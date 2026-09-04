Suman tres detenidos por el coche bomba contra la Policía Municipal de Ojocaliente, revela Harfuch desde Zacatecas

Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 31 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

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El Gabinete de Seguridad federal acumula ya tres detenidos por el ataque con un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo robado, el cual destruyó la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto. La agresión dejó 11 personas lesionadas, causó daños en inmuebles de la zona urbana y forma parte de una investigación que vincula el hecho con disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel del Pacífico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados desde Zacatecas durante la conferencia matutina de este viernes, en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador David Monreal Ávila.

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De acuerdo con el funcionario, los detenidos fueron identificados como Juan Pedro “N”, Hipólito “N” y Miguel “N”, a quienes se les atribuyen distintos papeles en las acciones que antecedieron a la detonación contra la comandancia de Ojocaliente.

El secretario indicó quela primera detención ocurrió el 31 de agosto con Juan Pedro “N”, señalado como el presunto responsable principal de atentar contra las fuerzas estatales.

Una comisaría municipal, en la imagen superior, y otros edificios resultan dañados tras la explosión de un coche bomba la noche anterior en Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, México, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Eduardo Pesci)

A raíz de ello, el Gabinete de Seguridad federal realizó la captura un día después de la explosión. El aseguramiento también incluyó 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas, un teléfono celular, 22 artefactos ponchallanta y un vehículo.

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Finalmente, el Secretario confirmó que las autoridades detuvieron después a Hipólito “N” y Miguel “N” en otra acción coordinada con las corporaciones locales. Miguel “N” cuenta con una orden de aprehensión por homicidio, según informó García Harfuch.

El secretario señaló que Hipólito “N” y Miguel “N” habrían realizado labores de vigilancia antes de la agresión. Las indagatorias vinculan a ambos con una célula delictiva que opera en Aguascalientes y Zacatecas.

(Impresión de pantalla)

La disputa entre el CJNG y el Cártel del Golfo, detrás del coche bomba en Zacatecas

La disputa entre el CJNG y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas en Zacatecas no es un fenómeno reciente. El secretario de Seguridad Pública estatal, el general Arturo Medina Mayoral, reveló que la entidad acumula 17 ataques con artefactos explosivos contra corporaciones de seguridad en los últimos dos años, según consignó Infobae.

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El de Ojocaliente fue el más destructivo de esa serie. La detonación en plena zona urbana no solo golpeó a la comandancia policial, sino a toda una comunidad entera a su alrededor.

“Esta no es una investigación terminada”, advirtió García Harfuch durante la conferencia matutina. El secretario precisó que las indagatorias alcanzan a posibles responsables que operan fuera de Zacatecas, lo que amplía el alcance del caso más allá de las fronteras estatales.

El vehículo robado contenía cerca de 200 kilogramos de explosivo

García Harfuch explicó que el vehículo utilizado en el atentado tenía reporte de robo en Jalisco. Las primeras diligencias ministeriales estiman que el artefacto contenía alrededor de 200 kilogramos de material explosivo.

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FILE PHOTO: A damaged vehicle near the municipal police headquarters after a car bomb exploded outside the station the night before, injuring multiple people according to local media, in Ojocaliente, Zacatecas state, Mexico, August 31, 2026. REUTERS/Edgar Chavez/File Photo

La detonación ocurrió cerca de las 19.50 horas del 30 de agosto frente a la comandancia municipal. La explosión afectó tanto a integrantes de la Policía Municipal como a civiles que se encontraban en el área.

El secretario precisó que la onda expansiva provocó daños severos en 10 viviendas, así como de daños menores en otras 53 casas y afectaciones en 15 vehículos.

En tanto, las instalaciones de la corporación policial sufrieron daños por la explosión. Mientras que las patrullas y unidades particulares ubicadas cerca de la comandancia también resultaron afectadas.

García Harfuch afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional respaldan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas desde el inicio de las investigaciones. La Mesa de Seguridad reforzó el operativo en la zona tras la agresión.

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Authorities work in the damaged area near the municipal police headquarters after a car bomb exploded outside the station the night before, injuring multiple people according to local media, in Ojocaliente, Zacatecas state, Mexico, August 31, 2026. REUTERS/Edgar Chavez

El funcionario federal atribuyó el contexto de violencia a la confrontación entre células criminales que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. Una línea de investigación relaciona el atentado de Ojocaliente con la disputa entre el CJNG y el Cártel del Pacífico.

“Esta no es una investigación terminada”, afirmó García Harfuch durante su intervención en la conferencia matutina. El secretario agregó que las indagatorias alcanzan a posibles responsables que no se encuentran en Zacatecas.

17 ataques con explosivos en dos años en Zacatecas

El ataque de Ojocaliente no ocurre de manera aislada. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, el general Arturo Medina Mayoral, la entidad acumula 17 ataques con artefactos explosivos contra corporaciones de seguridad en los últimos dos años, según consignó Infobae.

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El episodio de Ojocaliente fue el más destructivo de esa serie reciente. La explosión, al producirse en plena zona urbana, afectó a una comunidad entera y no solo a la corporación policial que era el blanco.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, precisó que de los 11 lesionados, ocho recibieron atención médica y fueron dados de alta, mientras que tres permanecieron internados. Todos se reportaban fuera de peligro, según informó Infobae.

Damaged vehicles and houses near the municipal police headquarters after a car bomb exploded outside the station the night before, injuring multiple people according to local media, in Ojocaliente, Zacatecas state, Mexico, August 31, 2026. REUTERS/Edgar Chavez

El funcionario estatal detalló que cerca de 40 viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva. Entre 10 y 15 de ellas requieren una evaluación estructural profunda antes de que sus habitantes puedan regresar, mientras que el resto presenta daños menores como cristales rotos y portones dañados.

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Ante los hechos, el gobernador Monreal Ávila instruyó la activación de la Fuerza de Tarea “Genaro Codina”, un cuerpo integrado por el Ejército Mexicano con el Plan DN-III-E, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las coordinaciones de Protección Civil estatal y municipal. La fuerza opera en paralelo con un comité central de recuperación para atender los daños materiales.

La secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Inchaurregui, confirmó que el gobierno realizará el diagnóstico estructural de todos los inmuebles afectados y asumirá la reposición de vidrios y la reparación de puertas y canceles en los inmuebles con daños menores.

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