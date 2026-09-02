México Deportes

Toluca vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Leagues Cup 2026

Panzas Verdes y Diablos se ven las caras en Estados Unidos por un lugar en la final

Panzas Verdes y Diablos se ven las caras en Estados Unidos por un lugar en la final. (Jesúe Abraham Aviles: Infobae México)
Panzas Verdes y Diablos se ven las caras en Estados Unidos por un lugar en la final. (Jesúe Abraham Aviles: Infobae México)
Guardar

Toluca y Club León se enfrentan este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de la Leagues Cup 2026 desde el Shell Energy Stadium de Houston, donde el ganador clasificará al juego por el título.

León busca el boleto a la CONCACAF Champions Cup 2027

(Ron Chenoy-Imagn Images)
(Ron Chenoy-Imagn Images)

De los cuatro equipos presentes en la Leagues Cup, el Club León es el único que todavía no tiene su boleto a la siguiente edición de la CONCACAF Champions Cup y por ende, es quien debería ponerle más seriedad.

PUBLICIDAD

Los esmeraldas deben terminar entre los primeros tres lugares, por lo que en caso de no clasificar a la final y caer ante Toluca, todavía tendrán una segunda oportunidad de avanzar al torneo continental ante el perdedor de la semifinal entre América y Monterrey.

El rendimiento de los Panzas Verdes en la Leagues Cup 2026 ha sorprendido incluso a los propios aficionados leoneses, pues no figuraban entre los principales candidatos de la Liga Mx pero han tenido un buen rendimiento en este torneo que incluso les ha permitido mejorar también en la competencia local.

Durante la primera fase, León fue el único equipo mexicano que avanzó con paso perfecto de nueve puntos al vencer a: Nashville, Orlando City e Inter de Miami y ya en cuartos de final se impusieron por un marcador contundente de 3-0 al Real Salt Lake.

PUBLICIDAD

En la Liga Mx, marchan en la séptima posición con 10 puntos, lo cual los tiene momentáneamente en puestos de liguilla.

Toluca busca un nuevo trofeo en la era Mohamed

(Vincent Carchietta-Imagn Images)
(Vincent Carchietta-Imagn Images)

Desde la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de los Diablos Rojos del Toluca, el equipo ha mantenido una línea de crecimiento que se refleja en los torneos que disputa.

El técnico argentino ha formado un plantel competitivo, con variantes en cada zona del campo y una identidad que combina orden defensivo con una propuesta ofensiva.

La solidez en defensa permite que el equipo mantenga el control de los partidos, mientras que su capacidad al ataque lo convierte en un rival capaz de generar peligro con distintos jugadores y esquemas.

Ese equilibrio llevó a los escarlatas a conquistar el bicampeonato de liga, un logro que confirmó la continuidad del proyecto encabezado por Mohamed. El club también alcanzó el título de la Concacaf Champions Cup en su edición más reciente-

Este trofeo le dio la oportunidad al Toluca de disputar la Copa Intercontinental durante el cierre del año. Además, el equipo tiene asegurada su participación en el Mundial de Clubes de 2029, un escenario en el que buscará competir ante los principales representantes de otras confederaciones.

Ahora, Toluca buscará sumar otro trofeo a sus vitrina, donde el objetivo será sostener el nivel que lo ha colocado entre los protagonistas del futbol mexicano en el escenario internacional.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro podrá seguirse a través de las pantallas de Imagen Televisión y Apple Tv con suscripción.

Temas Relacionados

TolucaClub LeónLiga MxPreviaLeagues Cup 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

El crimen de una mujer trans en 2016 derivó en una lucha de colectivos por investigar la violencia con perspectiva de género, una disculpa pública y la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en 2024; ahora, la detención del señalado como responsable reavivó la exigencia de que el caso sea juzgado bajo esa figura jurídica

Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

El programa está disponible en los 125 municipios del Edomex

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

Tras un juicio con intervención del Ministerio Público, un juez puede declarar que no existe heredero, ni siquiera colaterales hasta cuarto grado; entonces el patrimonio se adjudica al Fisco Federal o a asistencia social, según la entidad

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

El comportamiento del conductor durante la discusión provocó críticas y llevó a usuarios de redes sociales a buscar información sobre su identidad

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

DEPORTES

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

Brilla la Hormiga González: así fue el primer gol del futbolista mexicano con el Olympiacos de Grecia

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?

Erick Portillo hará historia al participar en la Final de la Diamond League en Bélgica