México

Monitoreo desde el océano y alertas telefónicas: así se prepara México para atender a El Niño, fenómeno meteorológico

El proyecto de monitoreo en el Pacífico suma al CICESE y a la UNAM para medir presión y temperatura en alta mar

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El Gobierno de México despliega un sistema de alerta oceanográfica y telefónica ante el impacto del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico. La estrategia busca avisar a la población sobre la llegada de ciclones entre septiembre y diciembre mediante avisos al celular e instrumentos en el mar.

La Secretaría de Marina fija boyas meteorológicas en el lecho marino a profundidades de hasta 3,000 metros en el Pacífico. El proyecto cuenta con la participación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Las autoridades prevén que la mayor afectación en el territorio nacional ocurra a través de ciclones tropicales desarrollados a finales de año. Los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur registran el mayor riesgo de impacto directo.

La Secretaría de Marina instala boyas a tres mil metros de profundidad

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó en conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy que el fenómeno de El Niño genera corrientes de agua a mayor temperatura en el Pacífico. El calentamiento del mar modifica la meteorología global y reduce el tiempo transcurrido entre cada evento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coordina la medición del clima junto con un grupo de científicos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. La investigación evalúa las trayectorias de las tormentas marítimas antes de su llegada a tierra.

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El monitoreo en alta mar requiere equipo capaz de transmitir datos de manera continua. Para evitar la dependencia exclusiva de los aviones cazahuracanes, las instituciones nacionales fabrican las boyas en astilleros y laboratorios locales.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, habla durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, habla durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

El Instituto de Investigaciones y Desarrollos de la Marina elabora una parte de los dispositivos de medición. Universidades extranjeras y el CICESE de Ensenada aportan tecnología complementaria para la flotilla de sensores oceanográficos.

Los buques de investigación de la UNAM inician las maniobras de colocación en alta mar a finales de año. Las embarcaciones colocarán los instrumentos de registro en zonas estratégicas del litoral occidental para medir la presión y la temperatura.

La Coordinación Nacional de Protección Civil activa mandos en las 32 entidades

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, establece centros de mando operativos en las 32 entidades federativas. Las estructuras regionales coordinan los recursos de auxilio con los gobiernos de las entidades con costa en el océano Pacífico.

Las autoridades estatales en Guerrero, Michoacán y Oaxaca alistan refugios temporales y equipos de rescate. Las brigadas mantienen vigilancia constante sobre los municipios costeros expuestos a lluvias intensas y oleaje elevado.

Un fuerte oleaje alcanza la playa con la llegada del huracán Norma al estado de Baja California Sur en México en la ciudad turística de Cabo San Lucas. Octubre 20, 2023. REUTERS/Fernando Castillo
Un fuerte oleaje alcanza la playa con la llegada del huracán Norma al estado de Baja California Sur en México en la ciudad turística de Cabo San Lucas. Octubre 20, 2023. REUTERS/Fernando Castillo

Las previsiones meteorológicas señalan a Baja California Sur como una de las zonas con potencial de afectación por las tormentas de fin de año. Las maniobras preventivas abarcan la revisión de cauces y zonas urbanas vulnerables.

Las alertas telefónicas informarán sobre la cercanía de huracanes en la costa

El sistema de alerta temprana enviará mensajes de emergencia directamente a los dispositivos móviles de los habitantes en las zonas de riesgo. La notificación funcionará sin importar la compañía telefónica contratada por el usuario.

Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

La herramienta tecnológica busca replicar la efectividad del sistema de alerta sísmica utilizado en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los teléfonos emitirán un aviso acústico e informativo ante la proximidad de lluvias extremas.

Las alertas especificarán la categoría del fenómeno meteorológico y las horas estimadas para su impacto en la costa. Los avisos directos permiten que la población en los municipios litorales evacúe con oportunidad las áreas peligrosas.

La sequía vinculada a El Niño afectará el territorio nacional en 2027

Los análisis del grupo científico indican que el impacto del fenómeno en las precipitaciones continentales provocará sequías severas durante los primeros meses del año 2027. Las zonas agrícolas registran pérdidas previas de humedad en el suelo.

Mapa satelital de Norte y Centroamérica mostrando grandes áreas oceánicas en rojo y naranja, un gran huracán blanco y azul, y el año 2026.
Una imagen satelital muestra el avance de El Niño en 2026, con anomalías de temperatura oceánica destacadas en tonos cálidos y una intensa tormenta ciclónica, ilustrando su potencial impacto global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural despliega programas de apoyo en las regiones campesinas afectadas por la falta de lluvia. Los técnicos evalúan la disponibilidad de agua en los embalses para la producción de alimentos.

Las autoridades federales estructuran un plan de contención de daños para mitigar el desabasto de agua en el sector agropecuario. Las acciones prevén la rehabilitación de pozos e infraestructura de riego antes del inicio de 2027.

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