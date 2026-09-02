Buscan a sujeto que habría agredido sexualmente a una mujer mientras caminaba en Metepec, Edomex

El caso provocó indignación en redes sociales luego de que circularan imágenes del presunto ataque registrado en calles del Estado de México.

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Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales generó indignación en el Estado de México, luego de que una cámara de seguridad captara el momento en que un hombre que viajaba en bicicleta presuntamente realizó un tocamiento indebido contra una mujer que caminaba por la vía pública.

El incidente habría ocurrido en la colonia Izcalli Cuauhtémoc I, en el municipio de Metepec, donde el sujeto aparentemente aprovechó que la víctima transitaba sola para aproximarse por detrás y cometer la conducta denunciada.

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En las imágenes que comenzaron a circular en distintas plataformas digitales se observa al hombre desplazándose sobre una bicicleta. En determinado momento, se acerca a la mujer y, de acuerdo con la denuncia que acompaña el video, habría realizado un tocamiento de carácter sexual antes de continuar su recorrido.

El individuo posteriormente se alejó del sitio a bordo de la misma bicicleta.

La grabación provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por tratarse de una situación ocurrida mientras la mujer caminaba por una calle. La publicación también señala que durante el incidente habría existido violencia verbal contra la víctima.

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Piden ayuda para identificarlo

Una grabación de seguridad permitió observar parte del incidente y generó una solicitud ciudadana para aportar información a las autoridades.

Después de que el material comenzó a difundirse, ciudadanos solicitaron la colaboración de habitantes de Metepec y de las autoridades para obtener información que permita establecer la identidad del hombre que aparece en las imágenes.

La denuncia también señala que el individuo habría sido visto anteriormente en Toluca, aunque esta versión forma parte de los señalamientos realizados mediante la publicación ciudadana y no constituye, por sí misma, una confirmación oficial sobre la identidad o actividades del sujeto.

Ante la circulación del video, colectivos y usuarios hicieron un llamado a cualquier persona que pueda aportar información para que la entregue directamente a las autoridades correspondientes.

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También pidieron evitar confrontaciones, amenazas o intentos de hacer justicia por cuenta propia, pues una identificación difundida en redes sociales no sustituye una investigación formal.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las mujeres cuando son víctimas de acoso o conductas sexuales no consentidas en espacios públicos, particularmente cuando los responsables aprovechan momentos en los que las víctimas se encuentran solas.

¿Cómo denunciar acoso sexual en el Estado de México?

El sujeto habría aprovechado que la víctima caminaba sola para acercarse y realizar la conducta denunciada antes de continuar su camino.

La información difundida sobre el caso también recordó las herramientas legales disponibles para denunciar este tipo de situaciones en el Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada, el acoso sexual contempla una pena base de entre uno y cuatro años de prisión, además de una sanción económica de 100 a 300 días multa. La conducta puede ser sancionada desde el primer acto, sin que sea necesario que ocurra de manera reiterada.

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La pena puede incrementarse hasta seis años de prisión y 450 días multa cuando existen circunstancias agravantes, como la reiteración de la conducta o cuando esta se realiza aprovechando una condición de desventaja, riesgo o indefensión de la víctima.

Asimismo, la sanción puede aumentar cuando la persona afectada es menor de edad o carece de capacidad para comprender o resistir el acto.

Las imágenes del incidente ocurrido en Izcalli Cuauhtémoc I fueron difundidas en redes sociales, donde solicitaron información para identificar al señalado.

La normativa también contempla sanciones para funcionarios policiales o de procuración de justicia que intimiden, intenten disuadir o se nieguen a recibir una denuncia relacionada con estos hechos.

En caso de encontrarse ante una situación de emergencia, se puede solicitar apoyo a través del 911. Para el caso difundido en Metepec, las autoridades serán las encargadas de determinar las circunstancias del incidente y, en su caso, identificar al responsable a partir de las evidencias disponibles.

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