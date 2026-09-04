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Volos vs Olympiacos, EN VIVO: dónde ver GRATIS a la “Hormiga” González en la Superliga de Grecia y a qué hora

Después de estrenarse como goleador, Armando González buscará continuar sumando minutos con el Olympiacos y comenzar a consolidarse dentro del conjunto de El Pireo

Un jugador con camiseta de franjas rojas y blancas posa al centro, flanqueado por el escudo del Volos a la izquierda y del Olympiacos a la derecha.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Olympiacos vuelve a la actividad en la Superliga de Grecia 2026-27 y los reflectores también estarán puestos sobre Armando ‘Hormiga’ González, quien recientemente consiguió su primer gol con el conjunto de El Pireo.

El equipo rojiblanco visitará al Volos este sábado 5 de septiembre, en el partido correspondiente a la Jornada 3.

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Para los aficionados mexicanos, el encuentro representa una nueva oportunidad para seguir la adaptación del delantero en el futbol europeo.

¿A qué hora juega Volos vs Olympiacos en la Superliga de Grecia?

(Olympiacos FC)
(Olympiacos FC)

El partido entre Volos y Olympiacos se disputará este sábado 5 de septiembre de 2026 en el Estadio Panthessaliko, en Volos, Grecia.

Para México, el encuentro comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro del país. En territorio griego, el silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas.

¿Dónde ver Volos vs Olympiacos en México? Canal de TV y transmisión online

Los aficionados que quieran seguir el encuentro desde México podrán hacerlo a través de Claro Sports, que cuenta con los derechos para transmitir los partidos del Olympiacos durante la temporada 2026-27.

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La señal estará disponible tanto mediante sus opciones de televisión como en sus plataformas digitales, por lo que será una de las alternativas para seguir la participación de Armando González en el futbol griego.

El Olympiacos llega a este compromiso con dos victorias en sus primeras jornadas, tras superar a Atromitos y Asteras Tripolis. El Volos, en cambio, suma un punto después de empatar frente al Iraklis y perder contra OFI Creta.

Así fue el primer gol de la ‘Hormiga’ González en Grecia

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La llegada del delantero mexicano al futbol europeo ya tuvo su primer momento destacado. El pasado 2 de septiembre, Armando ‘Hormiga’ González consiguió su primera anotación con el Olympiacos durante su presentación como titular.

El atacante aprovechó la oportunidad desde el inicio y apareció dentro del área para marcar de cabeza al minuto 34, consiguiendo así su primer gol con el club griego.

La celebración tampoco pasó desapercibida. Después de mandar el balón al fondo de la red, la ‘Hormiga’ festejó con su tradicional gesto inspirado en Dragon Ball Z, al realizar el famoso “Kame hame ha”.

El tanto llegó después de un debut en el futbol griego en el que González no pudo encontrar el gol. El propio delantero reconoció tras aquella actuación que “lo pude hacer mucho mejor”, aunque también destacó que disfrutó su primera experiencia en el balompié europeo.

Ahora, después de estrenarse como goleador, Armando González buscará continuar sumando minutos con el Olympiacos y comenzar a consolidarse dentro del conjunto de El Pireo.

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