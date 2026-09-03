México

Melissa Robles y Pablo Preciado dejan atrás las sombras: comparten nuevas fotos de su romance y embarazo desde París

Los cantantes exhibieron su vínculo sin filtros ante miles de seguidores, confesando que esperaban el momento indicado para mostrarse juntos

Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse, se muestran como pareja por primera vez.
Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse, se muestran como pareja por primera vez en una fotografía tomada frente a la Torre Eiffel, en París. (IG: pabloprepre )
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Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse, muestran sus rostros por primera vez en fotografías que confirman su romance y embarazo, luego de que el anuncio inicial se hiciera con siluetas.

La nueva publicación fue tomada en París, frente a la Torre Eiffel, y acumula más de 100 mil “me gusta” en menos de cuatro horas.

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“Y si pues, sí somos y la familia crece”, escribió Preciado en la descripción de la fotografía, publicada en su cuenta de Instagram. La imagen muestra a la pareja tomados de la mano frente al monumento parisino.

En paralelo, ambos compartieron una historia en Instagram con una imagen de Melissa recargada en un balcón, mostrando su vientre de embarazo mientras observa hacia un jardín.

El mensaje que acompaña la foto dice: “Siempre quise subir esta foto y pues ahora si se puede”.

La imagen contrasta con las fotografías del primer anuncio, hecho el 2 de septiembre, en las que la pareja aparecía retratada únicamente como siluetas proyectadas sobre una puerta blanca, sin exponer sus rostros.

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Melissa Robles y Pablo Preciado compartieron en sus historias de Instagram una fotografía del embarazo.
Melissa Robles y Pablo Preciado compartieron en sus historias de Instagram una fotografía de su embarazo. (IG: pabloprepre )

Las reacciones a la publicación desde París

Román Torres, tercer integrante de Matisse, reaccionó a la fotografía de París con el comentario “Me acuerdo de cuando fueron a Durango”.

Otros usuarios como Kassandra Quezada, mejor conocida como “Quesito”, conductora del reconocido podcast “Las Alucines” y Tania Rincón también dejaron mensajes felicitando a la nueva pareja.

Quezada escribió “Viviendo por estoooo”, mientras Rincón comentó “Que bonito todo aquí”. Los comentarios se suman a las reacciones que generó el anuncio original, que superó los 100,000 “me gusta” en menos de una hora.

Román Torres y otras celebridades reaccionaron a la publicación.
Román Torres y otras celebridades reaccionaron a la publicación de la pareja en Instagram. (IG: pabloprepre)

El anuncio original se hizo con fotografías de siluetas

El primer anuncio del embarazo y la relación se dio a conocer el 2 de septiembre mediante una publicación conjunta en Instagram.

Las fotografías mostraban a Preciado de rodillas frente a Robles, besando su vientre mientras ella sostenía una cámara instantánea, ambos retratados como siluetas.

“Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”, escribió Robles en el pie de foto original. El recurso visual mantuvo la discreción que la pareja había guardado sobre su vínculo durante años.

Melissa Robles y Pablo Preciado confirmaron el embarazo a través de redes sociales
Melissa Robles y Pablo Preciado confirmaron el embarazo a través de redes sociales, será el primer hijo para Melissa, mientras que para Pablo se trata del segundo. IG: melissa.lrc (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rumores sobre la pareja circulan desde 2023

Melissa Robles y Pablo Preciado se conocen desde 2014, cuando el músico y Román Torres la contactaron tras verla interpretar covers en YouTube con ukelele. La invitaron a integrarse a Matisse después de escucharla cantar “Fascinación”, de Carlos Rivera.

Los rumores sobre una relación sentimental entre ambos comenzaron a circular en 2023, alimentados por viajes que habrían realizado juntos y su cercanía pública.

Ninguno de los dos había confirmado públicamente el noviazgo hasta el anuncio del 2 de septiembre.

El grupo de pop se ganó el corazón del público mexicano. (REUTERS/Steve Marcus)
El grupo de pop se ganó el corazón del público mexicano. (REUTERS/Steve Marcus)

Pablo Preciado atraviesa un divorcio desde la pandemia

Preciado habló abiertamente sobre su divorcio en una entrevista en agosto de 2026, antes del anuncio del embarazo con Robles.

“El día que mi hija se va me recuerda que estoy divorciado y me duele”, señaló el músico.

Carenita, su hija de una relación anterior, a quien suele mostrar en sus redes sociales junto a actualizaciones de su crecimiento, fue diagnosticada con autismo en sus primeros años de vida.

En marzo de 2026 debutó en el escenario del Auditorio Nacional tocando el piano junto a Matisse, frente a más de 10,000 personas.

Fotografía en blanco y negro de Pablo Preciado abrazando a una persona de cabello rizado en un escenario oscuro, él sostiene un micrófono
La paternidad es un tema que el cantautor abordó en su álbum solista. (Pablo Preciado: Instagram)

Será el segundo hijo para Pablo Preciado

Para Melissa Robles se trata de su primer embarazo, mientras que para Preciado es el segundo hijo.

El nacimiento del bebé se estima para el primer semestre de 2027, entre los meses de mayo y junio. La pareja no ha revelado el sexo del bebé ni el tiempo de gestación del embarazo.

Melissa Robles llegó a la música desde el bellydance

Robles nació en Mexicali, Baja California, el 21 de diciembre de 1989. Es licenciada en Mercadotecnia y antes de dedicarse a la música dirigía su propia academia de bellydance en su ciudad natal.

En 2012 comenzó a subir covers con ukelele a YouTube, inspirada por un video de un niño tocando “I’m Yours”, de Jason Mraz.

“Nunca había cantado o tomado clases de música, pero me gustaba hacerlo”, contó la cantante.

Su interpretación de “Fascinación” en 2013 la llevó a firmar con Sony Music e integrarse a Matisse en 2014.

Actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores en YouTube y una marca propia de ukeleles llamada Eureka.

Melissa Robles comenzó a subir covers con ukelele a YouTube en 2012
Melissa Robles comenzó a subir covers con ukelele a YouTube en 2012, antes de integrarse a Matisse. (Captura de pantalla )

Pablo Preciado debuta en solitario el 12 de septiembre

Preciado prepara un proyecto individual que debutará el 12 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional, con el concierto de su disco Historias Dedicadas. La presentación será en formato reducido, sin Robles ni Torres en el escenario, centrada en su voz y un instrumento.

Pablo Preciado debutará en solitario el 12 de septiembre
Pablo Preciado debutará en solitario el 12 de septiembre con el concierto de su disco "Historias Dedicadas". (IG: pabloprepre)

Matisse mantuvo actividad intensa durante el 2026: la banda agotó localidades en el Auditorio Nacional el 6 de marzo con el arranque de la gira “El Ayer”, tras el lanzamiento del álbum homónimo el 26 de febrero.

El 29 de agosto, el trío se presentó en el Teatro Galerías, como parte del aniversario número 35 del recinto, la pareja continúa con sus compromisos dentro de Matisse mientras se prepara para la llegada del bebé.

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