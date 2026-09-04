Video de Natanael Cano en aparente estado inconveniente durante los Premios Juventud 2026 desata rumores

El video muestra a dos hombres, Gabito Ballesteros y Natanael Cano, posando en una alfombra roja. Ambos aparecen frente a un telón dorado con logotipos de Univision y RTVE, y un letrero parcial de 'Premios'. Uno de los hombres lleva una chaqueta oscura abierta sin camisa, mientras el otro viste una camisa clara. La secuencia registra su llegada a un evento de gala, posiblemente una entrega de premios, mientras interactúan y se posicionan para la cámara. El contenido es cobertura de evento.

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Natanael Cano generó especulaciones por su llegada a Premios Juventud 2026, donde apareció junto a Gabito Ballesteros antes de subir al escenario en Marbella, España. Un video difundido en TikTok llevó a usuarios a cuestionar su estado, aunque no hubo una confirmación oficial sobre que el cantante hubiera consumido alcohol o alguna otra sustancia.

El sonorense participó en la ceremonia realizada el 3 de septiembre en el Auditorio Starlite Marbella. La gala marcó la primera edición de Premios Juventud celebrada en Europa y reunió a artistas como Christian Nodal, Ángela Aguilar, Camilo, Farruko, Wisin, Yandel, Kenia Os y Xavi.

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Cano llegó a la entrega de premios con dos nominaciones junto a Ballesteros por Perlas Negras: Mejor Canción Urbano Rhythmic y Mejor Fusión Música Mexicana. La dupla no obtuvo el reconocimiento en esta última categoría, que fue para Xavi y Grupo Frontera con No Capea.

El momento viral de Natanael Cano ocurrió durante la alfombra roja

Las imágenes que se volvieron virales mostraron a Gabito Ballesteros durante su paso por la alfombra roja. El intérprete posó ante las cámaras mientras los fotógrafos registraban su llegada a la ceremonia.

Segundos después apareció Natanael Cano. El cantante caminó cerca de su amigo y pareció avanzar sin detenerse en el punto donde Ballesteros ya era fotografiado.

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(Captura de pantalla/Tiktok)

Gabito reaccionó de inmediato y lo detuvo para que se colocara a su lado. Ambos terminaron posando juntos frente a las cámaras, aunque la actitud de Cano provocó comentarios entre los usuarios que vieron el clip.

La grabación no mostró qué ocurrió antes de la llegada de los cantantes a la alfombra roja. Tampoco permitió determinar si el intérprete estaba bajo los efectos de alcohol o de alguna sustancia.

Pese a ello, una parte de los usuarios interpretó sus movimientos como una señal de que se encontraba en aparente estado inconveniente. Otros rechazaron esa lectura y sostuvieron que el video aislado no probaba nada sobre su condición.

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La aparición de ambos en la alfombra ocurrió antes de la presentación de Natanael Cano en la ceremonia. El intérprete de corridos tumbados subió al escenario para cantar Mar Azul y CR7, dos temas incluidos en su disco Natanael Cano Vol. 1.

El cantante mexicano Natanael Cano enciende un cigarrillo frente a una piscina al aire libre. (Instagram: Natanael Cano)

Durante su participación se le vio con una bebida en la mano. Esa imagen también alimentó los mensajes publicados en TikTok, aunque llevar un vaso durante una actuación no confirmó el contenido de la bebida ni el estado físico del artista.

Los comentarios en redes fueron de bromas a mensajes de apoyo

El video de la alfombra roja acumuló reacciones de seguidores que hicieron bromas sobre Natanael Cano y otros que destacaron la forma en que Gabito Ballesteros se acercó a él durante el momento.

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“Como lo cuida el Gabito”, escribió una persona en la publicación. El mensaje se refirió a la intervención del cantante sonorense, quien detuvo a Cano para que ambos posaran juntos ante los fotógrafos.

Otros usuarios hicieron referencia a “Lil Vato”, uno de los alter egos con los que el intérprete se había presentado en redes y en su música. “Volvió Lil Vato”, se leyó en uno de los comentarios que acompañaron el clip.

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

Una persona señaló: “La verdad no lo justifico, pero la manera en la que amó a Marissa debió dejar un vacío enorme y es lógico que esté así”. El comentario planteó una interpretación personal sobre el artista, sin aportar elementos que confirmaran esa versión.

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“Jajaja, estaba todo menos pedo”, respondió un usuario, mientras otra persona escribió: “El Nata andaba de todo menos pedo”.

“Anda dolido mi pa”, comentó otro usuario. Ese tipo de reacciones se mezcló con mensajes que cuestionaron el estado del músico y con quienes pidieron no sacar conclusiones a partir de unos segundos de video.

La discusión se mantuvo entre especulaciones, bromas y muestras de respaldo. Ninguna de las publicaciones mostró una declaración de Cano, Ballesteros o sus equipos sobre el clip ni sobre las versiones que circularon en TikTok.

Natanael Cano y Gabito Ballesteros estrenaron “Cherokee” semanas antes

El encuentro entre Cano y Ballesteros en Premios Juventud ocurrió semanas después de que ambos lanzaron Cherokee, una colaboración que se estrenó el 13 de agosto como adelanto del álbum Natanael Cano Vol. 1.

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Reportan que incendio a camioneta de Natanael Cano habría ocurrido en medio de una visita a Gabito Ballesteros. (Infobae México)

La canción se convirtió en su segunda colaboración en menos de un mes, luego de Pa’ La Maña, tema en el que también participó Adriel Favela. Ambos proyectos reforzaron la cercanía musical entre los dos artistas sonorenses.

Cherokee llegó con una estética centrada en autos deportivos, escenas nocturnas y referencias a Tokyo Drift, parte de la franquicia Rápido y Furioso. El teaser compartido por Cano también incluyó un fragmento de la letra del corrido.

“Dos patrullas por la cinco / pero nadie en figue brinco”, se escuchó en el adelanto de la canción. La frase anticipó el tono del tema, que mantuvo elementos presentes en otros corridos tumbados de Cano.

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La colaboración se sumó a la historia compartida por los músicos. Ambos participaron con Peso Pluma en AMG, canción publicada en 2022 que llevó a Gabito Ballesteros a entrar al Billboard Hot 100.

Ballesteros también formó parte de la Gira Tumbado de Cano en 2023. La relación entre ambos se extendió a Los CT Records, sello de Natanael Cano que impulsó el regreso de Gabito a la música tras concluir sus estudios de Ingeniería Industrial.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. (Instagram)

Natanael Cano desafió la presión contra los corridos tumbados

La presencia de Natanael Cano en Premios Juventud ocurrió días después de que el cantante habló sobre las presiones contra los corridos tumbados y los narcocorridos en México.

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Durante la presentación de su álbum en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, el cantante respondió a una pregunta del productor Pepe Garza sobre la posibilidad de dejar de interpretar ese tipo de canciones.

“Nos van a tener que matar, compadre. Nos van a tener que matar porque esto lo hacemos de corazón y por gusto”, dijo Cano.

El disco contó con 15 canciones y reunió temas de amor, versiones de canciones de Cristian Castro y Jeanette, además de corridos con referencias al crimen organizado.

Cano sostuvo una postura crítica ante las restricciones a este tipo de música. En una participación previa en el pódcast El Flowcast, el cantante cuestionó las prohibiciones impulsadas por algunos gobiernos.

“La neta, no va a arreglar ni solucionar nada que prohíban corridos”, señaló Cano en ese espacio, de acuerdo con Infobae México. El músico mantuvo esa postura mientras preparaba dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México para los días 18 y 19 de septiembre.