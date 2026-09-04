Andrade El Ídolo critica a luchadores samoanos de WWE y los hermanos Uso reaccionan con un duro mensaje

Los hermanos publicaron un contundente mensaje en redes sociales que fue interpretado como una contestación directa a las palabras del mexicano.

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La polémica entre Andrade y los hermanos Jey y Jimmy Uso comenzó a crecer dentro del mundo de la lucha libre profesional después de que el mexicano cuestionara las oportunidades que algunos gladiadores reciben en WWE y señalara particularmente a varios luchadores de origen samoano.

Las declaraciones de la actual estrella de AEW generaron conversación entre los aficionados, especialmente porque Andrade comparó las oportunidades que han recibido determinados elementos con las pocas posibilidades que, desde su perspectiva, tienen algunos luchadores mexicanos.

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Jey Uso celebra su primer título mundial en WWE. (Cortesía WWE)

La controversia tuvo un nuevo episodio luego de que The Usos realizaran una publicación en sus redes sociales que fue interpretada por numerosos seguidores como una respuesta a los comentarios del mexicano.

Aunque Jey y Jimmy no mencionaron directamente a Andrade, el momento en que apareció el mensaje y el contenido de sus palabras provocaron que rápidamente fuera relacionado con las declaraciones realizadas previamente por el luchador.

¿Qué dijo Andrade?

La estrella de AEW cuestionó las oportunidades que reciben algunos luchadores en WWE y la respuesta de los Usos no tardó en aparecer. (Ilustración: Jesús Aviles)

Durante su participación en el podcast ‘Luchando por tus sueños’, conducido por Latin Lover, Andrade habló sobre las dificultades que enfrentan algunos luchadores mexicanos para conseguir oportunidades importantes dentro de WWE.

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El gladiador puso como ejemplos a Berto y Ángel Garza, además de mencionar a otros talentos que, desde su perspectiva, han tenido que conformarse con encuentros de menor relevancia pese a contar con las condiciones para destacar.

El combate sería por los Campeonatos en Pareja de Triple A tras un reto lanzado por Ángel Garza y Berto. (Especial)

Andrade contrastó esa situación con la de determinados luchadores samoanos que, según su opinión, han recibido oportunidades constantes dentro de la empresa, incluso cuando no necesariamente han respondido de la misma manera sobre el cuadrilátero.

“No les dan la oportunidad a ellos, a Escobar no le tocó, hay muchos. Ves a los luchadores, a lo mejor se va a escuchar mal, por ejemplo los samoanos, aunque no todos porque Roman Reigns lo logró, pero hay varios de ellos que no (responden) y les dan y les dan. Ya tienen 20 años haciendo y no lo han agarrado “.

La declaración generó reacciones entre los seguidores de la lucha libre debido a que Andrade puso sobre la mesa uno de los temas más debatidos entre los aficionados: el supuesto trato diferenciado que reciben determinados talentos dependiendo de su procedencia o conexión con grupos establecidos dentro de WWE.

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Los Usos aparecen en redes

Jey y Jimmy no mencionaron al mexicano, pero su publicación apareció después de que sus declaraciones generaran polémica en el mundo de la lucha libre.

Después de que las palabras del mexicano comenzaran a circular ampliamente entre los aficionados, Jey y Jimmy Uso compartieron un mensaje que rápidamente fue relacionado con la controversia.

Los hermanos escribieron: “Nosotros dibujamos. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Deja de quejarte y haz algo”.

Aunque en ningún momento aparece el nombre de Andrade, la publicación fue tomada por numerosos aficionados como una posible contestación al luchador de AEW.

(Foto: Diego Cedrix)

El mensaje plantea una postura completamente distinta a la expresada por Andrade. Mientras el mexicano habló sobre las oportunidades que reciben algunos luchadores y las dificultades que enfrentan otros para conseguirlas, los Usos aparentemente defendieron la idea de que el trabajo realizado sobre el ring es lo que termina marcando la diferencia.

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La reacción de los aficionados, sin embargo, no fue completamente favorable para los hermanos.

Los aficionados recuerdan sus errores

Jey y Jimmy Uso alimentaron la polémica después de las declaraciones del luchador mexicano sobre las oportunidades dentro de WWE.

La publicación de Jey y Jimmy provocó que algunos seguidores comenzaran a responderles con videos y comentarios relacionados con errores que ambos han cometido durante diferentes actuaciones.

De esta manera, el mensaje que aparentemente buscaba responder a las críticas terminó generando una nueva discusión entre los aficionados, quienes aprovecharon el espacio para recordarles que incluso los luchadores más reconocidos han tenido actuaciones cuestionables a lo largo de sus carreras.

La situación también volvió a colocar a Andrade en el centro de la conversación, pese a que los Usos no lo señalaron directamente.

Una polémica que continúa

(Foto: Diego Cedrix)

Por ahora, ninguno de los hermanos Uso ha confirmado públicamente que su publicación estuviera dirigida específicamente a Andrade. Por ello, la relación entre ambos acontecimientos permanece como una interpretación de los aficionados basada principalmente en el momento en que apareció el mensaje.

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Lo que sí es evidente es que las declaraciones del mexicano abrieron un debate sobre la distribución de oportunidades en WWE y el papel que han tenido algunas de las familias más importantes dentro de la compañía.

Andrade, quien actualmente forma parte de AEW, volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva años entre los seguidores de la lucha libre: ¿las oportunidades se ganan exclusivamente dentro del ring o existen factores adicionales que pueden favorecer a determinados luchadores?

Mientras esa discusión continúa, los Usos ya dejaron clara su postura con una frase que encendió todavía más las redes sociales: “Deja de quejarte y haz algo”.

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