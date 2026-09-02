El festival de calabazas llega a Teotihuacan: fecha y detalles de este evento de otoño

Un sendero de tierra atraviesa un bosque de la Ciudad de México cubierto de hojas secas bajo la luz matutina de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del otoño, México comienza a pintarse de colores cálidos, con hojas que cambian de tonalidad y paisajes que adquieren una belleza particular, dando como resultado una de las mejores épocas del año.

El espíritu otoñal también llega con diversos eventos inspirados en celebraciones como el Día de Muertos y Halloween. Entre los que destacan el “Pumpkin Fest” o festival de calabazas, realizado muy cerca de la Ciudad de México.

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Para quienes desean salir de la rutina y disfrutar de un fin de semana diferente, este encuentro reunirá diversas actividades relacionadas con la temporada.

¿Cuándo se realizará el Pumpkin Fest?

De acuerdo a la información brindada por los organizadores, este festival familiar lleno de magia otoñal se realizará el próximo 7 y 8 de noviembre en el Club Campestre Teotihuacán, ubicado en San Martín de las Pirámides, Estado de México.

Este encuentro tendrá un horario de 12:00 a 20:00 horas para el día sábado, mientras que el domingo será de 11:00 a 18:00 horas. Para acceder al evento es necesario presentar una entrada previamente adquirida por medio de la página web: https://www.brujasmexico.com/fest-de-calabazas

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Hasta el 5 de septiembre los boletos cuentan con una promoción de preventa al 2x1. Los menores de 10 años pueden ingresar gratuitamente

Costo de entrada al Pumpkin Fest

Boleto 1 día: 300 pesos mexicanos por 2 personas

Boleto 2 días: 500 pesos por 2 personas

Los tickets incluyen todas las actividades y rituales del programa, así como las conferencias y espectáculos de la jornada cultural.

Pumpkin Fest en Teotihuacán. (captura de pantalla)

Actividades del evento de otoño

Estas son las principales dinámicas a las que los asistentes podrán acceder durante el festival de calabazas:

Pláticas y conferencias

Gran bazar mágico de otoño

Personajes de fantasía otoñal

Increíbles sets de calabazas para fotografías

Rituales y conjuros con calabazas

Danzas de brujas blancas

Espectáculo de hadas de otoño

Juegos temáticos de temporada

Rituales alrededor del caldero

Música folk pagana

Zona de alimentos y bebidas mágicas

Adicional a las actividades, las personas encontrarán dentro del bazar productos relacionados con tarot, oráculos, hierbas, amuletos, además de calderos, velas, escobas, libros, runas, ropa, esencias, cofres de brujas, varitas y herramientas mágicas.

Es importante destacar que el encuentro es Pet-Friendly, por lo que las familias podrán acudir con su mascota de forma gratuita.