Cumplimentan orden de aprehensión por homicidio y maltrato animal a acusados del multihomicidio de la familia de músico de Camilo Séptimo

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados al penal de Barrientos tras ser imputados por homicidio, cohecho y maltrato animal. (x / Fiscalía Edoméx)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) obtuvo órdenes de aprehensión y judicializó a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, fundador, segunda voz y tecladista de la banda mexicana de rock alternativo Camilo Séptimo, así como de tres integrantes de su familia y un perro.

Los dos acusados fueron trasladados este viernes por la mañana desde el Complejo Central de la Fiscalía mexiquense al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de que venciera el plazo constitucional de 48 horas para resolver su situación jurídica.

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De acuerdo con las autoridades, ambos enfrentan imputaciones por homicidio y maltrato animal. Este último delito se relaciona con el asesinato del perro de la familia, encontrado también sin vida y maniatado dentro del departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Una familia asesinada y un niño que sobrevivió

El crimen ocurrió la tarde del 1 de septiembre, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron atacadas dentro de su domicilio entre las 17:30 y las 19:40 horas.

Entre las personas asesinadas se encontraba Jonathan Meléndez, de 38 años, conocido en el ambiente artístico como “Honas”. También fueron asesinadas su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y una mujer que trabajaba en el hogar.

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Este video documenta el traslado de dos hombres con rostros difuminados, escoltados por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Los individuos aparecen esposados mientras son subidos a un vehículo y posteriormente se les ve dentro de una oficina. La secuencia incluye logos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El evento corresponde al traslado de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" desde la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, vinculados al asesinato del músico Jonathán Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades encontraron al músico y a su esposa maniatados y con el tiro de gracia. La menor de edad también recibió un disparo de este tipo, mientras que la trabajadora doméstica presentaba una herida de arma de fuego en la espalda.

En el mismo domicilio se encontraba otro hijo de la pareja, de seis años, quien sobrevivió al ataque y fue localizado sin lesiones aparentes. De acuerdo con información difundida tras el crimen, la mujer que trabajaba como niñera habría indicado al menor que se escondiera y que no saliera de la habitación.

El niño quedó bajo resguardo de las autoridades. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y el DIF estatal brindaban apoyo al menor y mantenían contacto con sus familiares.

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El socio de la víctima, principal señalado

La Fiscalía mexiquense identifica a Diego Sebastián “N” como presunto autor material del multihomicidio. El hombre, de 51 años y de origen argentino, era socio de Meléndez en un negocio dedicado a la administración y renta de propiedades.

Una de las principales líneas de investigación es el robo, debido a que ambos mantenían negocios relacionados con la renta de casas de lujo en destinos como Valle de Bravo. De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, Meléndez y Diego Sebastián “N” llegaron a administrar conjuntamente alrededor de 32 propiedades.

Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. (Instagram/@camiloseptimomx)

La relación empresarial habría permitido que el acusado ingresara al inmueble sin levantar sospechas, pues tenía acceso y confianza con las víctimas.

Gerardo “N”, quien era señalado como chofer de Diego Sebastián, también fue detenido y es investigado por su posible participación en los hechos. Hasta ahora, la Fiscalía ha señalado a Diego Sebastián como presunto responsable material, mientras que el papel específico de Gerardo en la masacre continúa bajo investigación.

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Además, ambos fueron imputados por cohecho, debido a que presuntamente ofrecieron dinero a policías con la intención de evitar su detención.

La captura de los dos sospechosos ocurrió en menos de 12 horas después del hallazgo de los cuerpos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la coordinación entre autoridades federales, del Estado de México y de la Ciudad de México para localizar a los presuntos responsables.

El caso ha generado indignación no sólo por el asesinato de cuatro personas, incluida una niña y una mujer embarazada, sino también por la violencia ejercida contra el animal de compañía. La investigación continuará mientras los acusados enfrentan el proceso penal por homicidio, cohecho y maltrato animal.

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