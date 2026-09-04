México

Redes acusan que Ángela Aguilar habría comprado su triunfo en Premios Juventud 2026 y sospechan de bots a su favor

La esposa de Christian Nodal recibió un reconocimiento junto a Marc Anthony durante el evento celebrado en Marbella, España

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @TeresaS70129 / @PremiosJuventud)
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Ángela Aguilar recibió una ola de comentarios positivos tras ganar con Marc Anthony el premio a La Mejor Mezcla en los Premios Juventud 2026, pero parte de los usuarios cuestionó la autenticidad de los mensajes y señaló que varias cuentas podrían ser bots.

La cantante de regional mexicano compartió escenario con Christian Nodal y Marc Anthony durante la ceremonia realizada este jueves en Starlite de Marbella, España.

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Aguilar y el salsero también entregaron el reconocimiento Agente de Cambio al intérprete puertorriqueño.

Entre las reacciones que aparecieron en publicaciones sobre el triunfo, algunos internautas celebraron la colaboración musical. “Gran colaboración, super merecido todo”, escribió una cuenta.

Ángela Aguilar ganó con Marc Anthony en Premios Juventud

Ángela Aguilar y Marc Anthony subieron al escenario después de obtener el premio a La Mejor Mezcla. Christian Nodal y Nadia Ferreira fueron captados entre el público durante el momento en que los artistas agradecieron el reconocimiento.

La premiación llegó después de que Aguilar y Nodal dedicaron palabras a Anthony por el galardón Agente de Cambio. “Fuiste el padrino de nuestra boda, nos conoces como nadie, te admiramos como nadie, te mereces y muchas veces más”, dijo la cantante durante la entrega.

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Christian Nodal sostiene un micrófono cerca de Marc Anthony mientras Ángela Aguilar permanece junto a ellos sobre el escenario
Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje al cantante Marc Anthony en el escenario de los Premios Juventud. (X: Univision)

Los mensajes de felicitación se concentraron en la voz de la intérprete y en la unión con el cantante de salsa. “La mezcla perfecta una combinación de dos voces espectaculares dos generaciones dos grandes artistas Felicidades merecido”, señaló otro usuario.

Algunos comentarios tuvieron menor interacción, pero mantuvieron el mismo tono. “Muchas Felicidades”, publicó una cuenta. Otro mensaje afirmó: “Ángela eres una mujer valiente y guerrera muchas felicidades”.

La celebración también reunió frases breves de apoyo. “Bella!!!”, escribió una persona. Otra sostuvo que Aguilar era “LA REINA”, acompañado de emojis de aplausos y corazones.

Ángela Aguilar
La colaboración con Marc Anthony obtuvo el galardón en Premios Juventud 2026, pese a los cuestionamientos de internautas sobre el éxito real de las canciones nominadas de Aguilar.(@PremiosJuventud)

Usuarios acusaron que el premio habría sido comprado

La victoria de Aguilar y Marc Anthony provocó dudas entre otros usuarios, quienes dijeron no conocer la canción reconocida por Premios Juventud.

“Esa canción la escucharon ellos nada más”, comentó una cuenta; el mensaje superó los 885 Me gusta.

Las críticas se dirigieron contra el mecanismo de votación y la difusión que habría tenido el tema. “¿Premio comprado? Porque si esto realmente se definía por el voto del público, cuesta entender cómo ganaron Ángela y Marc cuando precisamente el público no parece estar de su lado”, escribió otro usuario.

El mismo comentario cuestionó el resultado y planteó: “Entonces queda la duda: ¿ganaron por votos o por acomodo? Porque las cuentas, esta vez, no parecen cerrar”.

Otras reacciones retomaron la idea de que la colaboración no tuvo presencia entre la audiencia. “Ni siquiera tuvo éxito en Spotify”.

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026 (RS)
El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026 (RS)

También aparecieron comentarios que señalaron directamente a la organización de los premios. “Que mentira tan grande jajajajjaja”, escribió un usuario. Otro publicó: “NO PUEDO CON ESTE PREMIO COMPRADO”.

Las publicaciones incluyeron críticas a Univision y a la familia Aguilar. “Que pedo con Univisión jajajaj le pagaron para que solo saque contenido de ella o que? 😮😂”, escribió una cuenta, con 451 Me gusta.

Los elogios a Ángela Aguilar hicieron que usuarios hablaran de bots

La presencia de mensajes de felicitación entre comentarios críticos llevó a algunos internautas a sugerir que el respaldo podría no haber sido orgánico. “Jajaja un montón de bots y cuentas de fansnadie conoce esa canción”, escribió una persona.

angela aguilar -México
(Captura de pantalla)

No hubo elementos en los comentarios revisados que confirmaran que las cuentas fueran automatizadas. La acusación surgió por la diferencia entre los mensajes de apoyo y las publicaciones que cuestionaron el alcance de la canción.

“Dedinitivamente es la mezcla perfecta de una voz privilegiada joven y la de uno con experiencia esa cancion es bellisima y ies de mis favoritas muy merecido el premio felicidades”, señaló una cuenta que defendió el triunfo de Ángela Aguilar y Marc Anthony.

Otros usuarios mantuvieron el respaldo sin responder a las acusaciones. “Los grandes artistas hacen dueños entre ellos. Felicidades Angela y a Marc”, escribió una persona. Otra afirmó: “Es un temazo felicidades a ambos”.

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