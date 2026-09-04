Chávez vs Chávez: conociendo la parte más íntima del Gran Campeón Mexicano

El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida (Cortesía)

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El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida.

En el documental producido por N+Docs, se podrá conocer lo más cercano a la vida del Gran Campeón Mexicano, desde sus peleas más destacadas y la preparación que lo llevaron a lo más alto de la fama, hasta los problemas familiares y con las adicciones que lo hicieron caer hasta abajo.

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Julio César Chávez reconoció la importancia de contar su historia más allá del éxito en el ring (Luz Coello/ Infobae)

El exboxeador mexicano Julio César Chávez se afronta a si mismo en nueva serie documental (Cortesía Vix)

Chávez vs Chávez: el rival más complicado

A lo largo de su trayectoria, Julio César Chávez tuvo una larga lista de contrincantes complicados y destacados, como Mario “Azabache” Martínez con quien disputó su primer campeonato del mundo, Meldrick Taylor al que venció de manera agónica en los últimos segundos del combate o esa inolvidable función ante el estadounidense Greg Haugen en 1993 en el Estadio Azteca ante más de 130 mil personas.

Sin embargo, ninguno de estos nombres fue el rival más complicado en la carrera de Julio César Chávez, sino el mismo Chávez. En entrevista con Infobae México, Julio aseguró que el rival más difícil de enfrentar durante toda su trayectoria fue él mismo.

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Un hombre, identificado como Julio César Chávez, participa en una entrevista. Se le ve sentado en una silla, vistiendo una camisa negra de manga larga y una cadena dorada. El entrevistado gesticula con ambas manos en algunos momentos. El fondo es un paisaje abierto con montañas distantes y un cielo claro. Una gráfica en pantalla indica 'ViX ORIGINAL CHAVEZ VS CHAVEZ', contextualizando el video como parte de una producción original.

El excampeón del mundo señaló que existieron sus dos versiones, el Chávez bueno, el que de niño tuvo muchas carencias, que quería ser campeón del mundo y sacar a su familia adelante, y el Chávez malo, el que se refugió en las adicciones haciendo daño a su alrededor y que tocó fondo.

“Porque el Chávez que soñaba con ser campeón del mundo, que soñaba con tener lo que todo niño sueña cuando viene uno de la promesa. Entonces tienes un sueño ¿no?, tienes una visión, tienes una meta de llegar a ser campeón del mundo. Y lo logré, ese era el Chávez bueno, el Chávez que era sano, que era limpio, que no tiene ninguna adicción. Pero te enfrentas al otro Chávez, de repente te tropiezas y te refugias en el alcohol y las drogas, entonces ese es el otro Chávez que no eres tu, es una enfermedad que te atrapa y te va consumiendo poco a poco y llegas a un fondo sin salida y no te das cuenta de todo el daño que hacer a tu alrededor", comentó en la entrevista.

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Dos hombres participan en una entrevista televisada en un estudio oscuro. Uno de ellos, vestido con un cuello alto negro, sujeta documentos, mientras que el otro, con una camiseta negra, lo escucha. Entre ambos se sitúa un cartel promocional de la serie 'CHAVEZ CHAVEZ' de VIX Original. El contenido del video es una entrevista sobre esta producción.

Julio César Chávez: una carrera de gloria y sufrimiento

La carrera de Julio César estuvo llena de gloria, pero también de sufrimiento, impulsado por toda su familia pero sobre todo por su mamá, pudo llegar a lo más alto en cuanto a nivel deportivo se refiere disputando 37 peleas de campeonato mundial, récord que ningún peleador ha podido alcanzar. Además de realizar 27 defensas con éxito, dejó un récord casi perfecto que se ve muy complicado de superar. 107 victorias (87 por la vía del nocaut), 6 derrotas y 2 empates.

Dentro de estas estadísticas cabe señalar que llegó a una racha invicta durante sus primeras 90 peleas, 89 victorias y un empate. Su primer derrota llegó tras más de 10 años de carrea cuando cayó ante Frankie Randall en 1994.

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El ídolo mexicano confesó que llegó a imaginar un estadio vacío, pero terminó encontrándose con una multitud que convirtió la pelea en un momento inolvidable.

Dentro de esta gloria, también estuvo el sufrimiento. Después de tenerlo todo y ganarle a casi todos, el problema con las adicciones llevó a Chávez a caer en lo más bajo, aunque como lo hizo en el cuadrilátero, pudo levantarse y salir adelante.