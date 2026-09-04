Coche bomba en Zacatecas fue por disputa entre el CJNG y el Cártel del Pacífico, una de las principales líneas de investigación: Harfuch

Harfuch dio a conocer detalles del la explosión de un coche bomba el pasado 30 de agosto en Zacatecas. (Impresión de pantalla)

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina que encabeza la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y que se llevó a cabo desde Zacatecas, que la explosión de un “coche bomba” el pasado 30 de agosto, frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, en ese estado, pudo haber sido resultado del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Harfuch calificó el ataque como “cobarde”, y recordó que, de acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas, alrededor de las 7:50 de la noche se detonó un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo que contaba con reporte de robo en el estado de Jalisco.

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Se habrían utilizado 200 kilogramos de material explosivo para el hecho, aseguró, y dijo que la agresión dejó 11 personas lesionadas y provocó daños severos en 10 viviendas, daños menores en otras 53 y afectaciones en 15 vehículos, así como los daños ocasionados en las instalaciones de la corporación, unidades particulares y patrullas.

Dijo que desde el primer momento, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, principalmente, acompañan a las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a las personas involucradas.

Dijo que gracias a las investigaciones, se identificó a personas relacionadas con los hechos, y el 31 de agosto se detuvo a Juan Pedro N, señalado como el responsable principal de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Durante su detención, aseguró el funcionario, se le aseguró una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas, un teléfono, 22 artefactos ponchallantas y un vehículo.

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Harfuch estuvo en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Claudiashein

En otra acción del Gabinete de Seguridad y las autoridades locales, se detuvo también a Hipólito N, y Miguel N, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio. Estas dos personas estarían relacionadas con una célula delictiva con operación en Aguascalientes y Zacatecas. Ellos dos habrían realizado labores de vigilancia para realizar la agresión.

“Es importante señalar que en distintas regiones del estado, persiste una confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. Esa disputa sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades”.

Señaló que una de las líneas de investigación, sitúa la agresión en el contexto de la disputa que hay entre células delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

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Se han profundizado las investigaciones para dar con los otros relacionados con el hecho, incluyendo quienes no se encuentran en Zacatecas.

Tras coche bomba, Zacatecas blinda la Fenaza con 787 militares

Más de 787 militares, policías y elementos de seguridad privada serán desplegados durante la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2026, que se realizará del 4 al 20 de septiembre, con un dispositivo especial que contempla medidas para detectar explosivos y responder ante posibles incidentes.

El pasado 30 de agosto explotó un "coche bomba" en Ojocaliente, Zacatecas. Foto: Redes sociales

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, detalló que el operativo estará integrado por 100 elementos del Ejército Mexicano, 120 de la Guardia Nacional, 100 de la Policía Estatal Preventiva y 80 de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ).

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También participarán 40 agentes de la Policía Metropolitana, 45 de la Policía Municipal de Zacatecas, 10 de la Policía Municipal de Guadalupe, 13 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y 120 agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva. A este despliegue se sumarán 150 integrantes de seguridad privada.

El dispositivo fue anunciado después de una serie de agresiones con artefactos explosivos contra corporaciones de seguridad. De acuerdo con Medina Mayoral, en los últimos dos años se han contabilizado 17 ataques de este tipo en la entidad.

El episodio más reciente ocurrió el domingo 30 de agosto en Ojocaliente, donde un coche bomba fue detonado frente a una comandancia policial. La explosión dejó 11 personas heridas y provocó daños en al menos siete viviendas, además de afectar comercios, vehículos particulares y patrullas.

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Se dio a conocer que las autoridades investigaban una posible participación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El atentado ocurrió después de otro ataque registrado en Villa García, donde una motocicleta explotó durante una agresión y dejó dos personas heridas. Por ese hecho fue detenido William Ariel “N”, de 18 años, quien, de acuerdo con fuentes ministeriales, declaró pertenecer al CJNG y señaló que las agresiones contra corporaciones eran ordenadas por esa organización.