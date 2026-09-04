¿Cuánto valen las criptomonedas en pesos mexicanos? El detrás de la hipótesis del multihomicidio al tecladista de Camilo Séptimo

(Ilustración Infobae México/Reuters)

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El aparente robo de dinero en efectivo y de criptomonedas se perfiló como una de las principales líneas de investigación detrás del multihomicidio que dejó cómo víctimas al tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, integrantes de su familia y una empleada doméstica en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, detenidos por el crimen, fueron trasladados este viernes al penal de Barrientos.

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El periodista Carlos Jiménez detalló en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, la versión que Gerardo “N” habría dado a las autoridades sobre su participación en los hechos.

“Según Gerardo dice que al final él no sabía que los iban a matar, pero que después sí le dijo que los mató”, relató el comunicador.

Qué se sabe de las criptomonedas en la investigación

De acuerdo con el reporte de Jiménez, el presunto autor material del crimen logró sustraer un disco duro del departamento donde ocurrió el ataque.

El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Te acuerdas que platicábamos ayer que quería llevarse criptomonedas? Alrededor de treinta millones en criptomonedas. Se llevó un disco duro de la casa”, explicó el periodista.

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El presunto agresor habría sometido a la familia dentro del inmueble e iniciado una videollamada con Meléndez para exigirle la entrega del dispositivo, según los reportes. Las autoridades no han confirmado oficialmente este móvil ni la forma en que el sospechoso.

Jiménez también relató un supuesto intento de soborno durante la detención de los sospechosos.

El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

“Los agentes de la Fiscalía de Justicia, de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les ofreció un millón medio de pesos en efectivo a este sujeto a cambio de que lo dejaran escapar”, señaló el periodista en la misma entrevista.

En una publicación de X, Carlos Jiménez detalló:

“El tipo q asesinó al tecladista de @CamiloVIImx 1º dijo q iba por un préstamo de $300 mil. Ahora afirma q iba a exigirle Dlls y 30 millones en bitcoins, pero q las cosas salieron de control y por eso mató a todos”.

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(X)

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas son activos digitales que existen únicamente en redes de blockchain, sin representación física como billetes o monedas. Su propiedad se acredita mediante claves criptográficas, no mediante un documento o certificado tradicional.

Cada usuario recibe una clave pública, que funciona como una dirección visible en la red, y una clave privada, que permite autorizar transacciones y demostrar la titularidad de los fondos. Perder esa clave privada equivale a perder el acceso al dinero, sin posibilidad de recuperación a través de un banco o autoridad central.

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración de la criptomoneda bitcóin tomada el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Cómo se clasifican las criptomonedas

Las criptomonedas se dividen en distintos tipos según cómo funcionan y para qué se usan. La categoría más conocida es bitcoin, que fue la primera criptomoneda que existió y funciona con su propia red digital independiente, sin depender de ningún banco ni gobierno.

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A todas las criptomonedas que no son bitcoin se les llama altcoins, que significa “monedas alternativas”. Dentro de ese grupo existen las llamadas stablecoins, que son criptomonedas creadas para no perder ni ganar valor de forma brusca, porque están atadas al precio del dólar u otra moneda tradicional.

También existen otras criptomonedas, como Ethereum, que además de funcionar como dinero digital permiten crear aplicaciones y realizar acuerdos automáticos dentro de internet, sin necesidad de intermediarios.

Y existen los llamados tokens, que no tienen su propia red, sino que se crean aprovechando la tecnología de otra criptomoneda ya existente.

Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, unas criptomonedas sirven principalmente como una forma de ahorro o inversión, otras buscan mantener un valor estable para hacer pagos sin riesgo, y otras existen para dar soporte a plataformas digitales más grandes.

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No se ha esclarecido qué tipo de criptomoneda habría buscado el multihomicida

Hasta el momento no hay información oficial sobre que criptomoneda específica habría contendio el supuesto disco duro que habría sustraído Diego Sebastián “N” del departamento de Jonathan Meléndez. La única versión es la de Carlos Jiménez, quien señaló que se trataría de bitcoin.

