Día Internacional del Taekwondo: por qué se celebra hoy 4 de septiembre y quiénes son las leyendas de México

María del Rosario Espinoza. (@dionelsena / X)

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Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Taekwondo, una fecha que reconoce a una de las disciplinas marciales con mayor presencia a nivel mundial y que tiene un significado especial para el deporte olímpico.

La celebración fue establecida en 2006 por la Federación Mundial de Taekwondo (World Taekwondo). La fecha elegida recuerda un momento importante para esta disciplina: el 4 de septiembre de 1994, cuando el Comité Olímpico Internacional decidió incluir al taekwondo como deporte olímpico oficial durante su sesión realizada en París.

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México también ha construido una historia importante dentro de esta disciplina. A lo largo de los años, diferentes taekwondistas nacionales han conseguido medallas olímpicas y títulos internacionales que colocaron al país entre los referentes de este deporte.

¿Quiénes son los mejores taekwondistas mexicanos?

(@CONADE / X)

México ha tenido representantes destacados tanto en Juegos Olímpicos como en Campeonatos Mundiales. Entre las principales figuras se encuentran:

María del Rosario Espinoza: ganó el oro en Beijing 2008, la plata en Río 2016 y el bronce en Londres 2012, convirtiéndose en una de las máximas representantes del deporte mexicano.

Guillermo Pérez: conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Iridia Salazar: consiguió el bronce en Atenas 2004.

Óscar Salazar: obtuvo la medalla de plata en Atenas 2004.

Víctor Estrada: fue medallista de bronce en Sídney 2000 y uno de los pioneros mexicanos en subir al podio olímpico de esta disciplina.

Carlos Sansores: multimedallista mundial y uno de los principales representantes actuales de México en la categoría de más de 87 kilogramos.

Daniela Souza: campeona mundial y referente mexicana en la división de menos de 49 kilogramos.

¿Qué es el taekwondo?

(Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

De acuerdo con el sitio olímpico oficial, el taekwondo es un arte marcial tradicional de Corea que actualmente se practica en 206 países. Su nombre está compuesto por tres términos: Tae, relacionado con el pie o pisar; Kwon, que significa puño o luchar, y Do, asociado con el camino o la disciplina.

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Aunque durante un combate pueden utilizarse tanto las manos como los pies, uno de los elementos que distingue al taekwondo es el amplio repertorio de patadas, que incluye movimientos dinámicos, giros y saltos.

¿Cuándo y dónde surgió el taekwondo?

(Kim Hong-ji/Pool Photo via AP)

Los antecedentes del taekwondo se remontan a la época de los Tres Reinos de Corea, alrededor del año 50 a.C. Durante ese periodo, los guerreros de la dinastía Shilla, conocidos como los Hwarang, desarrollaron un arte marcial llamado taekkyon, relacionado con movimientos de pie y mano.

Con el paso del tiempo, las artes marciales evolucionaron hasta que el taekwondo se convirtió en una de las principales disciplinas practicadas en Corea. Posteriormente, fue declarado arte marcial nacional con el objetivo de impulsar su difusión internacional.

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En 1973 se fundó la Federación Mundial de Taekwondo (WTF) como organismo rector internacional y ese mismo año se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial en Seúl, Corea.

¿Cuáles son las reglas del taekwondo?

(EFE/ Orlando Barría)

Antes de comenzar un combate, los competidores deben realizar una reverencia al árbitro y posteriormente al rival.

Los combates están divididos en tres rounds de dos minutos, con un minuto de descanso entre cada uno. El objetivo es conseguir puntos mediante golpes y patadas al torso o a la cabeza del oponente, aunque también existe la posibilidad de ganar por knockout.

Los puñetazos válidos deben ejecutarse con una técnica de golpe recto utilizando los nudillos del puño cerrado. En el caso de las patadas, se consideran aquellas realizadas con cualquier parte del pie ubicada por debajo del tobillo.

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Para determinar buena parte de la puntuación se utiliza el Protector and Scoring System (PSS), un sistema electrónico instalado en los protectores de cabeza y tronco. Los jueces también intervienen mediante dispositivos manuales para registrar determinadas acciones, como los puntos adicionales de las patadas giratorias.

¿Cuál es la diferencia entre taekwondo y karate?

(REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Aunque ambas disciplinas pertenecen al mundo de las artes marciales, existe una diferencia marcada en la manera en que utilizan las extremidades durante los combates.

En el taekwondo predominan las técnicas con las piernas, con patadas que pueden incluir giros y saltos. En el karate, en cambio, las manos tienen un mayor protagonismo y las patadas funcionan principalmente como complemento.

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Además de su componente competitivo, ambas disciplinas están relacionadas con valores como la disciplina y la paciencia, además de representar una forma de actividad física.

El taekwondo en los Juegos Olímpicos

(REUTERS/Maja Smiejkowska)

El camino olímpico del taekwondo comenzó en Seúl 1988, cuando apareció como deporte de demostración. Doce años después, en Sídney 2000, se incorporó oficialmente al programa olímpico como deporte de medalla.

Actualmente existen distintos estilos de taekwondo. World Taekwondo supervisa el estilo definido por el Kukkiwon, conocido comúnmente como taekwondo olímpico, aunque esta modalidad utiliza únicamente una parte del amplio conjunto de técnicas existentes dentro de esta disciplina.

Los grandes nombres del taekwondo mundial

(REUTERS/Tingshu Wang)

Aunque los países asiáticos han dominado históricamente el taekwondo olímpico, diferentes naciones han conseguido romper esa hegemonía en los últimos años.

Entre los atletas destacados por la página oficial de los Juegos Olímpicos, aparecen nombres como Panipak Wongpattanakit, Zhongshi Luo, Jade Jones, Ruth Gbagbi, Magda Wiet Henin, Lee Dabin, Jang Jun, Ulugbek Rashitov, Cheick Sallah Cissé y Simone Alessio.

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La presencia de medallistas provenientes de países como Costa de Marfil, Jordania y Gran Bretaña también ha mostrado la expansión internacional que ha tenido el taekwondo dentro del movimiento olímpico.