Pemex reconoce ante las autoridades de EEUU que no cuenta con ninguna protección en caso de quiebra

Pemex no cuenta con la posibilidad de acogerse a un mecanismo en caso de quiebra. Crédito: X / @Pemex

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Este jueves, se dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió, ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, que no cuenta con la posibilidad de acogerse a un procedimiento de quiebra en ese país.

Pero la situación se pone peor, ya que tampoco cuenta con alguna protección bajo las leyes mexicanas, condición que tomó relevancia tras el cambio jurídico por la reforma energética de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

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Pemex explica a la SEC probable escenario de quiebra

En una carta enviada a Samuel Kluck y Michael Coco, integrantes de la SEC, la empresa pública del Estado se vio en la necesidad de explicar qué pasaría ante un eventual escenario de quiebra.

Lo anterior, después de las dudas que generó entre los inversionistas la transformación de Pemex de empresa productiva del Estado a empresa pública del Estado.

La reacción de la SEC tuvo su origen en que, a partir del 19 de marzo de 2025, Petróleos Mexicanos modificó su estructura jurídica como parte de la reforma energética impulsada por la administración de Sheinbaum Pardo.

¿Qué dudas generó entre los inversionistas la reforma de Sheinbaum?

Tras el cambio en Pemex, el regulador estadounidense tuvo dudas sobre si dicha transformación modificó la posibilidad de que la petrolera pudiera acogerse a un procedimiento de quiebra conforme a las leyes mexicanas.

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Pemex tuvo que admitir a las autoridades de EEUU que no cuenta con mecanismos legales para afrontar una quiebra. Crédito: X / @Pemex

“Por favor, proporcione mayor información sobre las diferencias entre ambas estructuras jurídicas y las razones para el cambio en la estructura de propiedad. Incluya, por ejemplo, información sobre cualquier modificación relacionada con la posibilidad de acogerse a procedimientos de quiebra conforme a la legislación mexicana”, cuestionó la SEC, reportó Proceso.

México reconoce que la petrolera no puede acogerse a un concurso mercantil

Las autoridades mexicanas respondieron –y al mismo tiempo reconocieron– que la petrolera no tiene opciones de recurrir al concurso mercantil, que es un procedimiento al que pueden acogerse empresas privadas cuando enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones y buscan reestructurar sus deudas.

Las “entidades del sector público que no estén constituidas conforme al derecho mercantil privado”, como la petrolera, “no están sujetas a procedimientos de concurso mercantil”, explicó la SEC.

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“Por lo tanto, Pemex no está sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles ni cuenta con protección alguna por quiebra conforme a la legislación mexicana”, reza la misiva con el Asunto: Estados Unidos Mexicanos, Proyecto de Declaración de Registro conforme al Schedule B, Presentado el 11 de julio de 2025, CIK No. 0000101368, Formulario 18-K correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2024, Presentado el 20 de junio de 2025 y modificado el 2 y 22 de julio de 2025.

Pemex deslinda a Sheinbaum y a su reforma energética

Pese a lo serio de las revelaciones, Pemex también precisó que de quedarse fuera de cualquier procedimiento de concurso mercantil, no es consecuencia de la reforma energética de Sheinbaum Pardo.

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“Es anterior a su transformación y no fue modificada por su conversión de empresa productiva” del Estado a pública del Estado.

La deuda de Pemex ha ido disminuyendo gracias a aportaciones del gobierno federal. Crédito: X /@Pemex

Con esa precisión, la empresa que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso ya se encontraba en esta delicada situación antes del cambio jurídico de marzo de 2025, por lo que la SEC se tardó en intentar aclarar sus dudas sobre Pemex.

Por otro lado, las autoridades mexicanas informaron que actualizaron su 18K mediante la presentación de la enmienda Número 3 para incluir información sobre los cambios en la misión corporativa y las actividades de Pemex derivados de su transformación de empresa productiva del Estado a empresa pública del Estado, así como los motivos del cambio en su estructura de propiedad.

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La deuda de Pemex

Hasta el 30 de junio de 2026, Pemex informó que su deuda financiera se ubicó en 77 mil 500 millones de dólares, una disminución de 9.1 por ciento respecto al cierre del año 2025.

Cabe señalar que Pemex ha logrado bajar su deuda, gracias a las aportaciones patrimoniales del Gobierno federal –que ascienden a 1.71 billones de pesos desde 2019 a la fecha–, operaciones de manejo de pasivos y amortizaciones anticipadas.

Aunque Pemex intentó deslindar a Sheinbaum y su reforma energética, ahora que es empresa pública del Estado, reconoció que no cuenta con ninguna protección en caso de quiebra.