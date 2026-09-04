México

Manuel Mendoza “Coe”, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece en redes tras el asesinato de Jonathan Meléndez

La agrupación mexicana dedicó palabras de amor y gratitud para Honas, además de expresar condolencias a Ana Paula, Sofía y Aleyda Romero

En medio de la especulación por su desaparición en Instagram, una conversación previa del cantante sobre su vínculo con Jonathan Meléndez y Erik Vázquez desde 2013 cobra otro peso durante la despedida al cofundador. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
En medio de la especulación por su desaparición en Instagram, una conversación previa del cantante sobre su vínculo con Jonathan Meléndez y Erik Vázquez desde 2013 cobra otro peso durante la despedida al cofundador. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
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El fallecimiento de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, abrió días de duelo e incertidumbre para la agrupación mexicana.

Mientras la banda publicó un comunicado para despedir a su compañero, seguidores también detectaron que el perfil de Manuel Mendoza, conocido como “Coe”, dejó de estar disponible en Instagram. La cuenta identificada como @soymanuelcoe muestra un aviso que impide acceder a sus publicaciones.

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Desde su debut, Camilo Séptimo ha forjado una trayectoria impresionante, convirtiéndose en un referente indiscutido de la escena indie
Manuel Mendoza, vocalista y bajista de Camilo Séptimo, no ha explicado qué ocurrió con su cuenta, por lo que no se confirma si fue desactivada, eliminada o restringida. (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Hasta este 3 de septiembre de 2026, el vocalista y bajista no ha explicado qué ocurrió con el perfil, por lo que no puede establecerse si fue desactivado, eliminado o restringido por la misma plataforma. Tampoco hay elementos públicos que confirmen una relación entre ello y el homicidio de Meléndez.

La cuenta del vocalista Manuel Mendoza no está disponible

Fans de la banda comenzaron a señalar que la cuenta del cantante ya no aparecía en las búsquedas. En algunos casos, el usuario y la imagen del perfil permanecieron visibles, aunque el enlace dirigía a una pantalla que indicaba que la página no estaba disponible.

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Sin embargo, esto no representa necesariamente que ambas cosas estén relacionadas. El mensaje de error de Instagram puede responder a distintas causas.

  • Desactivación temporal: el usuario puede suspender el perfil y reactivarlo más adelante.
  • Eliminación de la cuenta: la página puede dejar de existir de forma permanente.
  • Cambio de usuario: una modificación en el nombre de la cuenta vuelve inaccesible el enlace anterior.
  • Restricción o problema de acceso: Instagram también puede limitar una cuenta o impedir el acceso a una URL específica.
Este 3 de septiembre, el perfil de Instagram de Manuel Mendoza “Coe” (@soymanuelcoe) aparece como no disponible y bloquea el acceso a sus publicaciones. (Captura de pantalla)
Este 3 de septiembre, el perfil de Instagram de Manuel Mendoza “Coe” (@soymanuelcoe) aparece como no disponible y bloquea el acceso a sus publicaciones. (Captura de pantalla)

La plataforma no informa de manera pública cuál de esas posibilidades se aplica a cada perfil, por lo que la falta de un pronunciamiento de Manuel Mendoza obliga a mantener la cautela.

Por el momento, no corresponde afirmar que el artista cerró su cuenta por el fallecimiento de Jonathan Meléndez ni presentar la ausencia del perfil como una reacción confirmada al crimen.

La inquietud entre los seguidores se explica por la profunda relación que existía entre los integrantes de la banda, ya que Mendoza, Meléndez y el guitarrista Erik Vázquez construyeron juntos el proyecto durante más de una década.

Camilo Séptimo y la escena musical despiden a Jonathan “Honas” Meléndez

Tras el crimen, Camilo Séptimo publicó un comunicado en sus redes sociales para despedir a “Honas” y expresar condolencias a los familiares de las demás víctimas.

El grupo escribió: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas”. También señaló que recordará al músico con “amor y gratitud” y que honrará “su vida, su música, su luz”.

La agvrupación publicó un comunicado en redes para despedir a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, expresando además condolencias para su esposa Ana Paula, su hija Sofía y los familiares de Aleyda Romero. (Instagram)
La agvrupación publicó un comunicado en redes para despedir a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, expresando además condolencias para su esposa Ana Paula, su hija Sofía y los familiares de Aleyda Romero. (Instagram)

En la publicación, la agrupación dedicó un mensaje a Jonathan, a su esposa Ana Paula y a su hija Sofía: “Vivirán por siempre en nuestros corazones”. El comunicado también incluyó palabras para los familiares de Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia.

Camilo Séptimo indicó además que valora “el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”. Por otro lado, la banda no anunció cambios en sus próximos conciertos o continuidad como agrupación.

La muerte de Meléndez también provocó mensajes de condolencias de músicos y bandas que compartieron escenario o espacios dentro de la escena alternativa mexicana.

Figuras de renombre en la escena musical alternativa del país, como Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, dedicaron emotivas despedidas a Honas. (Instagram/ @danielgusana)
Figuras de renombre en la escena musical alternativa del país, como Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, dedicaron emotivas despedidas a Honas. (Instagram/ @danielgusana)

Entre quienes expresaron su pésame figuraron DLD, Enjambre, Ximena Sariñana, Daniela Spalla, Silvana Estrada, Majo Aguilar, Odisseo, Motel, La Gusana Ciega, Little Jesus y Clubz.

Además, el festival Vive Latino también recordó al tecladista con una publicación, mientras que artistas como Erik Canales, vocalista de Allison, y Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega, dedicaron mensajes personales a Honas.

Mendoza, Meléndez y Vázquez construyeron Camilo Séptimo desde hace más de una década

Camilo Séptimo se formó en Ciudad de México en 2013. Manuel “Coe” Mendoza quedó al frente de la voz y el bajo; Erik Vázquez asumió la guitarra; y Jonathan “Honas” Meléndez se ocupó de teclados, sintetizadores, composición y producción.

Manuel y Erik habían coincidido antes en el proyecto Lady Lane. Con la llegada de Jonathan, los tres desarrollaron una propuesta que combina rock alternativo, pop, sintetizadores y música electrónica.

  • En 2014, la banda lanzó el EP Maya.
  • Portales y No confíes en mí destacan entre las canciones de su primera etapa.
  • Más tarde publicó ÓleosNavegantesEcosJardín de las almas y materiales de la serie MAPAS.
  • Entre los temas que se convirtieron en himnos de la banda figuran Miénteme, Vicio, Eres, Inevitable, Efímera, Ser Humano y No te puedo olvidar.
La banda se formó en Ciudad de México en 2013 y definió su propuesta con Mendoza en voz y bajo, Erik Vázquez en guitarra y Meléndez en teclados, sintetizadores, composición y producción. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
La banda se formó en Ciudad de México en 2013 y definió su propuesta con Mendoza en voz y bajo, Erik Vázquez en guitarra y Meléndez en teclados, sintetizadores, composición y producción. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

En una conversación difundida en 2024, Mendoza describió la relación creativa entre los tres fundadores como un núcleo difícil de separar: “Si uno no está, no estamos completos”.

Por ahora, la cuenta atribuida a Coe continúa sin acceso, mientras la banda atraviesa el duelo por Jonathan “Honas” Meléndez, músico que participó desde el origen de Camilo Séptimo y acompañó el desarrollo de su sonido durante más de una década.

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