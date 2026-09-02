Temía por reunión con su socio: la alerta que dejó el tecladista de Camilo Séptimo a un amigo

Jonathan Samuel Meléndez. (Instagram - @honasmelendez)

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Durante este martes se reportó la muerte de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, quien fue asesinado durante de este 2 de septiembre, junto a su familia al interior de un departamento ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Este incidente ha causado revuelo debido a que de acuerdo con fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México, que el artista se había comunicado un día antes del suceso con uno de sus amigos más cercanos para avisarle que tenía una reunión programada con sus socios dentro de su vivienda. Adicional a esto, le pidió que en caso de no llamarle después de este encuentro diera aviso a las autoridades.

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La persona en cuestión al no poderse contactar con el músico tomó la decisión de ir al departamento donde encontró la escena del crimen.

Asesinan a Jonathan Samuel Meléndez

La Fiscalía del Estado de México informó que el día de hoy se registró un multihomicidio en la colonia Bosques Esmeralda, en Zona Esmeralda de Atizapán, zona donde se encontraba el penthouse de Jonathan Samuel Meléndez.

Dentro de las víctimas de este ataque se encuentran el músico, su esposa su hija de 3 años, una trabajadora doméstica y el perro mascota de la familia, siendo su hijo de seis años el único sobreviviente.

Según los primeros reportes las personas agredidas fueron localizadas atadas en distintas áreas del inmueble.

Jonathan Meléndez compositor y tecladista de la banda Camilo Séptimo. (@honasmelendez)

Uno de los socios es detenido por su presunta participación en el asesinato

Entre las líneas de investigación, las autoridades del Edomex señalaron que las cerraduras no fueron forzadas y la casa no presentaba desorden por robo. Debido a esto, se presume preliminarmente que las víctimas podrían haber conocido a sus agresores.

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Horas después del asesinato, un operativo coordinado por la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permitió detener a dos personas señaladas como presuntas responsables materiales del ataque, los cuales también estarían relacionados con la muerte de un perro del hogar.

Comunicado de la Fiscalía por asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

“El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda”, de este municipio.

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Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda.

Resultado de actos de investigación de la Fiscalía Edoméx, por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio.

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Esta mañana, con el apoyo y la oportuna intervención de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX , elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

La Fiscalía en el momento procesal oportuno, hará del conocimiento de la opinión pública las circunstancias en que se cometieron los hechos investigados, así como la situación jurídica de los detenidos".