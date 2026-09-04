Cruz Azul vs Santos: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Apertura 2026

(Ilustración: Jesús Aviles)

Guardar

Cruz Azul y Santos Laguna se enfrentarán este domingo 6 de septiembre en el Estadio Azteca, en un duelo correspondiente a la séptima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, con dos equipos que viven realidades completamente distintas, aunque ambos necesitan sumar para afrontar con mayor tranquilidad lo que resta del campeonato.

La Máquina llegará a la cita después de reencontrarse con la victoria frente a Necaxa. El conjunto cementero se impuso 3-1 y consiguió cortar una seguidilla de tres partidos perdidos de manera consecutiva, resultado que significó un respiro para el proyecto encabezado por Joel Huiqui, entrenador que busca mantener al equipo entre los protagonistas del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Huiqui vive su primer torneo como estratega confirmado del conjunto de La Noria después de conseguir el décimo campeonato de Liga MX para Cruz Azul. Aquella conquista llegó sin que el equipo conociera la derrota durante su camino al título, por lo que las expectativas aumentaron considerablemente de cara a la nueva campaña.

El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del campeonato de liga, los celestes comenzaron el nuevo ciclo con otro trofeo al imponerse a Toluca en el Campeón de Campeones. Sin embargo, posteriormente llegaron tropiezos ante Atlante, Tijuana y Atlas, mientras que en la Leagues Cup el cuadro capitalino quedó eliminado durante la primera fase.

PUBLICIDAD

Por ello, el encuentro ante Santos representa una oportunidad para que Cruz Azul confirme que el triunfo conseguido ante Necaxa puede convertirse en el punto de partida para una recuperación en el torneo. Actualmente, el campeón necesita escalar posiciones y volver a colocarse en una zona que le permita pelear por el campeonato.

Del otro lado estará un Santos Laguna que atraviesa una situación todavía más complicada. Los Guerreros tuvieron que esperar hasta la sexta jornada para conseguir su primer punto del campeonato, luego de empatar como locales frente a Tigres.

Aug 13, 2026; Philadelphia, PA, USA; Santos Laguna midfielder Ramiro Sordo (26) celebrates with teammates after scoring a goal against the Philadelphia Union in the second half during the Leagues Cup Phase One match at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Antes de ese resultado, los laguneros habían sufrido derrotas ante Rayados, Atlas, América, Chivas y Puebla. A ello se sumó su eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup. Con apenas una unidad, Santos ocupa el decimoséptimo puesto de la clasificación, solamente por encima de Juárez.

PUBLICIDAD

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Santos Laguna?

El compromiso comenzará a las 17:00 horas del domingo 6 de septiembre, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse mediante Canal 5 y TUDN, además de la plataforma ViX Premium. Los aficionados también podrán consultar el minuto a minuto y las principales incidencias a través de Infobae México.

Uno de los elementos que marcará el regreso de Cruz Azul será la presencia de Erik Lira, quien volverá a estar disponible para el equipo después de que finalmente no se concretara su transferencia al Monaco durante el mercado de verano. El encargado de impartir justicia será el árbitro Maximiliano Quintero Hernández.

PUBLICIDAD

El duelo también servirá como antesala de una etapa particularmente exigente para La Máquina. Después de medirse con Santos, el calendario pondrá al campeón frente al América en el Clásico Joven, además de un enfrentamiento contra Inter Miami y Lionel Messi por la Campeones Cup.

Posteriormente, Cruz Azul tendrá que visitar a los Rayados de Matías Almeyda, volver a enfrentarse con Toluca en el Estadio Azteca y disputar nuevamente ante Pumas un duelo que recordará la final más reciente entre ambos conjuntos.

En cuanto al historial reciente, Cruz Azul mantiene una ventaja importante sobre Santos. La última victoria de los Guerreros frente a los capitalinos ocurrió en marzo de 2024, durante la Jornada 11 del campeonato regular. Desde entonces, los cementeros han dominado los enfrentamientos entre ambos.

PUBLICIDAD

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en 2021, cuando Cruz Azul derrotó a Santos en la final y puso fin a una espera de más de dos décadas sin conquistar la Liga MX. Después de ganar por la mínima en la Comarca Lagunera, el empate conseguido en el Estadio Azteca fue suficiente para que los celestes levantaran su primer título de liga del siglo XXI.