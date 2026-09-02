Toluca vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Leagues Cup 2026

Panzas Verdes y Diablos se ven las caras en Estados Unidos por un lugar en la final. (Jesúe Abraham Aviles: Infobae México)

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Toluca y Club León se enfrentan este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de la Leagues Cup 2026 desde el Shell Energy Stadium de Houston, donde el ganador clasificará al juego por el título.

León busca el boleto a la CONCACAF Champions Cup 2027

(Ron Chenoy-Imagn Images)

De los cuatro equipos presentes en la Leagues Cup, el Club León es el único que todavía no tiene su boleto a la siguiente edición de la CONCACAF Champions Cup y por ende, es quien debería ponerle más seriedad.

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Los esmeraldas deben terminar entre los primeros tres lugares, por lo que en caso de no clasificar a la final y caer ante Toluca, todavía tendrán una segunda oportunidad de avanzar al torneo continental ante el perdedor de la semifinal entre América y Monterrey.

El rendimiento de los Panzas Verdes en la Leagues Cup 2026 ha sorprendido incluso a los propios aficionados leoneses, pues no figuraban entre los principales candidatos de la Liga Mx pero han tenido un buen rendimiento en este torneo que incluso les ha permitido mejorar también en la competencia local.

Durante la primera fase, León fue el único equipo mexicano que avanzó con paso perfecto de nueve puntos al vencer a: Nashville, Orlando City e Inter de Miami y ya en cuartos de final se impusieron por un marcador contundente de 3-0 al Real Salt Lake.

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En la Liga Mx, marchan en la séptima posición con 10 puntos, lo cual los tiene momentáneamente en puestos de liguilla.

Toluca busca un nuevo trofeo en la era Mohamed

(Vincent Carchietta-Imagn Images)

Desde la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de los Diablos Rojos del Toluca, el equipo ha mantenido una línea de crecimiento que se refleja en los torneos que disputa.

El técnico argentino ha formado un plantel competitivo, con variantes en cada zona del campo y una identidad que combina orden defensivo con una propuesta ofensiva.

La solidez en defensa permite que el equipo mantenga el control de los partidos, mientras que su capacidad al ataque lo convierte en un rival capaz de generar peligro con distintos jugadores y esquemas.

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Ese equilibrio llevó a los escarlatas a conquistar el bicampeonato de liga, un logro que confirmó la continuidad del proyecto encabezado por Mohamed. El club también alcanzó el título de la Concacaf Champions Cup en su edición más reciente-

Este trofeo le dio la oportunidad al Toluca de disputar la Copa Intercontinental durante el cierre del año. Además, el equipo tiene asegurada su participación en el Mundial de Clubes de 2029, un escenario en el que buscará competir ante los principales representantes de otras confederaciones.

Ahora, Toluca buscará sumar otro trofeo a sus vitrina, donde el objetivo será sostener el nivel que lo ha colocado entre los protagonistas del futbol mexicano en el escenario internacional.

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Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro podrá seguirse a través de las pantallas de Imagen Televisión y Apple Tv con suscripción.