transmitir su boda? Cantante revela el secreto (Fotos: Televisa)

El divorcio de 2011 y el concepto del “buen divorcio”

El 4 de marzo de 2011, tras 14 años de matrimonio, Lucero y Mijares anunciaron su separación mediante un comunicado en la entonces llamada red social Twitter. El texto hablaba del “final de una historia que ustedes vieron nacer” y describía como saldo “dos hijos maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos que vivimos juntos”.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2020, Mijares explicó con más detalle los motivos del quiebre en una entrevista con Yordi Rosado. El cantante señaló que las agendas de ambos se volvieron incompatibles con la vida en pareja: “Ella viajaba mucho y yo también, entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro”, relató.

Ninguno de los dos confirmó jamás una infidelidad como causa de la ruptura; ambos insistieron en que la decisión fue tomada de común acuerdo. Para facilitar la transición sin afectar a sus hijos, Mijares se mudó a un edificio contiguo al de Lucero, a “veinte pasos” de distancia, según ha contado en distintas entrevistas.

PUBLICIDAD

Con el paso de los años, la propia Lucero resumió la filosofía que adoptaron tras el divorcio: si no habían logrado sostener un buen matrimonio, al menos construirían un buen divorcio. Esa decisión les permitió conservar una relación cercana como padres y, con el tiempo, retomar el trabajo conjunto sobre los escenarios.

Amistad, no reconciliación: así es hoy la relación

La sólida relación profesional entre Lucero y Mijares se refleja en sus proyectos conjuntos bajo AlmaShow Producciones

Los rumores sobre una posible reconciliación sentimental han acompañado a la pareja durante años, alimentados por sus giras conjuntas y su cercanía pública. Lucero despejó cualquier duda en enero de 2026, durante una entrevista con Maxine Woodside.

“Ya sé, todo el mundo dice. Yo digo que no, yo digo que ya tenemos una amistad”, afirmó la cantante. Explicó además que un divorcio llevado desde la tranquilidad y el amor no implica enojo ni resentimiento, sino una transformación del vínculo original.

PUBLICIDAD

Sobre la faceta de Mijares como padre, Lucero fue enfática: “Es el mejor papá que pueden tener mis hijos”. Añadió que, aunque cada uno tiene su vida por separado, en ocasiones cantan juntos, en ocasiones se reúne toda la familia y en ocasiones ella se presenta sola.

Tras la separación, Lucero rehízo su vida sentimental junto a Michel Kuri, relación que, según reveló la propia cantante en julio de 2023, comenzó en 2012. La cercanía entre los excónyuges se extiende también al plano familiar: recientemente, sus hijos compartieron un verano de vacaciones junto a ambos padres en París y Londres, según mostró Lucerito Mijares en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La Novia de América: la trayectoria de Lucero

La actriz y cantante inició su carrera siendo conocida como Lucerito; posteriormente fue conocida como la novia de América. Foto: Cuartoscuro

Lucero Hogaza León, nacida el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, inició su carrera artística a los diez años bajo el nombre de “Lucerito”, en los programas infantiles Alegrías de mediodía y Chiquilladas de Televisa. Ahí también participó en los concursos de canto Juguemos a cantar y América ésta es tu canción.

A los 13 años grabó su primer álbum, Te prometo (1982), y protagonizó la telenovela Chispita, con la que se convirtió en la primera artista hispanoamericana en tener su propia muñeca. En 1985 filmó Fiebre de amor junto a Luis Miguel, cinta con la que ganó un Diosa de Plata.

A lo largo de su carrera, la intérprete conocida como “La Novia de América” ha protagonizado nueve telenovelas, entre ellas Lazos de amor, Alborada y Soy tu dueña, y ha filmado siete películas. Su discografía supera los 20 millones de copias vendidas, con éxitos como Electricidad, Ya no y Sobreviviré.

Lucero también se ha desempeñado como conductora de los Premios Grammy Latinos en ocho ocasiones y ha sido, durante años, la imagen del programa de recaudación de fondos Teletón México.

Mijares, más de cuatro décadas sobre los escenarios

MIJARES SINFÓNICO. Invitados: Javier Camarena y Lucero Mijares. (Instagram)

José Manuel Mijares Morán nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. Su debut como cantante ocurrió en 1981, en el festival Valores Juveniles, y posteriormente trabajó como corista de Emmanuel antes de lanzar su propia carrera.

En 1985 representó a México en el Festival OTI de la Canción con el tema Soñador, que le valió el premio a Artista Revelación. Un año después publicó su álbum debut, homónimo, con sencillos como Bella, Poco a poco y Siempre, este último compuesto por el nicaragüense Hernaldo Zúñiga.

Su segundo material, Amor y Rock and Roll (1987), incluyó No se murió el amor, canción que se convirtió en número uno en México y entró al top ten en Japón. A partir de entonces, el artista adoptó el nombre profesional de “Mijares” para el resto de su carrera.

Con más de 20 álbumes de estudio y certificaciones de disco de platino en la mayoría de ellos, Mijares recibió en 2023 el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas en la balada pop latinoamericana.

Qué canciones interpretan en “Hasta que se nos hizo”

Lucero y Mijares se toman de la mano y sonríen al público durante una emotiva presentación en vivo, celebrando su aclamado dueto ante sus seguidores. (Lucero: Instagram)

El espectáculo conjunto combina éxitos individuales de ambos artistas con temas a dueto, en un formato que ha recorrido escenarios de México y Latinoamérica desde 2021. En presentaciones recientes en Ecuador, el show abrió con ambos cantantes tomados de la mano interpretando Si me enamoro.

El repertorio incluye clásicos de Mijares como Ya no, No se murió el amor, Baño de mujeres, Sobreviviré, Veleta, Cuatro veces amor y Tácticas de guerra, además de un popurrí que reúne Poco a poco, Tan solo, Me acordaré de ti y Siempre.

Del lado de Lucero, el show suma Electricidad y Vivir así es morir de amor, entre otros temas de su catálogo. En algunas fechas, ambos artistas han incorporado también versiones de Amante bandido, Yo no te pido la luna y La puerta de Alcalá.

Escándalos y rumores que rodearon a la pareja

Lucero y Mijares bromean con las razones por las que se divorciaron Credito: cuartoscuro

La carrera de ambos artistas no ha estado exenta de episodios mediáticos ajenos a la música. En el caso de Lucero, un incidente con uno de sus guardias de seguridad generó controversia cuando este amenazó con una pistola a un grupo de reporteros que, según se informó, habían golpeado y empujado al elemento de seguridad durante una cobertura. La cantante salió públicamente a ofrecer disculpas por lo ocurrido.

En septiembre de 2025, Mijares enfrentó otro episodio mediático cuando circuló el rumor de una supuesta hospitalización por problemas de salud. El equipo del cantante emitió un comunicado para desmentir la versión: “La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”.

Días después del rumor, el propio cantante reapareció sobre el escenario del Grito de Independencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto a Lucero. En aquella presentación, ambos interpretaron Cielito lindo ante el público reunido en el Parque Central, en un momento que sirvió para despejar cualquier duda sobre el estado de salud de Mijares.