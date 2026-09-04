México

Universidad Autónoma de Tamaulipas abre investigación por presunta novatada a estudiante de Medicina Veterinaria

La Defensoría de los Derechos Universitarios abrió la Carpeta Previa 34/2026 para esclarecer los hechos ocurridos el 2 de septiembre en Ciudad Victoria

Una bata blanca de veterinaria manchada cuelga de un perchero junto al logotipo institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La UAT abrió una investigación interna por los hechos ocurridos el 2 de septiembre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Ciudad Victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus Ciudad Victoria, donde un estudiante de primer semestre presuntamente habría sido afectado durante una “novatada”.

La determinación fue tomada por la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU UAT) por instrucciones del rector Dámaso Anaya Alvarado y a solicitud del director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

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La universidad informó que, de acuerdo con los reportes preliminares, se habría visto afectado un estudiante foráneo de primer semestre en hechos que podrían ser contrarios a los principios de sana convivencia universitaria.

UAT abre Carpeta Previa 34/2026

Ante estos hechos, la Defensoría determinó abrir la Carpeta Previa 34/2026, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para conocer las circunstancias en que ocurrieron los acontecimientos y, posteriormente, determinar las acciones institucionales que correspondan.

La apertura de esta carpeta constituye una medida de investigación interna de la universidad para esclarecer lo ocurrido. No implica por sí misma que se haya determinado responsabilidad contra alguna persona.

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El rector Dámaso Anaya instruyó investigar los hechos reportados en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAT. (x @ForoPublicoMX)
El rector Dámaso Anaya instruyó investigar los hechos reportados en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAT. (x @ForoPublicoMX)

La DDU UAT señaló que la decisión se tomó con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 83 del Estatuto Orgánico de la universidad y el artículo 2 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Además, se solicitó un informe detallado sobre los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2026, el cual deberá ser presentado en un plazo máximo de dos días hábiles.

El acuerdo fue emitido por la Coordinación de Procedimientos, en atención a las instrucciones del titular de la Defensoría y conforme a la normatividad universitaria vigente.

Reportan presunta agresión durante “novatada”

Los hechos comenzaron a difundirse a través de redes sociales, donde se identificó al estudiante como Tadeo Ortiz, alumno de primer semestre de Medicina Veterinaria en el Campus Ciudad Victoria.

Según las versiones que circularon inicialmente, el joven habría sido víctima de actos de violencia y humillación durante una actividad denominada “novatada”, presentada como una tradición dentro de la facultad.

De acuerdo con los relatos atribuidos a familiares, durante la actividad presuntamente le habrían arrojado huevos, sangre y excremento de animales, además de someterlo a otros actos que habrían provocado afectaciones al estudiante.

La Defensoría de los Derechos Universitarios abrió la Carpeta Previa 34/2026 para esclarecer una presunta novatada. (x @ForoPublicoMX)
La Defensoría de los Derechos Universitarios abrió la Carpeta Previa 34/2026 para esclarecer una presunta novatada. (x @ForoPublicoMX)

Los mismos reportes señalan que posteriormente el joven habría requerido atención médica y que ingresó al área de terapia intensiva de un hospital de Ciudad Victoria.

Sin embargo, hasta el momento, la información difundida por la universidad no confirma las circunstancias específicas de la presunta agresión ni establece responsabilidades individuales.

La investigación de la Defensoría busca precisamente determinar qué ocurrió y reunir los elementos que permitan a la institución decidir, en su caso, qué acciones corresponden.

Solicitan esclarecer los hechos

La UAT señaló que la intervención de la Defensoría se realiza de oficio, dentro de las facultades que le otorga la legislación universitaria para conocer posibles hechos de su competencia.

La solicitud de un informe a las autoridades correspondientes permitirá a la institución contar con información oficial sobre lo ocurrido el 2 de septiembre y contrastarla con las versiones que comenzaron a circular públicamente.

Infografía explicativa con texto e ilustraciones sobre la investigación de una novatada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Una infografía sintetiza los puntos clave de la investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sobre una presunta novatada en Ciudad Victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La universidad no ha establecido, con la información disponible, que los hechos hayan constituido un delito ni ha señalado públicamente a responsables.

Por ahora, el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar de investigación institucional, mientras la Defensoría reúne información para determinar las acciones que correspondan conforme a las normas de la UAT.

El caso ha puesto nuevamente bajo atención las prácticas conocidas como “novatadas” dentro de instituciones educativas, particularmente cuando las actividades pueden implicar actos de humillación, violencia o riesgos para la integridad de los estudiantes.

Será a partir de la información que se recabe mediante la Carpeta Previa 34/2026 y el informe solicitado que la Universidad Autónoma de Tamaulipas podrá establecer qué ocurrió y, en su caso, qué medidas institucionales deberán adoptarse.

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