Las autoridades tampoco han dado más detalles respecto a la hipótesis de las criptomonedas como aparente móvil del crimen.

Esta falta de precisión importa porque cada criptomoneda tiene un precio distinto, y ese precio cambia todo el tiempo. Por eso, calcular a cuánto equivalen los 30 millones mencionados por el periodista depende de saber exactamente de qué moneda digital se trataba.

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Diego Sebastián Rosen Ferlini (izquierda), señalado como el presunto autor del homicidio, y Jonathan Meléndez (derecha), tecladista de Camilo Séptimo y una de las víctimas del crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

¿Cuánto dinero serían 30 MDP en bitcoin hoy?

Para dar una idea de las diferencias de precio, este 4 de septiembre un bitcoin cuesta alrededor de 1 millón 346 mil 081 pesos mexicanos. Por lo que 30 millones de pesos mexicanos equivalen a 22.32.

Ethereum, la segunda criptomoneda más usada en el mundo, tiene un precio mucho menor: cerca de 41 mil 393.89 pesos. Es decir que 30 millones de pesos serían 724.74.

Tether, que es una de esas monedas diseñadas para no cambiar de precio, se mantenía en 16.88 pesos, prácticamente lo mismo que vale un dólar. Ante esto, 30 millones de pesos mexicanos serían 1 millón 775 mil 959.88.

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Esto significa que, si los 30 millones de pesos hubieran estado guardados en Tether en lugar de bitcoin, la cantidad de “monedas” habría sido mucho mayor, aunque el valor en pesos fuera el mismo.

Cráneos estilizados con circuitos y montos negativos de dinero digital ilustran las estafas millonarias asociadas a las criptomonedas en Minnesota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se guardan las criptomonedas

Los fondos en criptomonedas no se almacenan dentro de un dispositivo físico como tal, sino en la red de blockchain correspondiente. Lo que un dispositivo o aplicación resguarda son las claves privadas necesarias para acceder a esos fondos y autorizar movimientos.

Existen dos categorías principales de billeteras digitales para guardar esas claves: las billeteras calientes y las billeteras frías. Las primeras funcionan mediante software conectado permanentemente a internet, lo que facilita las transacciones diarias pero las expone a mayores riesgos de ataques informáticos.

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Las billeteras frías, en cambio, mantienen las claves privadas fuera de línea, en dispositivos físicos similares a memorias USB, tarjetas inteligentes o sistemas air-gapped que nunca se conectan a internet. Este método se considera el más seguro para resguardar montos elevados durante periodos prolongados, aunque resulta menos práctico para operaciones frecuentes.

La imagen muestra Bitcoins y dólares sobre una mesa de madera, con dos computadoras portátiles al fondo exhibiendo datos de mercados financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien posea físicamente ese dispositivo y conozca las claves de acceso puede transferir los fondos sin necesidad de intervención del propietario original.

Los detenidos ya están en el penal de Barrientos

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados este viernes por la mañana desde el Complejo Central de la Fiscalía mexiquense hasta el Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de que venciera el plazo constitucional de 48 horas para resolver su situación jurídica.

La FGJEM les imputó los delitos de homicidio, cohecho y maltrato animal, este último relacionado con la muerte del perro de la familia, hallado maniatado dentro del departamento. Diego Sebastián “N”, de 51 años y originario de Argentina, fue señalado como presunto autor material del multihomicidio y era socio del músico en un negocio de administración y renta de propiedades de lujo en Valle de Bravo.

Este video documenta el traslado de dos hombres con rostros difuminados, escoltados por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Los individuos aparecen esposados mientras son subidos a un vehículo y posteriormente se les ve dentro de una oficina. La secuencia incluye logos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El evento corresponde al traslado de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" desde la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, vinculados al asesinato del músico Jonathán Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

La captura de ambos sospechosos ocurrió en menos de 12 horas después del hallazgo de los cuerpos, gracias a la coordinación entre la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.