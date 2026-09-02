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Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

El mexicano tenía un acuerdo con el club francés, pero una serie de negociaciones entre Mónaco, Everton y Chelsea terminó frustrando su llegada en el cierre del mercado.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha
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El sueño europeo de Erik Lira terminó frustrándose en uno de los cierres de mercado más caóticos del futbol europeo. El mediocampista de Cruz Azul tenía prácticamente asegurado su traspaso al Mónaco, pero una cadena de negociaciones entre el club francés, Everton y Chelsea terminó provocando que el mexicano se quedara sin la oportunidad de jugar en la Ligue 1.

La historia comenzó con una condición indispensable para concretar la llegada de Lira: el conjunto del Principado necesitaba liberar una plaza destinada a un jugador extracomunitario. Para conseguirlo, la directiva había encaminado la transferencia del estadounidense Folarin Balogun al Everton.

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FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs Bélgica - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 6 de julio de 2026. Folarin Balogun de Estados Unidos luce abatido mientras aplaude a los aficionados después del partido tras su eliminación de la Copa Mundial. IMAGN IMAGESvía Reuters/Blake Dahlin
FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs Bélgica - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 6 de julio de 2026. Folarin Balogun de Estados Unidos luce abatido mientras aplaude a los aficionados después del partido tras su eliminación de la Copa Mundial. IMAGN IMAGESvía Reuters/Blake Dahlin

La operación rondaba los 50 millones de dólares y parecía ser la pieza que permitiría al Mónaco registrar al futbolista mexicano. Sin embargo, las conversaciones comenzaron a complicarse conforme se acercaba el cierre del mercado.

Ante las dificultades para concretar esa venta, el club francés abrió simultáneamente otra vía. Chelsea apareció interesado en Lamine Camara, por lo que el Mónaco terminó trabajando en tres frentes: la incorporación de Lira, la salida de Balogun y la posible venta de Camara.

Erik Lira dejará a Cruz Azul y se convertirá en nuevo jugador del AS Mónaco para esta nueva temporada en la Ligue 1(EFE)
Erik Lira dejará a Cruz Azul y se convertirá en nuevo jugador del AS Mónaco para esta nueva temporada en la Ligue 1(EFE)

El viernes 28 de agosto, uno de los principales acuerdos finalmente quedó establecido. Mónaco y Cruz Azul llegaron a un entendimiento para transferir a Lira por 8 millones de dólares, además de otros 3 millones en variables.

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Sin embargo, todavía quedaba pendiente el requisito fundamental: liberar el espacio para que el mexicano pudiera ser registrado.

Con el reloj en contra, Mónaco aceleró la operación con Everton por Balogun. El lunes 31 de agosto, ambos clubes alcanzaron un acuerdo que parecía despejar definitivamente el camino para el fichaje de Lira.

Pero el panorama cambió radicalmente al día siguiente.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 Belgium coach Rudi Garcia with Folarin Balogun of the U.S. after the match REUTERS/Agustin Marcarian
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 Belgium coach Rudi Garcia with Folarin Balogun of the U.S. after the match REUTERS/Agustin Marcarian

El 1 de septiembre, apenas unas horas antes del cierre del mercado, Everton intentó modificar las condiciones económicas pactadas por Balogun. La reducción de la propuesta puso en riesgo la transferencia y, con ella, la posibilidad de que Lira llegara al futbol francés.

El Mónaco necesitaba encontrar una alternativa para generar ingresos y, en ese contexto, aceptó una nueva propuesta del Chelsea por Lamine Camara, cercana a los 55 millones de dólares.

El movimiento generó otro efecto dominó. Chelsea, considerando prácticamente segura la llegada de Camara, había dado luz verde a la salida de Enzo Fernández rumbo al Manchester City, operación valorada en 145 millones de euros.

Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)
Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)

Todo parecía acomodarse, pero nuevamente hubo un giro inesperado.

Everton regresó a las conversaciones con Mónaco y consiguió alcanzar un nuevo punto de acuerdo por Balogun. Para entonces, sin embargo, el tiempo ya jugaba en contra de Erik Lira: debido al horario límite para registrar jugadores en Francia, el nuevo entendimiento ya no permitía resolver su incorporación.

La directiva monegasca tomó entonces una decisión: priorizar la salida de Balogun y cancelar el acuerdo que tenía encaminado con Chelsea por Camara.

El movimiento dejó al cuadro londinense sin el reemplazo que esperaba para Enzo Fernández. Chelsea todavía tenía la posibilidad de echar atrás la transferencia del argentino al Manchester City, pero finalmente decidió respetar el acuerdo alcanzado.

El mediocampista logró llegar a un acuerdo con el conjunto monegasco para ir al futbol europeo.
El mediocampista logró llegar a un acuerdo con el conjunto monegasco para ir al futbol europeo. (Jesús Avilés | Infobae México)

Y cuando parecía que el rompecabezas finalmente podía resolverse, llegó el último golpe.

Balogun no aceptó las nuevas condiciones planteadas por Everton, por lo que la negociación terminó cayéndose definitivamente.

El resultado fue un auténtico efecto dominó: Mónaco no vendió a Balogun, canceló la operación de Camara y perdió la posibilidad de incorporar a Erik Lira. Además, Chelsea terminó sin el jugador que esperaba para cubrir la salida de Enzo Fernández.

Así, una serie de movimientos que parecían estar a punto de concretarse terminaron provocando que Erik Lira se quedara sin cumplir su sueño de llegar al Mónaco, pese a que Cruz Azul y el club francés ya habían alcanzado un acuerdo económico por su transferencia.

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