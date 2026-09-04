Julio César Chávez confesó que tuvo miedo de pelear en el Estadio Azteca: “Ni con acarreados voy a llenar”

El legendario boxeador mexicano recordó su temor antes de enfrentar a Greg Haugen en 1993, combate que terminó reuniendo a una multitud histórica.

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La historia del boxeo mexicano tiene noches que difícilmente pueden repetirse y una de ellas ocurrió el 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez enfrentó al estadounidense Greg Haugen en el Estadio Azteca. Más de tres décadas después, el legendario pugilista volvió a recordar aquella jornada durante la presentación de su serie biográfica ‘Chávez vs Chávez’.

El combate representó uno de los momentos más importantes de la carrera del llamado César del Boxeo, aunque curiosamente llegar hasta el Coloso de Santa Úrsula no fue sencillo. El propio Chávez reconoció que inicialmente tenía serias dudas sobre la posibilidad de realizar la pelea en el inmueble capitalino.

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Durante una conferencia de prensa, el exmonarca mundial contó cómo fue aquella conversación con su entonces promotor, Don King, quien intentaba convencerlo de aceptar el reto.

El excampeón mundial recordó cómo Don King intentó convencerlo de pelear ante Greg Haugen en uno de los escenarios más importantes de México.

“No voy a pelear” le decía a Don King. “No, sí vas a pelear”, me respondía. “No voy a pelear,” le digo a él. “Te voy a pagar más más dinero”, seguía diciendo King. “No, aunque me pagues veinte, treinta millones de dólares, no voy a pelear”, le respondía. “¿Pero por qué?”, me dijo. ¿Cómo que por qué? Le digo. “Imagínate, me voy a ver ridículo pelear yo en el Estadio Azteca, le digo. Cuánta gente puedo meter, le dije. Ni con acarreados voy a llenar”, contó el César del Boxeo en su conferencia.

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La preocupación de Chávez no estaba relacionada con el rival ni con las condiciones deportivas del enfrentamiento. Su temor era mucho más particular: pensaba que no tendría la capacidad de convocar a suficientes aficionados para llenar uno de los estadios más emblemáticos del país.

Sin embargo, la historia terminó siendo completamente diferente.

José Sulaimán convenció a Chávez

José Sulaimán fue una figura clave para convencer a Julio César Chávez de aceptar la histórica pelea contra Greg Haugen en el Estadio Azteca,

Ante la negativa inicial del campeón mexicano, Don King recurrió a José Sulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, para intentar convencerlo de aceptar la pelea en el Estadio Azteca.

“Entonces, me mandó don José Sulaimán y pues ya don José me convenció, ¿me entiendes? No, fue una, una noche increíble, te lo juro por Dios. Nunca pensé, te lo juro por Dios, que lo fuera a llenar. Pero me llevé la sorpresa de, de mi vida, ¿me entiendes?, al llegar al Estadio Azteca y ver miles y miles de gente afuera. Y cuando entro al Estadio Azteca estaba superllenísimo, ¿me entiendes? No se podía ni caminar”, revivió.

Aquella imagen terminó contradiciendo por completo los temores del boxeador. Lo que Chávez imaginaba como una noche incómoda frente a un estadio con espacios vacíos se transformó en una auténtica fiesta deportiva.

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El enfrentamiento contra Haugen quedó marcado por la enorme respuesta del público mexicano y por la actuación de Chávez sobre el cuadrilátero, convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de su trayectoria.

Chávez también habló de sus momentos más difíciles

El ídolo mexicano confesó que llegó a imaginar un estadio vacío, pero terminó encontrándose con una multitud que convirtió la pelea en un momento inolvidable.

El recuerdo de aquella pelea forma parte de ‘Chávez vs Chávez’, una producción biográfica que profundiza no solamente en los éxitos deportivos del histórico pugilista, sino también en los episodios personales que marcaron su vida.

La serie estará integrada por cinco capítulos y llegará a la plataforma ViX el próximo 11 de septiembre. El propio Chávez participa como narrador, una decisión que le permitió contar desde su perspectiva diferentes etapas de su historia.

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Sin embargo, el exboxeador reconoció que inicialmente no estaba convencido de participar en el proyecto. La razón fue que regresar a determinados episodios de su pasado significaba enfrentarse nuevamente con momentos complicados relacionados con la fama, el dinero y las adicciones.

“La verdad no quería hacerla, sabía que se iban a ventilar muchas cosas, en el pasado cometí muchos errores, dañé a mi familia, a mí mismo, a mis seres queridos, y volver a recordar eso me pega muy duro”, señaló el ganador de seis títulos mundiales en tres divisiones de peso diferentes: superpluma, ligero y superligero.

De esta manera, la serie promete mostrar una faceta distinta del hombre que durante años fue considerado uno de los grandes referentes del boxeo mundial.

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Mientras el público podrá conocer algunos de los momentos más difíciles de su vida personal, Chávez también aprovechó la presentación para recordar una de las noches en las que descubrió que sus propios temores estaban muy lejos de la realidad.

El hombre que pensó que “Ni con acarreados voy a llenar” terminó entrando al Estadio Azteca y encontrándose con un inmueble abarrotado. Una escena que, décadas después, continúa formando parte de la memoria del boxeo mexicano.