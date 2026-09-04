SSC evita que joven se lance de un puente en Cuauhtémoc: presentó crisis de ansiedad

Una alerta del C2 Centro movilizó a los agentes de la SSC hacia un puente de la colonia Atlampa, donde un joven se encontraba en situación de riesgo. Crédito: Especial

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evitaron que un joven se arrojara desde un puente vehicular en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tras una alerta del Centro de Comando y Control (C2) Centro, que detectó al hombre en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón y la calle Pino, en la colonia Atlampa, con intenciones de lanzarse al vacío.

De acuerdo con los primeros reportes, los efectivos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia en cuanto evaluaron el riesgo. A la par, iniciaron un diálogo de confianza con el joven para intentar tranquilizarlo.

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Una vez que el joven atendió los llamados de los oficiales, los elementos lo sujetaron físicamente. El procedimiento concluyó con el traslado del hombre a una zona sin riesgo, en cumplimiento de los protocolos de actuación policial de la SSC.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al lugar lo diagnosticaron con crisis de ansiedad y heridas abrasivas, y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada.

Una alerta del C2 Centro movilizó a los agentes de la SSC hacia un puente de la colonia Atlampa, donde un joven se encontraba en situación de riesgo. Crédito: Especial

La SSC ha atendido múltiples crisis similares en semanas recientes

El 3 de agosto de 2026, la SSC rescató a otro joven de 24 años que intentó arrojarse desde la azotea de su vivienda en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, según documentó Infobae. El inmueble tenía tres pisos y una altura aproximada de 10 metros, y un policía que portaba una cuerda de seguridad logró sujetarlo en el momento en que el joven bajó la guardia.

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En ese operativo, los paramédicos diagnosticaron al hombre con crisis hipertensiva y probable brote psicótico. Sus padres lo trasladaron posteriormente a una clínica para una valoración médica adicional, informó el medio.

Los tres casos en menos de dos meses reflejan la frecuencia con la que la SSC enfrenta emergencias de salud mental en la vía pública y en espacios privados. La corporación cuenta con policías capacitados para este tipo de intervenciones en toda la Ciudad de México.

La SSC invita a la ciudadanía a solicitar apoyo en emergencias a través de los números telefónicos de cuadrante, la aplicación “Mi Policía” o las cuentas oficiales de la Secretaría en redes sociales.

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La secuencia muestra a una persona vestida con camiseta blanca y pantalones cortos oscuros siendo abordada y asegurada por oficiales de policía uniformados. Video: SSC-CDMX

“Los policías de la SSC están capacitados para brindar apoyo a cualquier habitante de la Ciudad de México, por lo que invita a la ciudadanía a solicitar su ayuda en caso de alguna emergencia, a través de los números telefónicos de cuadrante, de la aplicación ‘Mi Policía’ o en las cuentas de redes sociales de esta Secretaría”, se lee en el reciente comunicado emitido por las autoridades.

El suicidio representa un desafío de salud pública en México: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 8.856 casos en el país, lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, según datos citados por Infobae. El 81.1% de los casos corresponde a hombres, y los jóvenes de entre 15 y 29 años concentran el mayor número de incidencias.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año más de 700.000 personas pierden la vida por esta causa en todo el mundo. En México, el suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 11 años y adultos de hasta 25 años, sin distinción de género, de acuerdo con datos del INEGI retomados por Infobae.

El Septiembre Amarillo nació de dos tragedias separadas por seis décadas

El color que identifica al mes de prevención del suicidio tiene un origen preciso: el funeral de Mike Emme, un joven estadounidense de 17 años que murió en 1994, según documentó Infobae. Sus padres, Dale y Darlene Emme, junto a sus amigos, distribuyeron 500 cintas amarillas atadas a tarjetas con el mensaje “Si estás en crisis, por favor pide ayuda”.

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Septiembre ha sido designado como el mes de la prevención del suicidio. Foto: (iStock)

El amarillo era el color del Mustang 1968 que Mike había restaurado con sus propias manos. Las tarjetas circularon de mano en mano y en pocos meses generaron llamadas de jóvenes de todo el país que pedían apoyo emocional, lo que dio origen al movimiento Yellow Ribbon (Cinta Amarilla), según el medio.

La historia que antecede al movimiento se remonta a 1935 en el Reino Unido. El sacerdote anglicano Chad Varah ofició el entierro de una niña de 14 años que se quitó la vida porque, al menstruar por primera vez y sin acceso a educación sexual, creyó que padecía una enfermedad venérea, de acuerdo con Infobae.

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Ese evento llevó a Varah a poner en marcha, en noviembre de 1953 en Londres, un servicio telefónico atendido por voluntarios capacitados para escuchar a personas en crisis de forma confidencial y sin juicios. La iniciativa dio origen a la organización Samaritans, reconocida como la primera línea de prevención del suicidio del mundo, según la publicación.

Ambas historias exponen una constante que persiste: la barrera del silencio. El movimiento del Septiembre Amarillo busca recordar que hablar sobre el suicidio no provoca el acto, sino que abre la puerta a la intervención, según señaló Infobae.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año más de 700.000 personas pierden la vida por esta causa a nivel global, y lo ubica como la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En México es la tercera causa de muerte entre personas de 11 a 25 años, sin distinción de género, de acuerdo con datos del INEGI retomados por el medio.

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En México está disponible la Línea de la Vida, un servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación psicológica las 24 horas. El número de atención es el 800 911 2000.