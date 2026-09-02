México

Ariadna Montiel, ‘no vamos a caer en la división’: Morena defiende que hay unidad entre Sheinbaum y AMLO

Sostiene que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con respaldo ciudadano, democratizó a México

Durante la conferencia de Prensa del CEN de Morena, Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido, asegura que no existe división dentro de sus filas.
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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, salió al paso de versiones que apuntan a una fractura entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en conferencia de prensa, aseguró que el partido guinda no caerá en intentos de división.

“Nosotros no vamos a caer en la división. Quisieran que nos dividiéramos primero, y lo decía hoy la presidenta en la mañana: primero no, que Claudia, la presidenta, se deslinde del presidente, que ella tome su camino. Somos un proyecto que tiene un objetivo, lo que nos une son las causas”, declaró Montiel Reyes.

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La dirigente nacional contrastó el proyecto morenista con lo que, dijo, ocurría en el régimen anterior: “En el régimen pasado, las élites se ponían de acuerdo y se la pasaban transmitiéndose el poder entre ellos. Pero nuestras causas son el pueblo de México, y nosotros siempre vamos a enaltecer el legado del presidente López Obrador, porque su causa, la lucha que él encabezó, la acompañamos miles de nosotros como activistas, como militantes, y millones de ciudadanos que lo llevaron a la presidencia de la república, hartos de lo que se vivía en el régimen de corrupción y privilegios”.

Montiel Reyes insistió en que esa causa común es lo que mantiene unido al movimiento de la Cuarta Transformación: “Eso es lo que nos une, y seguimos unidos y seguimos juntos. Y ayer la presidenta recalcó esto, porque es la narrativa que quieren instalar cuando pasa lo del gobernador de Sinaloa: que los duros la convencieron. Y la verdad, sí están bien para escribir un libro de leyendas o algo así”.

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“No se preocupen por nosotros, estamos muy contentos”: Montiel Reyes

La dirigente de Morena aseguró que el partido se mantiene unido “en lo que piensan y en lo que se materializa”; subrayó que el respaldo de Sheinbaum a AMLO se ejemplifica con el hecho de que la presidenta tituló a su proyecto como “el segundo piso de la Cuarta Transformación” de la vida pública de México.

De acuerdo con Montiel Reyes, la militancia del partido guinda tiene claro que el expresidente “sentó las bases de la lucha democrática (...) quien democratizó a este país se llama Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México”. De acuerdo con la exsecretaria de Bienestar, el proyecto de Bienestar es lo que mantiene unido al movimiento y por lo que luchan.

Sheinbaum dijo que a la ciudadanía le dio gusto volver a ver al expresidente. | Jesús Áviles
Sheinbaum dijo que a la ciudadanía le dio gusto volver a ver al expresidente. | Jesús Áviles

“Nosotros vamos a seguir unidos, aunque enfrente quieran todo el tiempo estar de intrigrosos e insidiosos, pero nuestras convicciones y nuestra creencia en el pueblo de México es más grande. “Yo no veo ninguna división”, dijo Montiel. “No se preocupen por nosotros, estamos muy juntos, muy unidos y felices”.

Ni ‘claudismo’ ni ‘obradirismo’, solo Morena

AMLO, “en la parte del pensamiento” Sheinbaum explicó que López Obrador se encuentra actualmente “retirado de la vida pública en términos de la acción política”, dedicado a terminar su segundo libro. Señaló que, tras más de 30 años combinando pensamiento y acción política, el expresidente ahora se enfoca en la reflexión, mientras que la parte de la acción de gobierno “ya nos toca a otros”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 2 de septiembre que exista una división de grupos dentro de Morena, los “claudistas” y “obradoristas”, y calificó de “absurdos” estos señalamientos.

Sheinbaum sostuvo que AMLO ha sido “sumamente respetuoso” con su administración y calificó de “machistas” los comentarios acerca de que el expresidente “la dirige”, son “machistas”.

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