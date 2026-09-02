Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise llegan a la CDMX para presentar ‘Digger’: cuándo y dónde verlos

La dupla visitará México como parte de su gira de promoción. (REUTERS/Caroline Brehman)

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La CDMX se transformará a finales del mes en uno de los epicentros cinematográficos más importantes del planeta. La distribuidora Warner Bros. Pictures confirmó que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la estrella de Hollywood Tom Cruise pisarán suelo azteca en septiembre.

La visita se enmarca en la gira promocional internacional de DIGGER, el megaproyecto cinematográfico que ha despertado enormes expectativas en la industria global por reunir a dos de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

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‘Digger’, lo nuevo de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise. (Infobae México)

Una nueva propuesta por parte de Iñárritu

DIGGER representa la primera alianza creativa entre González Iñárritu y Cruise en una trama que promete ser tan ambiciosa como impredecible. El filme sigue la vertiginosa odisea del hombre más poderoso del mundo, quien se adentra en una misión frenética contra el tiempo para demostrar que es el auténtico salvador de la humanidad, justamente antes de que una catástrofe desencadenada por sus propias acciones termine por destruirlo todo.

Para dar vida a este complejo relato, Cruise encabeza un reparto estelar compuesto por figuras de la talla de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

Poster oficial de Digger de Alejandro González Iñárritu. (Warner Bros. Pictures)

La dupla Lubezki-Iñárritu vuelve al séptimo arte

En el apartado técnico, la producción destaca por marcar el emotivo reencuentro de González Iñárritu con el cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki, tres veces ganador del Premio de la Academia. Lubezki vuelve a unir fuerzas con el cineasta mexicano tras sus aclamadas colaboraciones en Birdman y El renacido.

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En esta ocasión, la propuesta visual alcanza un nuevo estándar de espectacularidad al haber sido filmada íntegramente en el formato cinematográfico VistaVision, prometiendo una inmersión estética de alto impacto en la gran pantalla.

Este largometraje también significa un punto de inflexión profesional para Alejandro González Iñárritu, al representar su regreso a la dirección de un filme hablado en inglés tras el hito que significó El renacido, cinta por la que se alzó con su segundo premio Oscar consecutivo a Mejor Dirección. El guion de esta superproducción corrió a cargo del propio realizador en colaboración con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, sobre una historia concebida por Berman, el cineasta mexicano y Jez Butterworth.

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La cinta cuenta con un sólido respaldo en la producción encabezado por González Iñárritu, Mary Parent, el propio Tom Cruise y Michael Sharp, teniendo a Joshua Grode en la producción ejecutiva. Presentada por Warner Bros. Pictures y producida por Legendary Pictures, DIGGER llegará de forma oficial a las salas de cine de todo el país el próximo 1 de octubre, prometiendo ser uno de los sucesos taquilleros y críticos más importantes de la temporada.

El ganador del Oscar regresa junto al director mexicano. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Cuándo y dónde ver al actor y director?

El encuentro tendrá lugar el próximo 25 y 26 de septiembre en el complejo Parque Toreo (Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México).

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La explanada de este recinto albergará una concurrida orange carpet (alfombra naranja) donde el realizador galardonado con cinco premios Oscar y el cotizado actor estadounidense convivirán con la prensa internacional y cientos de fanáticos.